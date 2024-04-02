В 2023 году граждане Украины проиграли в онлайн-казино минимум тысячу БМП «Бредли», или 366 танков «Абрамс», или десять самолетов F-16, или три батареи ПВО «Пэтриот». 400 миллионов гривен в день, в месяц это уже 12 миллиардов, а в год — 144 миллиарда гривен. Для сравнения: в том же 2023 году те же граждане пожертвовали на нужды ВСУ в четыре раза меньше средств. Но самый центр эпидемии находится в этих самых ВСУ.

Иван Шилов ИА Регнум

Первым о проблеме публично сообщил сержант 59-й бригады Павел Петриченко, который затем зарегистрировал петицию об ограничении работы игровых ресурсов. Он отметил, что «не владеет статистикой по всей армии» относительно случаев, когда бойцы-игроманы тратят на игры все свое денежное обеспечение и берут микрокредиты, однако по собственному опыту знает, что это «огромная проблема». В смежных подразделениях, по словам военного, есть очень много примеров, когда в онлайн-казино проигрывают не то что одну заработную плату, а залезают в долги, ворочая миллионами.

«Многие семьи с этим сталкиваются. Военный служит в армии, получает высокую зарплату, но всё равно нет денег. И ему высылают деньги в армию. Это первый звонок для семьи, что человек играет», — добавил Петриченко.

Информацию о повальном увлечении украинских военнослужащих азартными играми подтвердил и народный депутат Алексей Гончаренко. По его словам, «9 из 10 солдат на передовой имеют проблемы с казино или беттингом».

«Деньги проигрываются. Потом берут кредиты. И так по кругу. Это проблема, которая прямо сейчас уничтожает моральное состояние военных. Но, кроме этого, она создает проблему и на потом. Человек пробыл год-два на передовой. Получал там условно от 60 до 150 тысяч гривен. Вместо того чтобы купить жилье, инвестировать или просто отложить деньги, всё проиграл. Далее вернется обратно в гражданскую жизнь, и ничего нет. Повышенное чувство справедливости. Непонимание общества. Плюс еще нет ничего — создаст из него идеальную мишень для криминального мира»,— написал нардеп.

Точной статистики по количеству лудоманов (таким красивым словом называют зависимых от азартных игр) в рядах украинской армии в открытых источниках нет, но статистика в целом по стране говорит о том, что игромания — повальная болезнь. Во-первых, о ней красноречиво говорят проигранные суммы. Во-вторых, по данным платформы Opendatabot, за всё время существования реестра лудоманов в него был включен 3871 человек. Но подавляющее большинство — 87% из них — попали туда в 2023 году, когда реестр вырос сразу в восемь раз.

Особенность его в том, что игрозависимые вносят себя самостоятельно (как правило, под давлением членов семьи), чтобы в отношении них онлайн-казино и банки ввели ограничения на игру и выдачу кредитов. То есть встали на путь исправления, а это мизер. Остальные продолжают ждать удачной ставки: в том же 2023 году заключено 8,2 млн микрокредитных договоров на общую сумму 40,62 миллиарда гривен — более 95 млрд рублей (или 1 млрд долларов). Это в полтора раза больше, чем годом ранее.

В среднем украинцы берут около 700 тысяч микрокредитов в месяц и часто не возвращают деньги вовремя. Конечно, нельзя утверждать, что все они спускаются на игру, но косвенно, несомненно, масштаб проблемы это показывает. Что же касается армии, то там она однозначно проявляется острее, поскольку это замкнутый и преимущественно мужской коллектив, где у военнослужащих не так много видов досуга во время, свободное от боевых действий.

Особенно актуально сказанное выше для мобилизованных рядовых солдат из сельской местности и малых городов, которые до войны не видели зарплат в 60–150 тысяч гривен. Они банально не имеют фантазии, куда им потратить такие деньги, а идея откладывать их на будущее не пользуется особой популярностью: до него ещё нужно дожить, да и что можно купить впрок, кроме недвижимости? А она стоит немного побольше солдатской зарплаты. Таким нехитрым путем приходит мысль о том, чтобы снять стресс и попытать удачу в азартных играх.

Но виноваты в этом, конечно же, спецслужбы РФ.

На днях Владимир Зеленский, до которого дошла петиция сержанта Петриченко, поручил руководителям СБУ, Госспецсвязи, Минцифры и секретарю СНБО собрать аналитические данные о работе онлайн-казино и их влиянии на общество. И через неделю «предложить решение». Ведь, как говорится в тексте петиции, игорный бизнес умышленно направляет свою рекламу на военнослужащих,«используя символику ВСУ в своих онлайн-казино и отбеливая свою деятельность небольшими благотворительными пожертвованиями в пользу ВСУ».

Кроме этого, наметанный глаз патриота не мог не заметить, что многие российские онлайн-казино таргетируют рекламу на украинского потребителя, чтобы получить доступ к персональным данным военнослужащих и других граждан, «что несет непосредственную угрозу национальной безопасности нашего государства». Поэтому что? Правильно, надо всё запретить, заблокировать, издать приказы о недопуске и т.п.

Самое смешное же, как обычно, заключается в том, что возобновление работы онлайн-казино как раз и произошло при Зеленском. В 2020 году было принято решение снова выпустить их на волю после запрета, который длился почти одиннадцать лет. Тогда же была создана комиссия, занимающаяся выдачей лицензий и контролем деятельности игорных заведений, а также реестр лудоманов при ней. К середине ноября 2021 года лицензии КРАИЛ получили уже тринадцать онлайн-казино, среди которых были как сугубо украинские компании, так и крупные международные игроки. Естественно, рядом существовали и нелегальные площадки.

Все они в последние годы являются крупнейшими рекламодателями. К примеру, на разного рода киносайтах с ворованными фильмами без рекламы «удачных ставок» мало что можно посмотреть. Более того, казино проплачивают быструю публикацию киноновинок, в том числе экранных копий, полностью брендированных под себя.

А теперь снова перенесемся в окопы: уже третий год подряд военнослужащие ВСУ не имеют возможности оторваться от войны, их отказываются увольнять и выводить на отдых, люди всегда в состоянии стресса, что делает их особенно склонными к психологическим проблемам. Для многих из них азартные игры превращаются в основной способ отвлечься, что легко приводит к развитию зависимости и снижает способность к самоконтролю. Поэтому игрозависимые военнослужащие не просто берут микрокредиты — они сдают в ломбарды дроны, прицелы и тепловизоры, начинают приторговывать другим имуществом.

В этом абсолютно бездумном поведении, наверное, лучше всего отражается отсутствие согласия между сказками, которые украинцы сами себе рассказывают по поводу целей и хода конфликта, и реальностью их поведения. У них нет ни одной позитивной цели, к которым, конечно, относится и откладывание денег на будущее. Если картины будущего нет — то и стараться бессмысленно. Все стоящие перед Украиной цели негативны, всё строится на чистом противопоставлении России.

Это то, чем всегда удавалось выбить из патриотического угара тех, кто ещё был готов слушать: ответьте, за что вы собираетесь воевать? Не против кого, а именно за что? За вступление в НАТО? За развал России? Всё это не имеет отношения к жизни большинства людей и вашей личной выгоде. Зато коррумпированное, прогнившее, безжалостное по отношению к своим гражданам государство — вот оно. Беззаконие — пожалуйста. Отсутствие перспектив — хоть залейся. Разрушение остатков более развитой советской цивилизации и высасывание земли: вот квинтэссенция украинской жизни.

Не щадящий соотечественников экс-советник президента Алексей Арестович громит из безопасной заграницы неспособность украинцев сформулировать позитивные цели войны. «Такая себе творческая импотенция. Причиной этой импотенции является сама сущность современного украинского политического проекта, который является тупиковым и ни к чему позитивному не ведет. Главная его политическая идея — независимость, главная сакральная — украинский язык. Такие проекты исторически бесплодны, они сформулированы от отрицания, это проект контрзависимости от РФ», — пишет он.

И предупреждает, что при таком подходе скорее не соседи отстанут от Украины, а история изымет её из обращения.

Интуитивно люди всё это понимают. Поэтому от безысходности просаживают миллионы в рулетку, массово идут в отказники и дезертируют из воинских частей, любыми путями выезжают за границу. В ЕС и НАТО в индивидуальном порядке вступили уже порядка десяти миллионов украинцев. И далее каждый человек и каждая семья выживают самостоятельно: украинский народ, как показывает практика, может существовать и без государства. Тем более единственное, чем это государство занимается, — это истребление народа. В онлайн-казино хотя бы есть призрачный шанс, а ставка на Украину — заведомо проигрышная.