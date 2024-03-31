Состояние здоровья Кейт Миддлтон, принцессы Уэльской и супруги наследника британского престола принца Уэльского Уильяма, остается одной из самых горячих тем — и не только в Великобритании. Поклонники королевской семьи с тревогой следят за ситуацией, о которой сейчас ходит много слухов и домыслов.

Zuma/TASS Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон

Кейт, прежде бывшая предметом неусыпного внимания британских папарацци, пропала с радаров еще в конце 2023 года. Предполагается, что сейчас она борется с онкологическим заболеванием и проходит лечение, однако конспирологи продолжают спекулировать на ее здоровье, ссылаясь на отсутствие доверия к свежим фото принцессы.

Неудачное фото

Принцесса не появлялась на публике с рождественской службы 25 декабря прошлого года в Сандрингеме, а 16 января она была госпитализировала в одну из частных клиник Лондона, где ей провели плановую операцию на брюшной полости. В связи с чем потребовалось хирургическое вмешательство, королевский дворец раскрывать не спешил, однако подчеркивалось, что онкологического диагноза у принцессы нет.

Долгое время о проблемах герцогини официально не сообщалось. Представители королевского дома отделывались отговорками или уверяли, что с Кейт все хорошо, а в скором времени она вернется к привычному активному образу жизни. В частности, в начале марта принц Уильям проигнорировал вопрос о состоянии здоровья супруги.

Молчание официальных источников и отсутствие многочисленных ранее фото и видео привели к шквалу слухов о причинах исчезновения принцессы. Сторонники конспирологических теорий заговорили разладе в ее семье из-за появления у наследника британского престола любовницы, а также о возможной смерти Кейт или ее тяжелой коме.

Когда же три недели назад был опубликован снимок счастливой Кейт Миддлтон с детьми на фоне весеннего сада, многие сочли, что снимок был сгенерирован нейросетью или непрофессионально отретуширован. Указывалось, в частности, что положение ее тела было неестественным, фон изображения не соответствовал сезону, а на руке герцогини не было обручального кольца.

Фото: princeandprincessofwales / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) Кейт Миддлтон с детьми. То самое неудачное фото

Тогда даже ряд британских медиа отказались публиковать фотографию, что еще сильнее нарушило доверие к и без того пострадавшей от многочисленных скандалов королевской семье. Извинения за неудачное фото пришлось принести даже самой принцессе Уэльской. Масла в огонь подливал и тот факт, что рак ранее был обнаружен и у других членов королевского дома.

В начале февраля этого года заболевание нашли у британского короля Карла III. Во время госпитализации из-за увеличенной простаты у него диагностировали онкологическое заболевание, поэтому на время лечения ему пришлось отложить публичные мероприятия. Плохие новости приходили также о здоровье бывшей жены британского принца Эндрю Сары Фергюсон, у которой были обнаружены рак кожи и опухоль груди.

Источники и конспирологи

Недавно принцесса Уэльская приоткрыла завесу тайны и записала видеообращение, в котором рассказала, что рак у нее был диагностирован уже после плановой операции, поэтому сейчас ей необходимо пройти лечение. Тем не менее достоверных сообщений о том, что это за тип рака и на какой он стадии, не было. Данные медкарты герцогини даже пытались похитить, что, кстати, по законам Великобритании считается уголовным преступлением.

Предполагалось, в частности, что это может быть рак шейки матки, один из самых частых видов этого заболевания у женщин. Однако на днях эксперт по королевской семье Марк Рош со ссылкой на своих информаторов сообщил публике, что у Кейт Миддлтон был обнаружен рак толстой кишки.

«Согласно хорошо информированному источнику, все указывает на то, что ей сделали операцию гистерэктомии (удаление матки. — Прим. ред.) и что у нее рак толстой кишки», — говорит он. — Как объясняет источник, принцесса Уэльская проходит профилактическую химиотерапию, которую можно проводить дома, не ложась в больницу»

Stephen Lock/Global Look Press Принц Уильям и Кейт Миддлтон и их дети принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи

Сегодня, как сообщается, она остается под присмотром врачей в поместье Анмер-Холл. Из-за болезни принцессы принц Уильям и Кейт Миддлтон, скорее всего, пропустят ежегодную пасхальную службу в часовне Святого Георгия. Герцогиня быстро утомляется, поэтому заботу о трех детях семьи — принце Джордже, принцессе Шарлотте и принце Луи взял на себя ее супруг.

«Он очень надежный и сильный человек. Она не чувствует себя изолированной благодаря его поддержке», — сообщают информированные лица. Связь Кейт с мужем остается крепкой, они вместе переживают свалившееся несчастье. Дети знают, что их мать больна и пытается поправиться.

«Я им сказала, что я здорова и становлюсь сильнее с каждым днем, сосредоточиваясь на том, что поможет мне излечиться умом, телом и духом», — подчеркивает принцесса.

Безусловно, остается лишь пожелать ей успешно справиться с проблемами со здоровьем, однако в целом ситуация по-прежнему выглядит как провал королевской пресс-службы. Даже несмотря на появление новых материалов, различные фантастические теории продолжают множиться, а эксперты с лупой ищут многочисленные нестыковки на кадрах.

EPA/ТАСС

В частности, ранее друг принца Гарри и Меган Маркл, IT-предприниматель Кристофер Бузи отмечал, что Букингемский дворец лгал о состоянии здоровья Кейт Миддлтон, а британские журналисты «с радостью» ему помогали. Есть у конспирологов и претензии к недавнему видеообращению принцессы. Пользователи соцсетей, в частности, задаются вопросом, почему рядом с ней в кадре отсутствует принц Уильям, что нарушает традицию.

Безусловно, как ранее говорила представитель принца Уильяма Салли Беделл Смит, принц «сосредоточен на своей работе, а не на социальных сетях». Но поклонники королевской семьи все же хотели бы получать больше деталей из первых рук, иначе их с удовольствием предоставят общественности любители теорий заговора.