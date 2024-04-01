Две важные годовщины идут у Владимира Зеленского одна за другой. 31 марта исполнилось пять лет его шокировавшей многих победе на выборах президента Украины. А 21 мая президентские полномочия превращаются в тыкву и прямо сейчас идет приготовление «рубежа обороны», с помощью которого на Банковой рассчитывают и дальше сохранять единоличную власть Зеленского.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ирония судьбы состоит в том, что он не первый глава государства, на которого смотрели с огромной надеждой в начале, а в конце стали смотреть с презрением и ненавистью. А сам Зеленский, что так же традиционно для украинской политики, отчаянно цепляется за власть, крича о своей нужности. Хотя в 2020 году доказывал иностранным журналистам: «Я не цепляюсь ни за рейтинги, ни за власть. Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами».

«Антисистемная» партия и обещания построить «страну других возможностей, где все равны перед законом, где есть честные и прозрачные правила игры» позволили 31 марта 2019 года выиграть выборы с показателем в 73,22%. Партия войны тогда скукожилась до 25%, даже без избирателей Донбасса и Крыма украинское общество четко выразило своё желание мира, а Зеленский его твердо всем обещал. Народ, сытый по горло агрессивной шароварщиной имени Петра Порошенко, был готов голосовать за кого угодно, — лишь бы уже выдохнуть и начать жить нормально.

Однако некие обстоятельства непреодолимой силы затянули в свои жернова веселого артиста разговорного жанра вместе с его набранным буквально на улице пестрым «монобольшинством». На выходе получилась ровная красно-черная мука грубого бандеровского помола. Вместо «улыбающихся украинцев» мы видим тоталитарное общество с издерганным фюрером на самом верху. Теперь Зеленский выступает «за войну до победного конца», не считаясь ни с какими потерями, и казнит любого, кто смеет ему перечить.

По случаю важной годовщины стоит вспомнить, что же это были за обстоятельства и как кэвээнщик из Кривого Рога превратился из безобидного «клоуна» в кровавого диктатора с измятым лицом.

«Народный президент»

«Дорогой народ, на протяжении своей жизни я пытался делать всё, чтобы украинцы улыбались. Это я чувствовал так сердцем, это была не только моя работа — это была моя миссия. Следующие пять лет я сделаю всё, украинцы, чтобы вы не плакали», — с этой фразы и начался политический путь Владимира Зеленского как президента.

AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС Избранный президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии инаугурации в зале заседаний Верховной рады

В его победу никто из украинских политологов (включая автора этих строк) не верил, за исключением малоизвестного эксперта, еще после выхода сериала «Слуга народа» заявившего: вот успешная закладка на будущие выборы. Тогда его никто не услышал. Однако уже за несколько месяцев до выборов 2019 года некие серьезные люди из Европы начали искать контактов со штабом актёра. Хотели заранее договариваться о серьезных контрактах и параметрах сотрудничества.

Выглядело это очень странно, но в итоге оказалось: серьезные люди что-то знали. Просто изначально была выстроена ложная схема, благодаря которой многие считали, что электорат Зеленского — это лишь молодые люди. На самом деле социология показывала, что на протяжении всей кампании кандидат сдвигался в старшие ниши и, соответственно, его ядро формировалось уже ближе к выборам за счет старшего поколения: 35 плюс, 45 плюс и т.д.

Телесериальная закладка действительно сработала, украинский избиратель проголосовал за искреннего «учителя Голобородько», шедшего на расправу со старой, раздувшейся от постоянного воровства элитой. Кампания была проведена грамотно, в отличие от других кандидатов, Володю почти не было видно, он существовал как условная фигура и был ненавязчив. Каждый избиратель наделял его своим содержанием, накладывая образ из сериала на живого человека и убеждая себя самого в том, что «справедливость есть, за нее стоит бороться».

«Тогда это было классическое протестное голосование. На тот момент общество дико устало от «седовласого Гетьмана», который трубил в ежедневном телеэфире про Армию, Веру и Мову. Мол, необходимо воевать до упора, балакать только на мове и ходить в единую «политически правильную» церковь, которую он сам и создал. Так что реакция украинского народа абсолютно неудивительна», — объясняет ИА Регнум украинский политолог Кирилл Молчанов.

Технологи, нанятые и оплаченные фактическим хозяином молодого кандидата, всемогущим олигархом Игорем Коломойским, отработали на славу, создав пробирающий до печенок месседж-бокс. Зеленский идеально заходил измученному за пять лет послемайданному обществу, призывая оставить в покое русский язык и русскоязычных, «договариваться хоть с чертом лысым», избавить всех от надутых политиков, «которые за 28 лет создали страну возможностей «откатов», «потоков» и «дерибанов», сажать в тюрьму негодяев и служить народу.

На церемонии инаугурации, где новый глава государства сенсационно распустил Верховную раду, он заявил: «Я готов даже потерять свой пост, только чтобы наступил мир. Не теряя наши территории, никогда». Нельзя сказать наверняка, верил ли он во всё это на самом деле или просто талантливо играл роль, но люди воспринимали сказанное совершенно всерьёз. В этом-то и состоит трагедия и отдельно взятого еврейского мальчика, и всей страны.

«Слуга»: начало падения

Как только начались суровые трудовые будни, прогрессивным молодым политикам пришлось действовать по старым, привычным лекалам украинской политики. Другие способы там просто не работали. Зеленский окружил себя «своими», практически всё руководство студии «Квартал 95» переехало в государственную власть вперемешку с людьми Коломойского. Доверенное лицо и «кошелек» президента Сергей Шефир стал правой рукой и связным с крупным бизнесом, главой офиса назначен советник Коломойского и адвокат его бизнес-партнера Андрей Богдан, главой СБУ стал юрист и руководитель «Квартала 95» Иван Баканов, премьер-министром — одновременно выкормыш «западных партнеров» и протеже Коломойского Алексей Гончарук и т.д.

Всего, как посчитала грантовая организация «Комитет избирателей Украины», в высшие органы управления были назначены 30 человек, которые ранее работали в структурах фирмы Зеленского, ее дочерних организациях, предоставляли услуги компании, сотрудничали с Зеленским на профессиональной основе или были его знакомыми, друзьями или родственниками. Из них 12 непосредственно работали в «Студии Квартал 95». Все они тут же начали зарабатывать на «откатах», «потоках» и «дерибанах».

Сформированное в парламенте большинство партии «Слуга народа» составляли также вперемешку разные группы влияния, за которыми стояли те или иные влиятельные люди (начиная с Коломойского). Оно, как бешеное, выпускало законы, которые спускали из офиса президента, пока не уперлось в «земельную реформу». Быстро организовать распродажу украинской земли не получилось, и это стало первым серьезным камнем преткновения.

А вторым и главным — вроде бы проигравшее меньшинство, которое твердо дало понять, что улица за ним и остановить войну новой власти не дадут. Командиры разного рода добробатов, сформированных в 2014 году, публично заявляли: если из «зоны АТО» будут выведены войска — они поднимут своих людей и займут их место.

В октябре 2019 года на самовольно установленном членами «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) блокпосту в Донбассе состоялся знаменитый разговор на повышенных тонах. Зеленский кричал: «Я президент этой страны, мне 42-й год. Я же не лох. Я тебе пришел и сказал: «Оружие убери». С этого момента за ним неформально закрепилось прозвище «Нелох».

Социальные сети

Соответствующее отношение было четко продемонстрировано 20 марта 2021 года, когда правый актив устроил возле офиса президента Украины акцию протеста в поддержку осужденного «побратима», представителя «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе, убийцы и эталонного мерзавца Сергея Стерненко. Заряженные ребята вступили в схватку с полицией, в результате чего пострадали 27 правоохранителей, а весь фасад здания на Банковой улице был исписан оскорбительными надписями и свастиками.

Коротко резюмируя, за 2,5 года «Нелох» полностью осознал, что управлять ситуацией он не в состоянии — это она управляет им.

Все попытки вступить в эффективные переговоры с Россией и напрямую — с ДНР и ЛНР, развести войска, начать выполнение Минских соглашений упирались в обвинения в госизмене и противодействие «патриотически настроенной части общества». Противопоставить ей было просто нечего: собственной армии нет, а реального влияния, казалось бы, всеобъемлющая власть не давала. Она полностью терялась в системе управления, выстроенной США после Майдана, а там прекращение войны в Донбассе не согласовали. Желание же выйти из-под контроля Коломойского, к которому у Штатов были претензии, привело к контролю со стороны американцев и лично над Зеленским.

Он был принят в Вашингтоне, ему обещали поддержку и деньги, личную безопасность, при участии нового президента Джо Байдена были подписаны соглашения о финансировании оборонной отрасли. 2021 год расставил все точки над «і»: смена роли стала для Зеленского вопросом не только политического, но и физического выживания. Поэтому то, против чего он пытался бороться, теперь пришлось возглавить. Из личинки «Нелоха» начал вылупляться фюрер.

Война, начатая в Киеве

В начале 2021 года вопрос «аннексии Крыма» Россией и тема возвращения полуострова в состав Украины, а также отказ от политического урегулирования вооружённого конфликта в Донбассе окончательно стали центром внешнеполитических усилий украинского руководства. По сути, Зеленский превратился в копию Порошенко, полностью забрав риторику своих оппонентов.

В середине марта он подписал разработанную СНБО «Стратегию деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя», в которой указано, что Киев применит для возвращения этой территории меры «дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера». Одновременно стартовал процесс поиска участников подготовки, подписания и ратификации Харьковских соглашений 2010 года, а также виновных в утрате Крыма в 2014 году. К делу священной борьбы были призваны «международные партнеры», которых попытались объединить на саммите «Крымской платформы» — новой международной переговорной площадки.

В новой «Стратегии военной безопасности Украины», подписанной Зеленским и опубликованной 25 марта 2021 года, Российская Федерация объявлена военным противником, от которого исходят основные угрозы. Соответственно, среди главных целей стратегии военной безопасности были названы «интеграция Украины в евроатлантическое пространство и приобретение членства в НАТО». В Киев зачастили высокопоставленные американцы, Байден постоянно был на проводе, а в начале мая Украину посетили госсекретарь США Энтони Блинкен и знаменитая «печеньками на Майдане» Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря по политическим вопросам.

По итогам встречи на высшем уровне в сентябре было принято совместное заявление о стратегическом партнёрстве между США и Украиной. Стороны договорились активизировать работу комиссии, которая должна разработать новую Хартию стратегического партнёрства. В ходе визита были подписаны соглашения на сумму 2,5 млрд между «Укроборонпромом» и военно-промышленными компаниями США, среди которых Lockheed Martin, Harris Global Communications, Global Ordnance, Day & Zimmermann Lone Star LLC. То есть основными поставщиками оружия уже в 2022 году.

Одновременно внутри страны началась «охота на ведьм». Сначала агрессивному давлению, а затем и закрытию подверглись все оппозиционные телеканалы (последние разгромили уже в 2022 году) и ряд других изданий. Против политической оппозиции, призывавшей к миру и нормализации отношений с РФ, решениями СНБО вводились персональные санкции. Оглядываясь назад, можно констатировать, что подготовка к войне велась полным ходом.

Sven Hoppe/dpa/picture-alliance/ТАСС Владимир Зеленский на конференции по вопросам безопасности в Мюнхене

19 февраля 2022 г. на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявил, что инициирует проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Если саммит стран-участниц не состоится или не предоставит Украине гарантии безопасности, то документ будет признан украинской стороной недействительным вместе с пунктами, которые подписали в 1994 году. То есть была сделана заявка на владение ядерным оружием.

Долгожданная, на самом деле, и всеми силами приближаемая война с Россией позволила уже руками «учителя Голобородько» полностью внедрить «программу Порошенко», — а на самом деле западноукраинского национализма. Война «до победного конца», запрет канонической православной церкви, захваты храмов и перевод праздников на католический календарь. Тотальная украинизация не только официальной сферы, но и общественно-бытовой, с полным уничтожением русского языка. Полный запрет любого инакомыслия, тотальные зачистки, безграничная власть репрессивных органов и «активистов», выискивающих «врагов народа».

Причем реализовывал он ее с таким усердием и энтузиазмом, что «седовласый гетьман» отчаянно завидует: оказывается, так было можно.

Конец спектакля

За последние два года бывший веселый мальчуган, шутник и озорник превратился в чистого инквизитора, издерганного неврастеника, срывающегося на подчиненных и уничтожающего любого, кто позволил вякнуть слово против. В первую очередь членов своей команды — как это случилось с нардепом Александром Дубинским, который стены СИЗО уже вряд ли покинет.

Из этой роли Зеленский уже выйти не может, разрушение его психики зашло слишком далеко. Так что истечение срока своих полномочий он рассматривает как досадное недоразумение, которое нет никакого смысла обсуждать. Выборы он категорически отрицает и на то, чтобы выбить из игры главного конкурента — экс-главкома ВСУ Валерия Залужного (которого украинцы так же заочно наделяли фантастическими добродетелями), были потрачены колоссальные усилия.

Kay Nietfeld/Global Look Press

При этом одним из главных мотиваторов для без пяти минут бывшего президента является страх. После всего, что он натворил, ни в одной стране мира покоя ему не будет, а без власти его раздавит просто любой. Пока он на посту — он жив и что-то может. Поэтому в офисе на Банковой идет бурная деятельность по укреплению позиций. Буквально на днях был уволен первый помощник Шефир, четверо из 11 советников, а также два уполномоченных. Причины не называются, но показательно, что на месте остаются все семеро штатных и 18 нештатных советников главы офиса Андрея Ермака, 14 советников его заместителей и 8 советников офиса.

«Эта часть процесса — эвакуация личных друзей Зеленского перед периодом смутной легитимности. Им теперь лучше быть подальше от Украины. Эти кадровые ротации необходимо было завершить до 31 марта, пока легитимность Зе — абсолютная. При этом из аппарата Ермака никто не ушел, кроме Елены Ковальской, которая пошла на повышение, став, по сути, руководителем аппарата Банковой, вместо Алексея Днепрова, который сидел на этом месте со времен Турчинова. В офисе остаются только лично завязанные на Ермака кадры. Идет подготовка к периоду «ермаковщины», — говорит ИА Регнум политтехнолог Михаил Павлив.

Надежный как скала Ермак собирается в премьер-министры, чтобы лично держать в руках всю исполнительную власть. В силовом блоке после отставки Залужного — масштабные перестановки, а новый главком Александр Сырский лично предан Зеленскому. Как и глава СБУ Василий Малюк, рассыпавшийся в недавнем интервью в верноподданических заявлениях.

Круг, которому всё еще доверяет тандем Зеленский-Ермак, сузился до количества персон, которые можно пересчитать по пальцам руки. Но это классическая ошибка, которая когда-то стоила власти Виктору Януковичу. Он тоже думал, что если везде расставлены его люди — «всё схвачено, за всё заплачено». А фактически, точно так же, как надоел «западным партнерам» слишком хитрый и жадный Порошенко, успевавший угодить и Вашингтону, и Москве, надоел и потерявший чувство меры Зеленский.

Делать его работу, в принципе, может любой: проект «Новая Украина» отформатирован и эффективно управляется праворадикальной элитой и её хунтой. Так что «народ», успешно изменивший амплуа криворожского кавээнщика в начале его срока, так же легко закончит постановку с новой ролью. Так любимых им аплодисментов под занавес своей карьеры Владимир Александрович дождется вряд ли. И встретит неизбежный конец в глухом углу, огрызаясь как крыса.