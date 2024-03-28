Сербский президент Александр Вучич взбудоражил не только сербскую, но и российскую общественность своим посланием в соцсетях. Глава государства предупредил о непростых вызовах, с которыми придется столкнуться в ближайшее время.

Иван Шилов ИА Регнум Александр Вучич

«Сейчас мне непросто сказать, какие новости мы получили в последние 48 часов… Под непосредственной угрозой жизненные и национальные интересы и Сербии, и Республики Сербской. В ближайшие дни я ознакомлю народ Сербии со всеми вызовами, которые нам предстоят. Будет тяжело, как никогда тяжело. Мы будем бороться. Сербия победит», — написал он.

Больше никаких подробностей Вучич не привел, чем еще больше напугал и без того взволнованных граждан. Пользователи Сети были вынуждены гадать, с чем связана подобная публикация. Многие из них уверены, что пороховая бочка Европы полыхнет вновь, и обсуждали скорую войну на Балканах. А войны на Балканах, как мы помним, одни из самых кровопролитных в истории и всегда влекут за собой более глобальные трагические последствия. Так было уже не раз.

Не стоит забывать, что Александр Вучич — настоящий мастер интриг и любитель держать в напряжении все мировое сообщество.

«В начале СВО все говорили, что я безумен и драматизирую, но оказалось, не так уж я был и глуп. Пожалуй, опять окажется, что я снова не дурак, когда говорю, что будет еще более тяжелое столкновение в Европе и в мире», — предрекал он совсем недавно. Действительно, зачастую прогнозы и предсказания сербского лидера оказываются не так уж и далеки истины.

Сербский народ действительно ждут весьма трудные времена.

Однако в реальности предупреждение Вучича связано не с войной на Балканах, которую уже объявили телеграмные «эксперты». Речь идет о вызовах Сербии, c которыми она сталкивается из-за ситуации в Косове и Метохии и беспрецедентного давления на сербский энтитет в соседней Боснии и Герцеговине.

Международное признание как провокация

Говоря об угрозах национальным интересам Сербии, Вучич знал, что уже фактически решен вопрос о вступлении Косова в Совет Европы. Политический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) одобрил принятие самопровозглашенной республики. Впереди пленарные дебаты и голосование в ассамблее, запланированные уже на 18 апреля. Нет сомнений в том, что западные партнеры Приштины, лоббирующие ее вступление в международные организации, проголосуют «за».

Запрос на присоединение к Совету Европы самопровозглашенная республика направила 11 мая 2022 года — сразу после того, как его покинула Российская Федерация. Через год, в апреле 2023-го, заявку одобрил комитет министров и направил ее на рассмотрение в Парламентскую ассамблею. Тогда же для Косова был согласован безвизовый режим, и уже с начала текущего года счастливые обладатели косовских паспортов смогут беспрепятственно въезжать в шенгенскую зону и путешествовать по территории ЕС.

Интересный факт: вступление Косова в международные институции фактически означает нарушение обещаний, данных косовскими албанцами в рамках соглашения, заключенного в Белом доме в 2020 году при посредничестве Дональда Трампа. Однако кого волнуют заключенные ранее соглашения в наш век столь стремительно развивающихся геополитических событий?

Между тем, вызывает тревогу и ситуация в самом крае.

Рост числа нападений на сербов вынуждает их покидать свою родину. А недавно приштинские власти запустили процесс отказа от использования на территории Косова и Метохии сербского динара. После запрета из края уходят сербские банки, а государственные институты не могут обеспечивать работу структур образования и здравоохранения. Цель давления на сербское население путем физического, экономического и психологического террора предельно ясна — албанцы пытаются изгнать сербов из края.

Решение о принятии Косова в Совет Европы требует от президента Сербии решительных действий.

Однако позволить он их себе не может, в связи с чем вынужден обходиться громкими высказываниями, будоражащими общественность.

За последний год силы НАТО значительно усилили свой контингент на территории сербского южного края. Число своих военных специалистов в Косове и Метохии планируют увеличить Албания, Северная Македония и США. Великобритания, Хорватия, Румыния и Германия уже это сделали. Еще пять тысяч солдат НАТО в ближайшее время разместят на территории Болгарии.

Параллельно усиленными темпами шла модернизация военной базы Кучова в Албании, которая станет логистическим хабом Североатлантического альянса. На очереди военно-морская база «Порто-Романо» близ Дурреса, а правительство Албании обещает предоставить в распоряжение НАТО и советскую военно-морскую базу Пашалиман, расположенную к югу от Влеры.

Приштинские власти тем временем занимаются оснащением своих «сил безопасности» и закупкой вооружений. На фоне всех этих новостей показательны заявления сербского министра обороны Милоша Вучевича. Он уверен, что правительство самопровозглашенной республики возглавляет экстремист и фанатик, задача которого — спровоцировать войну Сербии с НАТО.

«Геноцид», которого не было

Что касается Республики Сербской, о которой также говорил Вучич, дела у сербского энтитета Боснии и Герцеговины обстоят еще хуже.

Президент республики Милорад Додик вступил в фазу открытого противостояния с Западом. Додик — один из редких политиков на пространстве Восточной Европы, который ценой неимоверных усилий отстаивает интересы собственного народа, не боясь продвигать идею создания «сербского мира» для сохранения национальной идентичности, языка и культуры.

Вот уже несколько лет Додик на уровне президиума Боснии и Герцеговины блокирует введение антироссийских санкций, ведь оно требует согласия представителей всех трех народов, проживающих в стране.

Столь независимую политику лидер боснийских сербов проводит ценой включения в санкционные списки Великобритании и США, попыток свержения через «цветные революции» и даже многочисленных покушений.

За стойкое сопротивление Додика «демократическим институтам» высокий представитель по Боснии и Герцеговине долгое время работал над возбуждением против политика уголовного дела.

Однако международное давление на республику выходит на новый уровень, что и могло так обеспокоить Вучича. По информации инсайдеров, в ближайшее время на Генассамблее ООН может быть инициировано признание резни в Сребренице «геноцидом» мусульман, совершенным сербами. А это может повлечь за собой очень серьезные последствия для сербского народа.

11 июля 1995 году войска Республики Сербской под командованием генерала Ратко Младича заняли мусульманский анклав, который имел статус «зоны, охраняемой силами ООН». Силы ООН так хорошо «охраняли» доверенную им зону, что буквально за пару лет до трагических событий в Сребренице из 59 сербских деревень в муниципалитете под молчаливое одобрение «голубых касок» радикальными исламистами были вырезаны 55.

При этом боснийская армия под руководством Насера Орича, состоявшая в том числе из наемников с Ближнего Востока, отличалась особой жестокостью и не щадила ни женщин, ни детей.

(сс) ICTY staff Насер Орич

Всего в Подринье (в Сребренице, Братунце, Зворнике, Миличах и других населенных пунктах) в 1992–1995 годах мусульманские боевики убили более четырех тысяч мирных сербов, причём казни они совершали зачастую в канун великих христианских праздников. Но об этом на Западе предпочитают молчать.

По официальной версии, которую активно продвигал Гаагский трибунал, в ходе «геноцида» в Сребренице в июле 1995 года сербы якобы убили 8372 безоружных боснийских мусульманина, большинство из которых были гражданскими лицами.

Что же произошло на самом деле?

После того как анклав был занят сербами, воюющие на стороне боснийской армии действительно попали в плен. Многих из них расстреляли, например, при попытке прорыва с боем в направлении Сараева. Но большая доля мирных граждан была эвакуирована, о чем недвусмысленно свидетельствуют архивные источники.

Различные экспертные комиссии, сформированные за эти годы, подтверждают смерть не более трёх тысяч человек, причём большинство из них были солдатами Армии Республики Боснии и Герцеговины. Что касается восьми тысяч захоронений в мемориальном комплексе в Поточари, с течением времени выяснилось, что на кладбище почему-то оказались захоронены те, кто погиб в сотнях километров от Сребреницы и задолго до 1995 года.

Например, отец главы самого мемориального комплекса Эмира Сулягича, который погиб в бою еще в 1992 году. Кроме того, в списках «жертв геноцида» на стеле помечены имена сотен ныне живущих людей.

Даже если закрыть глаза на такие странные совпадения и учитывать официальное число захороненных, по количеству и доле в своей этнической группе погибших в Сребренице было значительно меньше, чем, скажем, погибших в Волынской резне.

На все эти нюансы давно обращают внимание историки, однако трагедия в Сребренице официально признана Международным трибуналом по бывшей Югославии «геноцидом», а на сербский народ на Западе вовсю пытаются повесить ярлык «геноцидного народа».

Культ «коллективной вины»

При помощи медиаресурсов и некоммерческих организаций «культ Сребреницы» создавался годами. Google, YouTube и Twitter старательно чистят контент, содержащий малейшие сомнения в правдивости тезиса о «геноциде», называя его «риторикой ненависти». Тезис о жестокости сербов, якобы с особым удовольствием расправившихся с «беззащитными боснийскими мусульманами», активно распространяется целой плеядой западных НКО и СМИ.

Про «геноцид» ставят спектакли и снимают фильмы, о зверствах сербских военных формирований молодому поколению в красках рассказывают на фестивалях, культурных мероприятиях, выставках и в театральных постановках, призванных популярно объяснить подрастающему поколению, в чем «коллективная вина» сербского народа.

Особенно отличилась Великобритания, пару лет назад вернувшаяся в регион в качестве активного геополитического игрока. Растут бюджеты британских НКО, продвигающих тезис о том, что Республика Сербская — «геноцидное образование».

Так, «благотворительная» организация Remembering Srebrenica работает под чутким руководством британского МИД, а среди 18 ее попечителей числятся девять британских посланников и восемь экс-чиновников, получивших титул барона. Одна из покровителей НКО — депутат Алисия Кернс.

Масштаб деятельности организации впечатляет.

Она уже обучила 130 тысяч молодых людей в Великобритании, провела более тысячи мероприятий — на многих присутствовали министры, депутаты, мэры — и вырастила полторы тысячи активистов. Однако под видом сохранения памяти о жертвах резни 1995 года ее сотрудники фактически занимаются фальсификацией истории югославских войн, заменяя понятие «вспоминая Сребреницу» на глобальное «вспоминая геноцид мусульман».

Более того, один из основных нарративов, продвигаемых НКО — опасность роста правых настроений и исламофобии в Европе. Тысячи боснийских мусульман якобы были зверски убиты только из-за религиозных убеждений, и теперь Сребреница по всему миру становится своего рода символом «исламофобии».

Remembering Srebrenica тесно сотрудничает с Мемориальным центром в Поточари, на базе которого британцы ежегодно собирают местное молодое поколение. На мастер-классах и тренингах Молодежной школы Сребреницы ребятам со всего пространства бывшей Югославии рассказывают об истории «геноцида» и учат, как правильно стыдиться своего прошлого.

В случае признания Генассамблеей ООН «геноцида», совершенного сербами в годы войны, Запад вернет в повестку дня вопрос о признании Республики Сербской «геноцидным образованием», которое необходимо ликвидировать для безопасности и стабильности Европы.

И пока пользователи Сети увлеченно обсуждают потенциальное вооруженное столкновение, на Балканах разворачиваются совершенно другие, не менее драматичные процессы. Вовсю идет тихая этническая чистка сербов в фактически признанной международным сообществом Республике Косово и ликвидация государственности Республики Сербской, вступившей в неравную схватку с Западом за право на свое существование.