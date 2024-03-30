Президент Франции Эммануэль Макрон 26 марта посетил Бразилию. На фоне агрессивных заявлений о возможной отправке французских военных на Украину, а также потери влияния в ряде стран Африки (последним в списке стал Сенегал, где накануне прошли президентские выборы) эту поездку следует рассматривать не просто как рядовой визит, а как прощупывание почвы для смещения фокуса французского присутствия в мире.

Global Look Press/Filipe Bispo/Keystone Press Agency Луис Инасиу Лула да Силва и Эммануэль Макрон

Нельзя исключать и выдавливания России, по крайней мере в сферах, где мы могли бы составить Парижу достойную конкуренцию, например атомной.

Хотя поездка была государственным визитом высокого уровня, реальный ажиотаж вызвали лишь фотографии президентов двух стран, которые уже стали мемом. Бразильское издание назвало их «свадьбой», поскольку президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и Макрон держались за руки и улыбались.

А совместное фото с индейским шаманом действительно напоминало пародию на свадьбу геев в англиканской церкви, где разрешены однополые браки*. Шаман и по совместительству местный индейский лидер получил от Макрона орден «за вклад в защиту окружающей среды». Макрон на эти мемы ответил: «Да, это свадьба. Бразилия любит Францию. А Франция любит Бразилию».

Между тем ситуация на самом деле не так умилительна, как можно подумать, глядя на фото. Например, депутат бразильского парламента Филипе Баррос подал официальный запрос, не нарушают ли соглашения с Францией суверенитет страны.

И такие сомнения в подоплеке французской внешней политики посещают не только бразильских деятелей. В Гвиане, где Макрон был днём ранее, депутаты посетовали на обсуждение важных вопросов за закрытыми дверьми, назвав такую практику «формой сектантства».

Global Look Press/Filipe Bispo/Keystone Press Agency Эммануэль Макрон вручает орден шаману Раони

Обсуждавшиеся двумя президентами темы вращались вокруг Амазонии — богатого на биоресурсы региона — и касались защиты окружающей среды и борьбы с изменением климата с позиции «за всё хорошее против всего плохого».

Лула и Макрон подписали совместный план действий по развитию биоэкономики и защите тропических лесов. В соглашении есть много общих фраз о необходимости сокращения выбросов и приверженности предыдущим договорам, однако некоторые пункты проливают свет на очень интересные сопутствующие механизмы.

Борьба с сокращением лесов увязана с необходимостью разработки «инновационных финансовых инструментов, рыночных механизмов и платежей за экологические услуги».

Забота о деревьях начинается с Амазонии, но заканчивается всеми тропическими лесами Земли и созданием неких новых платёжных инструментов: «Бразилия и Франция полны решимости работать на двусторонней основе и со своими партнёрами над созданием новой системы управления международной финансовой архитектурой… Это изменение… должно… провести справедливую реформу международных финансовых институтов».

Если Бразилия состоит в БРИКС и занимает умеренную позицию по части разработки всяческих платёжных альтернатив, особенно в контексте глобального Юга, то Франция — это часть коллективного Запада, который привержен сохранению всех средств своей гегемонии, включая платёжные и финансовые системы.

Каким же образом Франция может быть полезна для модернизации и трансформации международной финансовой архитектуры? Не будет ли роль Парижа в этом случае подрывной и саботирующей? Особенно эти вопросы актуальны сейчас, в год председательства России в БРИКС, как раз когда идёт обсуждение возможности создания альтернативных международных платежных средств.

В соглашении присутствует и пункт, согласно которому «президенты признали важность содействия инклюзивной науке о климате и устойчивом развитии с более широким участием учёных из развивающихся стран в свете гендерных соображений».

Лула, конечно, использовал «гендерную» риторику во время избирательной кампании, чтобы получить голоса «прогрессивных» избирателей, однако такое продолжение заигрывания с ними пока не имеет рациональных объяснений.

План действий по биоэкономике и защите тропических лесов более конкретен и относится непосредственно к Амазонии. В нём речь идет о глобальных шагах по развитию этой отрасли за счёт государственных и частных ресурсов. Заявлен запуск крупной программы инвестиций в биоэкономику бразильской и гвианской Амазонии. В течение следующих четырёх лет планируется привлечь 1 млрд евро.

Эта программа будет включать в себя несколько ключевых компонентов. Предусмотрен диалог между французской и бразильской администрациями, техническое и финансовое партнёрство между государственными банками. К самым инновационным французским и бразильским компаниям в области биоэкономики прикрепят специальных координаторов. Также будет создан Центр исследований, инвестиций и обмена ключевыми технологиями и заключено новое научное соглашение между странами.

В соглашении идёт речь и об установлении новых стандартов для вознаграждения «лесных» стран, инвестирующих в восстановление ресурсов. А для финансирования защиты тропических лесов и биоразнообразия предусмотрено совместное продвижение инновационных партнерских отношений по всему миру.

В общем, если суммировать написанное, планируется создание некоего полигона для отработки определённых действий, которые затем могут быть распространены и на другие регионы мира. Учитывая председательство Бразилии на климатическом саммите COP30 в 2025 году, пиар на экологической повестке сделан в нужное время. И нет сомнений, что администрация Лулы продолжит развивать эту тему.

Ещё один действительно важный обсуждавшийся вопрос — это совместные проекты в ядерной энергетике. Согласно заявлению депутата парламента Бразилии Жулио Лопеса, входившего в делегацию, был подписан меморандум о взаимопонимании между геологическими службами Бразилии и Франции по разведке урана.

В настоящее время Бразилия занимает восьмое место в мире по запасам урана — около 280 тыс. тонн. Они оцениваются примерно в 62 млрд долларов и достаточны для обеспечения всей ядерной программы страны. Монополия на разведку полезных ископаемых принадлежит государственной компании Nuclear Industries do Brasil.

Различные разделы соглашения указывают на то, что страны будут углублять своё сотрудничество в области ядерной энергетики и содействовать обмену информацией для разведки критически важных полезных ископаемых. Также предусмотрены французские инвестиции в переработку полезных ископаемых на территории Бразилии.

По словам Жулио Лопеса, в рамках реорганизации ядерной деятельности в Бразилии также ожидается реконструкция атомной станции Angra 1 и строительство Angra 3.

Однако ещё в конце 2022 года Росатом заключил договор с Industrias Nucleares do Brasil о поставках обогащённого урана для производства топливных сборок реакторов Angra 1. Контракт был заключён по результатам открытого тендера и продлится до 2027 года.

Интерес Росатома есть и в завершении строительства Angra 3. Процесс согласования возведения этой станции был сложен по ряду причин, но в 2022 году бразильская компания Eletronuclear возобновила работы по закладке фундамента. Ожидается, что Angra 3 будет запущена в 2028 году. Мощность станции составит 1405 мегаватт, а возможности по выработке электроэнергии — 12 млн мегаватт-часов в год, что достаточно для обеспечения 4,5 млн человек.

Теперь же речь зашла о том, что в Бразилию может зайти французская компания по производству реакторов Framatome. Поэтому нельзя исключать, что Франция готовит в Бразилии для себя ядерную подушку безопасности, одновременно рассматривая её как новый перспективный рынок.

Если уран перестанет поступать из Нигера, что в свете текущих событий вполне возможно, Париж компенсирует это бразильской рудой. И параллельно будет завозить свои технологии, лоббируя выдавливание российских компаний. Скорее всего, не обойдётся и без коррупционных механизмов, которые являются обязательным компонентом большой политики стран Запада.

А экологическая повестка будет хорошим прикрытием для манипуляций активами, разведывательной деятельности и распространения влияния уже на уровне местных общин.

Выдать ещё несколько орденов лидерам племен для Франции не составит труда. Стеклянные бусы в обмен на золото — это старый проверенный трюк европейских колонизаторов в Латинской Америке.

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