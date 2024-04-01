В управление Эрдогана было много кризисов. Два раза его пытались свергнуть. Один раз он проиграл в городе, мэром которого являлся. Тем не менее четвертого и, наверное, одного из самых неприятных ударов избежать не удалось.

Иван Шилов ИА Регнум Реджеп Эрдоган

Первый раз Эрдогана попытались скинуть через «майдан» в 2013 году из-за вырубки деревьев в парке Гези. Второй раз — в 2016-м через военный переворот. Все помнят его фразу: «Кто контролирует Стамбул, контролирует Турцию», но в 2019 году Эрдоган в Стамбуле проиграл — оппозиционного кандидата Экрема Имамоглу не остановил даже второй тур, где он набрал еще больше голосов. Однако потеряв Стамбул в 2023 году, Эрдогану всё же удалось победить на президентских выборах.

31 марта впервые с 2002 года правящая в Турции «Партия справедливости и развития» проиграла региональные выборы. Оппозиционная Народно-республиканская партия не только получила больше голосов по всей стране — 37% против 35% у ПСР, но и победила в ключевых городах — Стамбуле (на него приходится треть ВВП страны), Анкаре (столица), Измире (индустриальный центр), Бурсе (бывшая столица Османской империи) и Анталье (курортный центр).

Поражение партии Эрдогана, с одной стороны, вызывает удивление.

Ведь около года назад на выборах в парламент правительственный «Народный альянс», костяк которого составляет союз AKP-MHP, одержал уверенную победу, получив 336 мест из 600 мандатов. Сам Эрдоган, хоть и во втором туре, одолел оппозиционного лидера Кемаля Кылычдароглу.

Depo Photos/Global Look Press Кемаль Кылычдароглу

Почему же спустя год результаты партии власти так разнятся, а оппозиция одерживает верх?

Объяснений здесь два.

Первый фактор субъективный. Как мы помним, в прошлом году властолюбивый Кылычдароглу помешал популярному мэру Стамбула Имамоглу выдвинуться в качестве главного кандидата оппозиции на выборах президента. Помешал он и не менее популярному мэру Анкары Мансуру Явашу.

Каждый из двух кандидатов по-своему был токсичен. Против Имамоглу начались судебные разбирательства из-за оскорбления ЦИК, Яваш — националист. Тем не менее ввиду отсутствия яркого кандидата Эрдоган легко обыграл оппозицию.

Тот же личностный фактор сказался и на результатах парламентских выборов.

Кылычдароглу как глава партии CHP и оппозиционной коалиции «Национальный альянс» потащил на дно своих и в парламенте.

Кроме того, на репутации оппозиции сказались скандалы. За три дня до выборов из-за дискредитирующих фото и видео в соцсетях снял свою кандидатуру председатель «Партии отчизны» Мухаррем Индже. Кроме того, в «Национальном альянсе» разразился скандал из-за того, что глава «Хорошей партии» Мерал Акшенер отказывалась поддержать Кылычдароглу, считая более успешным кандидатуры Имамоглу и Яваша.

С другой стороны, параллельное проведение выборов президента помогло Эрдогану получить дополнительные голоса для своей коалиции.

Объективным же фактором поражения AKP является экономика.

Сразу после своей победы в прошлом году Эрдоган начал сближаться с Западом и выполнять рекомендации МВФ по повышению ключевой ставки. Впервые с 2021 года инфляция в Турции замедлилась, но остается на очень высокой отметке — 85%. Министр финансов Турции Нуреддин Небати заявлял, что пик инфляции пройден, и страна двигается по нисходящей. ВВП тоже выглядит прилично — в 2023 году он вырос на 4,5%. Уровень безработицы упал до минимальных показателей (9,4%) за последние 10 лет.

Idil Toffolo/Global Look Press

Все же, несмотря на относительный прогресс, экономический кризис нанес серьезный удар по благосостоянию граждан.

Дорожает все: продукты, автомобили и квартиры. Многие турки уезжают за рубеж не потому, что нет работы, а потому, что за границей можно зарабатывать гораздо больше.

Если экономика — главная проблема, то ряд других мелких вопросов тоже мог сыграть против власти. Не решена судьба почти 5 млн беженцев, в основном из Сирии. Мигранты демпингуют и создают социальные конфликты. Нейтрально настроенных избирателей может также раздражать усиление вертикали власти, аресты оппозиционных политиков и журналистов, а также 20-летнее пребывание у власти одного и того же человека.

Если прошлогодние выборы, в которых Эрдоган с трудом во втором туре сохранил свой пост, и муниципальные выборы 2019 года, когда он потерял Стамбул, являлись звоночками, то вчерашнее голосование — удар в набат.

Колокол на этот раз звонит и по Эрдогану, и по его партии.

До 2028 года еще есть много времени. Но если ничего не изменится, наследник президента может с треском проиграть следующие президентские выборы, а альянс во главе с AKP потерять парламент. Вдохновленная победой оппозиция уже хочет досрочных президентских выборов, но советник президента Мехмет Учум отверг подобную идею.

В следующих выборах Эрдоган участвовать не будет. Он уже объявлял, что нынешние выборы для него последние.

Однако как лидер, выстроивший не только новую систему, но и новую страну, он должен позаботиться о сохранении своего наследия. Признав поражение, Эрдоган пообещал «объективно и самокритично» проанализировать то послание, которое передали граждане, бросавшие бюллетени в урны. Президент обязал себя и свою администрацию «работать не покладая рук», чтобы повысить благосостояние и безопасность населения и восстановить пострадавшие от землетрясения регионы. Помощник президента Учум дал понять, что следующие четыре года власти будут заниматься проведением реформ.

С кандидатурой преемника Эрдоган еще не определился.

Называют разные фамилии. Одни говорят об опытном главе МИД Хакане Фидане, другие — об успешном бизнесмене и производителе БПЛА Сельджуке Байрактаре. Роль личности будет иметь принципиальное значение. Но на одной харизме далеко не уедешь.

Depo Photos/Global Look Press Сельджук Байрактар

В 2028 году турки будут оценивать кандидата от AKP и саму партию по делам. Справятся ли турецкие власти с экономикой и мигрантами, покажет время.

Принципиально на внешней политике муниципальные выборы сказаться не должны.

В 2019 году мэрами Стамбула и Анкары стали республиканцы, но международная политика строго подчинялась воле президента. Эрдоган провел операцию «Источник мира» в Сирии, в следующем 2020 году воевал с войсками Асада в Идлибе и параллельно помогал правительству Сараджа в Ливии отбиваться от генерала Хафтара. При этом, как мы помним, на фоне пика экономического кризиса, обостренного землетрясением, Эрдоган смягчился к ЕС и США, одобрил членство Швеции в НАТО.

Чтобы улучшать дальше инвестиционный климат, Эрдогану придется продолжать предпринимать меры по улучшению отношений с Западом. В то же время он будет предпринимать активные шаги по диверсификации торгово-финансовых связей в пользу востока.

Не зря на днях Турция и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива начали переговоры о зоне свободной торговли. Россия остается ключевым и энергетическим партнером для Турции, поэтому сближение с Западом не будет идти в ущерб совместным проектам с Москвой, даже если риск третичных санкций становится реальным.

Идеальный геополитический сценарий для Эрдогана — нормальные отношения и с Россией, и с Западом. Чтобы умело играть на обеих досках, Турции нужно снизить степень конфронтации между Москвой и Вашингтоном.

Поэтому в следующие годы Эрдоган будет продолжать усилия по урегулированию или хотя бы заморозке конфликта на Украине. Возможная смена администрации в Белом доме осенью этого года может стать для него «попутным ветром».