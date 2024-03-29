Военное и политическое руководство Украины ожидает начала нового российского наступления на одном или нескольких участках фронта в ближайшие месяцы. С таким заявлением выступил в интервью американскому телеканалу CBS Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, украинским войскам не хватает практически всех типов вооружений и боеприпасов, при этом они намерены возводить новые рубежи обороны.

Всё это Зеленский традиционно сопроводил просьбой усилить помощь и обещаниями «дать отпор россиянам», как только получит новые кредиты и оружие.

Примечательно, что журналисты CBS выехали вместе с Зеленским в приграничные районы Сумской области, где осмотрели строящиеся оборонительные рубежи: бетонные долговременные огневые точки, развитую систему траншей и многое другое.

Такое выездное интервью можно считать отчётом о проделанной работе, сказал ИА Регнум военный эксперт Александр Михайловский. Он напомнил, что Киев много раз обещал построить сплошную линию обороны вдоль северных и восточных границ Украины, а также — на всей линии соприкосновения в Донбассе и Запорожской области.

На деле же «линия Зеленского» больше похожа на пунктир: между узлами обороны есть пробелы в десятки километров длиной.

«Не так давно в Сети появились кадры, сделанные строителями одной из таких линий.

Что бросилось в глаза — подражание нашей обороне. Вместо полноценных «зубов дракона» — пирамидки высотой 20–30 сантиметров. Для легковушки это, может быть, и препятствие. Но для бронетехники, тем более для танка, это не преграда», — отмечает Михайловский.

Он также допускает, что Зеленский таким образом через западную прессу обращается к спонсорам Украины: смотрите, мы строили и уже что-то построили, но нам нужны еще деньги и иные ресурсы.

Европа обещает снаряды

Большой проблемой Украины остаётся и нехватка боеприпасов. Западные и украинские издания регулярно сообщают, что ВСУ серьёзно уступают российской артиллерии как по количеству стволов, так и по числу выпускаемых снарядов.

Информацию журналистов официально подтвердил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Еще несколько дней назад преимущество России по выпущенным боеприпасам составляло около шести к одному», — заявил он в интервью украинским СМИ.

Украина ждёт поставок из-за рубежа. В апреле ожидается завоз артиллерийских снарядов, закупленных в рамках «чешской инициативы». Франция планирует передать ВСУ 78 155-миллиметровых артиллерийских установок Caesar и 80 тысяч снарядов. Так что недооценивать возможности украинской обороны не стоит.

В мрачных тонах

Весной 2023 года большинство западных изданий писали о готовящемся «контрнаступлении ВСУ»: называли сроки и направления основных ударов, предрекали поражение российским войскам. В итоге украинское наступление провалилось.

Теперь те же СМИ пишут о больших проблемах ВСУ и их грядущих поражениях.

Сергей Корсун ИА Регнум

По оценке американского журнала The Economist, строительство фортификационных сооружений на Украине началось слишком поздно. И хотя в Киеве осторожно говорят о новых наступательных операциях, ВСУ стоило бы сосредоточиться на удержании существующей линии фронта, советуют авторы журнала.

Украинские власти отказываются от переговоров, опасаясь окончательно потерять даже призрачный шанс прорваться к Азовскому морю и Крыму. Однако, утверждает The Economist, ситуация такова, что в будущем Киеву всё равно придётся соглашаться на переговоры, но линия фронта к тому времени может измениться далеко не в пользу ВСУ.

Не верить противнику

Сейчас никаких предпосылок для краха украинской обороны не наблюдается, сообщил в разговоре с ИА Регнум военный эксперт, полковник запаса, главный редактор агентства ANNA-News Анатолий Матвийчук.

«Не стоит думать, что один или два удара — и они сдадутся. Да, противник слаб. Да — отступает. Но они всё ещё имеют хороший потенциал для сопротивления. Особенно если с Запада всё-таки подкинут деньги и оружие, а похоже, что это в итоге и произойдёт.

Поэтому такие заявления западных СМИ нужно рассматривать критически», — полагает эксперт.

По словам Матвийчука, действительно на ряде участков фронта у ВСУ или вовсе нет серьёзных оборонительных сооружений, или они только строятся. Но это не значит, что российским войскам удастся легко вклиниться в оборону ВСУ и разгромить противника.

На удалении от линии соприкосновения есть оборонительные рубежи, о строительстве которых украинская сторона не заявляла. Поэтому публикации в СМИ и заявления официальных лиц можно рассматривать как дымовую завесу, попытку заманить и расслабить российские силы.

«На стратегических направлениях, в глубине есть узлы обороны. Нужно ждать упорного сопротивления, готовиться к тяжёлым боям. По моим оценкам, даже без серьёзной подпитки с Запада у Киева есть ресурсы на полгода-год интенсивных боевых действий», — заявил Анатолий Матвийчук, добавив, что не стоит соглашаться на «приглашение к наступлению».

У Киева фактически осталась единственная возможность изменить ситуацию на фронте в свою пользу: втянуть российские войска в длительные оборонительные бои, а затем попытаться контратаковать. Нельзя дать сопернику шанс эту возможность использовать.