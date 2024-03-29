* ИГИЛ — запрещённая в России организация

С выявлением новых подробностей теракта в «Крокус Сити Холле» в центре внимания оказались не только Украина и Запад, но и Турция, поскольку исполнители массового убийства посещали её территорию. Террорист Шамсиддин Фаридуни прибыл 20 февраля, а Саидакрам Раджабализода — месяцем ранее. И они оба улетели из Стамбула 3 марта одним и тем же рейсом.

Иван Шилов ИА Регнум

В связи с их проживанием на территории Турции неизбежно возникли вопросы о том, что они там делали. Турецкие СМИ придерживаются той версии, что целью террористов было «обновление» срока пребывания в Российской Федерации для получения новых миграционных карт. И по данным спецслужб, на которые ссылаются журналисты, короткого времени пребывания «недостаточно для радикализации», которая произошла много ранее в самой России, отмечают Yetkin report и Daily Sabah.

Насколько пребывание на турецкой земле оказало влияние на двух таджиков, предстоит ещё выяснить. Однако ясно то, что турецкие спецслужбы внимания на них не обратили. В страну ежегодно въезжают тысячи граждан СНГ, чтобы совершить так называемый «въезд-выезд» для получения новой «миграционки» и легального основания для жизни и работы в России.

Турецкие власти не справляются с огромным потоком иностранцев: по данным МВД, в стране пребывает до 5 млн беженцев. В их числе могут находиться боевики различных террористических групп. Турция уже много раз сама становилась жертвой боевиков ИГИЛ*. В начале 2024 года то же крыло ИГИЛ* «Вилаят Хорасан», которое Запад объявил виновным в атаке на «Крокус», атаковало католическую церковь Санта-Мария в Стамбуле. В 2016 году под ударом в турецкой столице оказались пешеходная улица Истикляль и аэропорт Ататюрка.

Турецкие силовики ведут активную борьбу против этих террористов. Сразу после теракта в Москве они задержали до 150 подозреваемых в связях с группировкой. За последние девять месяцев арестовано 656 террористов и предотвращено 20 терактов. Турция депортировала до 9 тыс. боевиков-террористов, в основном из ИГИЛ*, пишет Daily Sabah. Кроме того, турецкие ВВС периодически наносят удары по укрытиям боевиков на севере Ирака и Сирии.

Общественность Турции опасается, что после России следующим объектом атаки может стать их страна. «Турция является одной из наиболее уязвимых стран со стороны ИГИЛ*», — сказали журналистам Daily Sabah сотрудники турецких спецслужб. В списке терактов со стороны «Вилаят Хорасан»* основными целями выступали Афганистан, Иран и Пакистан.

Издание задаётся вопросом, почему ИГИЛ*, являясь «самопровозглашенной антиамериканской» структурой, постоянно нападает на один и тот же регион, а именно на Турцию, Иран, Афганистан и Россию. Ответ на него вытекает из другого вопроса: почему ИГИЛ* не нападает на США?

Именно на этот факт обратили внимание сотрудники спецслужб Турции, с чьих слов Daily Sabah пишет, что «в число атакуемых стран не входят западный мир или США».

В статье под заголовком «Против Запада, ударив по Востоку» Yetkin report еще сильнее намекает на западный след: «Службы безопасности в Турции не игнорируют возможность того, что организацией ИГИЛ-Х* могут руководить некоторые западные круги». Такой сценарий допускает и известный журналист Мурат Йеткин: «За всеми террористами стоят спонсоры». Причастность США он хоть и считает спекуляцией, но добавляет: «Может быть, это и так, мы не знаем».

Для официальных властей Турции сотрудничество США с террористами является секретом Полишинеля.

В 2022 году после теракта ИГИЛ* на улице Истикляль бывший глава МВД Сулейман Сойлу раскритиковал соболезнования Вашингтона: «Я думаю, что необходимо оценить соболезнование, выраженное сегодня США, так, словно убийца был бы одним из первых, кто прибыл на место происшествия». Советник президента Турции Реджепа Эрдогана Бурхан Кузу как-то обвинил США в том, что они сами устроили теракт 11 сентября, а Британию — в организации теракта на Лондонском мосту в 2017 году.

После московских событий Анкара усилила борьбу с ИГИЛ*. Помимо массовых арестов, Национальная разведывательная организация (MIT) и другие силовые структуры Турции активизировали обмен информацией с российскими коллегами, особенно учитывая визит двух террористов в Стамбул.

Хотя отдельные турецкие журналисты допускают «руку Запада», некоторые издания все же пишут о вражде ИГИЛ* с Россией. В частности, Sözcü со ссылкой на военных экспертов отмечает, что «ИГИЛ-Хорасан»* уже давно делает угрожающие заявления в адрес администрации Владимира Путина».

Боевики из Центральной Азии рассматривают Россию как страну, которая борется с ИГИЛ* и другими исламистскими группировками в Сирии и которая «оказывает давление на мусульман». Журналисты отмечают, что террористы, теряющие влияние в Сирии и Ираке, окрепли и приобрели новых сторонников на территории России — в Чечне, Дагестане и Ингушетии.

Однако важно отметить, что в подобных выводах турецкие СМИ опираются на данные европейских и американских «мозговых центров», например на выводы Майкла Кугельмана из вашингтонского Центра Вильсона.

Таким образом, можно отметить, что Турция всерьез опасается за свою безопасность и не разделяет полностью версию своих натовских коллег о виновности ИГИЛ* в московском теракте.

Что касается цели теракта в «Крокусе», то наиболее внятную версию озвучил главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч: «Этот террористический акт является делом тех, кто хочет саботировать процесс примирения между Россией и Украиной. Это не просто случай, который можно свалить на ИГИЛ* и забыть». Малкоч считает нападение «саботажем» мирного процесса, продвигаемого президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Насколько главная цель организаторов теракта состояла в срыве дипломатического процесса — вопрос открытый. Но совершенно точно атака делает процесс урегулирования ещё сложнее, а задачу Эрдогана провести встречу с участием представителей России и Украины — маловероятной.

В 2022 году действия британского премьера Бориса Джонсона, потребовавшего от Киева продолжать войну, похоронили стамбульские соглашения. Вероятно, в этот раз главные интересанты срыва дипломатии — всё те же англосаксы. Но, как и тогда, любой саботаж дипломатии делает условия мира все более суровыми для сателлитов НАТО на Украине.

* ИГИЛ, ИГИЛ-Х, «ИГИЛ-Хорасан», «Вилаят Хорасан» признаны террористическими организациями и запрещены в РФ.