В ночь на 1 апреля сотни людей разных возрастов с зажженными папиросами в руках собрались у Бранденбургских ворот в Берлине, дабы под музыку регги отметить историческое и судьбоносное для страны событие. Дым, который поднимался над площадью, был отнюдь не табачным. Германия легализовала каннабис, также известный в различных кругах как марихуана, «конопля» или просто «травка». Увы, это всё не первоапрельская шутка.

Иван Шилов ИА Регнум

1 апреля 2024 года в Германии действительно вступил в силу соответствующий закон, согласно которому хранение и употребление каннабиса теперь разрешено для совершеннолетних граждан при соблюдении ряда определенных условий.

Людям старше 18 лет теперь разрешено носить до 25 граммов наркотика в общественных местах, а дома — хранить не более 50 граммов и до трех растений каннабиса.

Курить травку разрешается в общественных местах, но не вблизи детей и подростков, школ, детских садов, игровых и спортивных площадок и не на пешеходных зонах в дневное время. К счастью, каннабис по-прежнему запрещен для молодых людей до 18 лет, а передача наркотика несовершеннолетним остается уголовным преступлением.

Этот закон, ставший «идеей фикс» правящей политической «светофорной коалиции», с маниакальным упорством в течение нескольких лет проталкивался в бундестаге. Делалось это вопреки серьезному сопротивлению со стороны оппозиционных партий, федеральных земель, ассоциаций из области медицины, юстиции и полиции. А также вопреки мнению просто здравомыслящих граждан, призывавших воздержаться от поспешных решений.

Несмотря на противоречивый опыт стран, уже вступивших на зыбкий путь введения легких наркотиков в правовое поле и повседневную жизнь законопослушных граждан, федеральный министр здравоохранения Карл Лаутербах (СДПГ), один из главных лоббистов легализации «травки», говорит об «исторической возможности».

«Наконец-то мы можем больше не прятаться», — сказал с ликованием Генрих Плотке, член Немецкой ассоциации конопли (DHV), немецкому агентству печати DPA перед началом мероприятия. По словам Плотке, совместным театрализованным раскуриванием косяков они и его единомышленники хотели отпраздновать «вновь обретенную свободу». Для Генриха возможность легально раскурить «косяк» перед Бранденбургскими воротами стала ключевым событием. Как потребитель, он испытывает «большое облегчение» от того, что государство больше не считает его преступником.

«Сегодня мы покончили с провалившейся запретительной политикой», — заявил Карл Лаутербах в интервью DPA. «Это историческая возможность: отныне мы сочетаем реальную альтернативу черному рынку с более надежной защитой детей и молодежи. Ибо дальше так, как было до сих пор, продолжаться не может», — добавил министр.

Аргументация Лаутербаха и его сторонников сводится к следующему: употребление каннабиса в Германии только увеличивается, несмотря на запрет. Черный рынок так называемых легких наркотиков растет. Каннабис, приобретенный на нём, может содержать повышенные риски для здоровья, поскольку содержание активного ингредиента в «чернорыночной траве» неизвестно и она может содержать также токсичные добавки и примеси.

Лаутербах неоднократно подчеркивал, что его цель — предоставить взрослым потребителям доступ к чистой конопле, одновременно нанеся ущерб черному рынку, который, помимо каннабиса, предлагает своим клиентам гораздо более тяжелые наркотики.

В то же время министр-президент Баварии Маркус Зёдер (ХСС) в очередной раз выразил свое недовольство новой правовой ситуацией. «Мы решительно отвергаем легализацию наркотиков. Приняв закон о каннабисе, Германия наносит вред себе и ставит под угрозу здоровье населения. Легализация каннабиса — это фатальная ошибка», — отметил политик.

Он отметил, что приложит максимум усилий для того, чтобы создать баварским любителям марихуаны максимум проблем. «Мы будем применять закон крайне жестко. Безопасность, особенно детей и молодежи, должна быть нашим главным приоритетом», — отметил Зёдер в соцсетях.

Карла Лаутербаха критикуют и за довольно странный двухшаговый подход к легализации. Если курить и хранить траву разрешено уже с 1 апреля, то социальным клубам, имеющим право выращивать чистый каннабис и поставлять его своим членам, будет разрешено делать это лишь с 1 июля. До первого урожая пройдут месяцы. С той же проблемой сталкиваются и те, кто хочет выращивать до трех разрешенных растений у себя дома.

Другими словами, курение травки теперь может быть легальным, но легально выращенный каннабис в настоящий момент в Германии просто отсутствует.

Таким образом, ощутив эйфорию от легализации и не до конца разобравшись в нюансах законодательства, немцы бросятся курить «грязную» коноплю, которую дилеры продают на черном рынке. И которую для большего эффекта смешивают с лаками для волос, сахаром, ароматическими маслами, воском и химикатами.

Задержка между легализацией и первым урожаем легальной «травы» станет стимулом для нелегальных дилеров. И это может продолжаться еще долгое время: обратиться к дилеру для многих было и остается проще, чем вырастить свой собственный куст или вступить в клуб любителей каннабиса.

Немаловажен и еще один аспект. Хотя легализация касается только «чистого» наркотика без примесей, до сих пор непонятно, что можно считать «чистой» марихуаной.

До недавнего времени каннабисом называли растительный материал. Сейчас это может означать и экстракт растения, содержащий высококонцентрированный ТГК — вещество, ответственное за одурманивающий эффект, или созданные в лаборатории его производные, которые еще пару лет назад были настоящей редкостью.

Например, в 2021 году среднее содержание ТГК в каннабисе, изъятом Управлением по борьбе с наркотиками США, составило 15%, по сравнению с 4% в 1995 году. В настоящее время концентрация ТГК в особо мощных крафтовых сортах, выращенных на специальных фермах, доходит до 90%. Иными словами, травка сегодняшнего дня может быть в десятки раз «мощнее» той, что курили хиппи 1960-х.

Наконец, самое важное: несмотря на то, что для несовершеннолетних каннабис по-прежнему запрещен, все прекрасно понимают, что его легализация для взрослых неизбежно облегчит доступность наркотика и для подростков.

Согласно докладу Федерального центра санитарного просвещения, около 10% всех подростков в возрасте от 12 до 17 лет и почти 50% подростков в возрасте от 18 до 25 лет хотя бы раз в жизни пробовали каннабис.

Но важнее то, сколько молодых людей регулярно употребляют этот наркотик. Среди тех, кому еще не исполнилось 18, этот показатель на протяжении многих лет оставался относительно стабильным и составлял от 1 до 3% — успех прежней наркополитики, который теперь поставлен на карту.

«Если наркотик станет более доступным и более распространённым, число детей и подростков, регулярно курящих травку, может возрасти», — говорит психиатр Райнер Томазиус, руководитель Немецкого центра детской и подростковой наркомании при UKE в Гамбурге.

«Каннабис в подростковом возрасте должен быть под абсолютным запретом из-за возможности потенциального повреждения мозга. И в основном также в молодом зрелом возрасте, потому что центральная нервная система продолжает развиваться и дифференцироваться до 25 лет», — резюмирует психиатр.

Другие страны, легализовавшие каннабис раньше Германии, столкнулись с разными последствиями. Например, в Уругвае, по данным крупномасштабного исследования 200 тысяч молодых людей, роста психических расстройств не произошло. А вот в США число подростков 12–17 лет с расстройствами, связанными с употреблением каннабиса, увеличилось на 25% в штатах, где наркотик был легализован.

Однако в Германии джинн уже выпущен из бутылки. Честным и простым бюргерам, всю жизнь испытывавшим отвращение при виде наркоманов, остается лишь молиться и верить в то, что легализация не приведет к деградации нации и увеличению уровня преступности, который в последнее время в ФРГ и так бьет все рекорды.