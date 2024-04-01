29–30 марта 2024 года президент Болгарии Румен Радев дал старт формированию «служебного» (технического) правительства республики во главе с действующим руководителем Счётной палаты Димитром Главчевым.

Иван Шилов ИА Регнум

В минувшую пятницу глава государства объявил о своём выборе кандидатуры премьера, а в субботу поручил парламентскому ревизору заняться подбором потенциальных министров.

Главчев заявил, что сформирует равноудалённое от политических партий правительство «экспертов»-технократов, основной задачей которого станет проведение внеочередных парламентских выборов. Впереди ожидается шестая (!) избирательная кампания в Народное собрание за последние три года.

Проработавший менее года законодательный корпус распущен из-за распада коалиции либеральных прозападных партий. Им так и не удалось договориться о параметрах изменения «ротационного» правительства, которое должно было трансформироваться в начале марта.

Правда, напоследок уже ушедший в историю кабинет министров Николая Денкова всё-таки успел отправить на Украину сто бронетранспортёров из арсеналов республиканского МВД. Эпопея с их передачей Киеву длилась с июля прошлого года. Президент Радев, сторонник прекращения военных действий на Украине и начала мирных российско-украинских переговоров, накладывал на неё вето.

Тем не менее либеральному большинству в прошлом составе Народного собрания удалось разблокировать эту сделку, а заодно передать «незалежной» и более серьёзную бронетехнику со складов оборонного ведомства — самоходные орудия «Гвоздика», а также более легкие бронетранспортеры БРДМ-2.

Радева, конечно же, нельзя считать пророссийским политиком. Этот отставной натовский генерал просто отстаивает более прагматичную как внешнюю, так и внутреннюю политику, нежели недавно правившие партийные блоки «ГЕРБ — Союз демократических сил» (ГЕРБ-СДС) и «Продолжаем перемены — Демократическая Болгария» (ПП-ДБ).

Разрыв связей с Москвой сильно бьёт по болгарской экономике, к тому же оппозиционные политики утверждают, что боеприпасы и вооружение София вынуждена поставлять Киеву в кредит и с большим дисконтом.

Президент недоволен и тем, что европейские структуры фактически заставляют Болгарию продать Украине по заниженной цене реактор с недостроенной АЭС «Белене». В то же время единственная действующая в стране атомная станция «Козлодуй» явно нуждается в модернизации.

Весьма прагматично Радев стремится использовать и высокий уровень исторических симпатий болгар к России. Во время недавней корректировки конституции президент высказался категорически против переноса главного государственного праздника с третьего марта (дата окончания русско-турецкой войны 1877–1878 годов и воссоздания Болгарии) на другой день. Глава государства даже заявлял о стремлении провести по этому поводу референдум.

Близкие президенту люди готовят создание политического движения «Третье марта». Вполне возможно, ему предстоит сказать веское слово в болгарской политике к окончанию срока каденции Радева в 2026 году, а может быть, и раньше.

В середине 2022 года Радеву уже доводилось делить высшую государственную власть со «служебным» правительством, когда ведущие партии безуспешно пытались сформировать парламентскую коалицию. И поскольку политический кризис затянулся, временное правление в Болгарии продолжилось целый год, до июня 2023-го.

Республика тогда позволяла себе критиковать форсированный отказ ЕС от российских энергоресурсов, возобновила переговоры о сотрудничестве с «Газпромом» и даже делала заявления о прекращении поставок оружия Украине.

Именно тогда ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ вынуждены были переступить через свои противоречия и отодвинуть чересчур деятельного президента от реальной власти, сформировав «ротационное» правительство Денкова.

Нынешний технический кабинет министров Главчева будет работать по меньшей мере два месяца, поскольку президент считает, что внеочередные выборы Народного собрания целесообразно провести в один день с избранием депутатов Европарламента, 9 июня.

Однако формирование новой коалиции обещает быть куда более сложным процессом, чем в 2023 году. Свежие социологические опросы показывают значительное проседание рейтинга младореформаторов из ПП-ДБ.

За соратников экс-премьера Кирила Петкова готовы проголосовать 19,6% опрошенных. Это на шесть процентных пунктов меньше, чем на прошлых парламентских выборах.

Учитывая, что рейтинг ГЕРБ-СДС составляет 26,4%, у двух либеральных партий может не хватить голосов, чтобы так же просто, как год назад, отодвинуть от власти генерала-президента с его техническим кабинетом министров.

Если выборы не преподнесут сюрпризов, то будущая коалиция обещает быть трёхпартийной. К либеральным партиям, по всей видимости, постараются «пристегнуть» протурецкое Движение за права и свободы (ДПС) с рейтингом в 14,7%. Но сделать это будет не так легко, поскольку у младореформаторов довольно сложные отношения с «рукой Эрдогана».

Возможен вариант формирования коалиции в обход Петкова на основе ГЕРБ-СДС, ДПС и Социалистической партии.

Не исключено, что временное премьерство Главчева продлится не одну парламентскую избирательную кампанию. Это произойдет в том случае, если лидеру блока ГЕРБ-СДС и ветерану болгарской политики Бойко Борисову не удастся собрать коалицию «на троих».

В связи с этим ключевой вопрос, обсуждаемый сегодня в Софии: в чьих интересах будет действовать Главчев — президента или крупнейшей либеральной партии.

Формально он выходец из партии ГЕРБ, некоторое время благодаря её поддержке даже был спикером Народного собрания, а затем возглавил Счётную палату. Однако Борисов публично не одобрил кандидатуру однопартийца на пост премьера и заявил, что Главчев дистанцировался от партии, а в последнее время контакты с ним не поддерживались.

Возможно, это лишь уловка многоопытного Борисова, а может, Радеву действительно удалось сыграть на противоречиях среди либералов.

Ситуацию прояснит состав «служебного» кабинета министров, который президент намерен утвердить на начинающейся неделе. В любом случае временное правительство будет вынуждено прислушаться к позиции главы государства и как минимум сократить объём военной помощи Украине.

В отношениях с Москвой стоит ожидать от Софии большего прагматизма, чем раньше. Однако на существенное потепление рассчитывать не стоит, ведь Болгария сильно зависима от европейских фондов и воли Еврокомиссии.

Российским же интересам соответствует максимально длительная работа временного правительства в Болгарии и формирование продуктивного тандема Радева и Главчева.