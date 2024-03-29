В среду, 27 марта, британский таблоид The Mirror сообщил, что на фронте в СВО за Россию воюют два британца — Бен Стимсон и Эйден Миннис. На родине их уже назвали предателями и обвиняют в терроризме. При этом о наёмниках ВСУ из Соединённого Королевства таблоид, разумеется, не пишет.

Иван Шилов ИА Регнум Бен Стимсон и Эйден Миннис

Экс-командующий британской армией полковник Ричард Кемп, комментируя ситуацию, заявил: «Эта парочка не просто полный позор, но еще и предатели. По возвращении в Великобританию их должен ждать арест и тюрьма».

Это не пустые угрозы — тюрьма британцам действительно грозит. По закону гражданам королевства запрещено вступать в ряды вооружённых сил стран, которые ведут войны с государствами, находящимися в мире с Великобританией.

В The Mirror отметили, что передадут информацию о двух мужчинах в контртеррористическую полицию, чтобы их обвинили в терроризме.

«Я снова в России, снова в военной форме»

В середине марта в Сети появилось видео, на котором британец Бен Стимсон одет в камуфляжную форму, в руках у него — российский флаг.

«Да, я снова в России, снова в военной форме», — смеясь, говорит Стимсон.

В другом видео, опубликованном через несколько дней, он поясняет, за кого сражается.

«Каждый делает свой выбор… И многие из нас, иностранных добровольцев, выбрали эту сторону — российскую», — произносит британец.

Помимо этого, Стимсон выложил ролик: солдаты идут по полю, обходя мертвые тела, огибают мины и выкапывают ручную гранату.

Сейчас мужчина состоит в многонациональной бригаде «Пятнашка», отражающей атаки ВСУ в Донецкой области. Стимсону 48 лет, родом он из Олдема, крупного города в графстве Большой Манчестер.

Второй «разоблачённый» The Mirror британец — Эйден Миннис. Бывший участник Национального фронта, жил на юге Англии, в графстве Уилтшир. Сейчас он сапёр в российской армии. С журналистами Миннис общаться отказался.

Был в Донбассе, на родине судили за терроризм

Стимсон в переписке с корреспондентом ИА Регнум сообщил, что до сих пор, увы, плохо говорит по-русски.

В 2015 году мужчина четыре месяца провёл в Донбассе. Поясняет, что его взгляды сформировались под влиянием материалов о конфликте на Украине, которые отличались от традиционной западной пропаганды.

В Донбасс ехал работать водителем скорой помощи, но уже на месте решил стать солдатом. Участвовал в битве за Дебальцево.

После возвращения в Великобританию мужчину арестовали прямо в аэропорту. В 2017 году приговорили к пяти годам и четырем месяцам тюрьмы — за терроризм.

Во время суда отец мужчины, 76-летний фолк-певец и танцор Мартин, поддерживал Бена. Теперь же отрёкся от сына.

«Я с ним больше не знаюсь. До этого он побывал в Москве. Я много лет время от времени присматривал за Беном. Теперь сам по себе. Ему 48, и он давно волен делать, что пожелает.

Вообще, с ним одни хлопоты. А мне в моём возрасте хочется немного покоя. Никогда не знаешь, что он выкинет дальше», — заявил Мартин Стимсон.

Позднее Бен Стимсон писал в соцсетях, что отец ужасно с ним обращался — «хуже, чем с собакой».

«Это он стуканул в полицию, что я в Донецке. К тому же он за Киев», — заявлял Стимсон-младший.

Пока он был за решёткой, у посольства Британии в Москве прошли несколько акций протеста — участники требовали освобождения Стимсона.

«Я должен выполнять приказы»

Перед отъездом в Россию, в феврале 2024 года, Бен Стимсон распродал часть имущества, оплатил визу и купил билеты на самолёт. 23 февраля написал: «Готов ехать, сумки собраны. Только надеюсь, что британская полиция меня не схватит и не будет выдумывать всякого или передергивать факты, чтобы чего-нибудь пришить».

Надеялся мужчина зря. Его задержали в аэропорту Манчестера, допросили по делу о терроризме, изъяли мобильные телефоны и ноутбук. Однако после этого одобрили вылет в Москву через Стамбул.

«Всё это обошлось мне в 1450 фунтов. Полиция сняла меня с первого самолёта и забрала телефоны и ноутбуки», — сообщал Стимсон.

В России он находится по туристической визе, действующей три месяца. Заканчивается она 17 мая.

Примечательно, что британец уже успел отреагировать на статью в The Mirror.

«У каждого — свой выбор, и мы делаем то, что считаем правильным. И зарубите себе на носу: я вам, блин, не террорист какой-нибудь», — заявил в одном из видеороликов Стимсон, добавив, что выбрал российскую сторону, потому что верит в то, что делает армия России.

Пока британец находится в Москве, но рвётся на фронт.

«Я должен выполнять приказы. Я уже сегодня хотел бы уехать, чувствую, что я здесь бесполезен. Разве что сижу и снимаю видео», — написал ИА Регнум Стимсон.