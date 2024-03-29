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Поисково-спасательные работы на месте катастрофы после столкновения контейнеровоза с мостом имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе прекращены.

Иван Шилов ИА Регнум

В Береговой охране США, анализируя температуру воды реки Патапско и временной промежуток, аккуратно стали намекать, что шестерых рабочих, занимавшихся ремонтом дорожного покрытия и объявленных пропавшими без вести, живыми явно найти не удастся.

И оказались правы — на семиметровой глубине вскоре нашли тела двух граждан латиноамериканского происхождения. Опознать их удалось только по отпечаткам пальцев и водительскому удостоверению в кармане.

При этом фотографии погибших в американском сегменте Сети особо не мелькают — все заполонили кадры падения моста. Названного, кстати, в честь автора американского гимна, родившегося и умершего здесь, в штате Мэриленд.

Кое-кто увидел в этом определенный символизм, сравнив рухнувший мост Балтимора с самими США. Которые постепенно разваливаются — в буквальном смысле этого слова.

Инфраструктура в упадке

Большая часть нынешней американской инфраструктуры — мостов, плотин, дорог, электросетей, аэропортов и т.п. — была построена в 50-е и 60-е годы XX века. Некоторые части водопроводных систем и вовсе давно отметили столетний юбилей.

На фоне этого совершенно неудивительно, что Американское общество инженеров-строителей во время последней проверки оценило общее состояние американской инфраструктуры всего лишь на С — троечку. Да еще и с минусом.

Отчеты такого рода выходят каждые четыре года, и всем желающим узнать, есть ли улучшения, придется ждать 2025-го. Хотя кое-что можно оценить уже сейчас.

Уже к 2023 году американская инфраструктурная статистика указывала на дефицит финансирования в 2,6 трлн долларов. Прогнозировалась возможная потеря 10 трлн долларов ВВП к 2039 году, а вместе с этим и около 3 млн рабочих мест.

Администрация Джо Байдена, стоит признать, не то чтобы совсем сидела на месте.

Нужные инвестиции в размере 3 млн долларов все же были анонсированы, однако они будут распределены на ближайшие 10 лет. Отдельные направления (например, плотины и мосты) требуют не косметического ремонта, а полной модернизации значительного числа объектов. Особой строкой стоит рассматривать расходы на содержание инфраструктуры, строительные материалы, а также заработную плату рабочих.

Можно, конечно, рассчитывать на авось, который любят причислять к числу российских бытовых пороков, но на американской земле он что-то не работает.

43% дорог общего пользования из-за плохого содержания находятся в лучшем случае в посредственном состоянии. Ежедневно теряется около 6 млрд галлонов очищенной воды. Около 24 млн американцев живут без доступа к широкополосному интернету. Из них 80% проживают в сельской местности. Ширина автомагистралей не увеличивается, хотя грузопоток и оборот товаров растет, что потенциально является риском как для перемещения товаров по стране, так и для доходов от экспорта.

Возвращаясь к мостам — их состояние в стране также вызывает беспокойство как с точки зрения возраста, так и с точки зрения состояния. И мост в Балтиморе в данном случае не первая ласточка.

Плохие прогнозы

Из 617 084 пригодных к использованию мостов в США 42% — старше 50 лет. Среди них 46 000 имеют рейтинг «структурно несовершенных». По мнению инженеров, это означает, что они в плохом состоянии, хотя пока и не подвергаются непосредственной опасности разрушения.

Отдельные СМИ увеличивают число вызывающих недоверие сооружений до 47 тысяч и прямо пишут, что такие мосты находятся в аварийном состоянии.

Летом 2023 год после аварии с участием бензовоза рухнул мост на участке межштатной автомагистрали I-95 на северо-востоке Филадельфии. По этому хайвэю, соединяющему границу с Канадой и Флориду, перемещается 8% коммерческих грузовиков.

И на фоне изменения маршрутов и замедления логистики министр транспорта Пит Буттиджич тут же призвал население готовиться к повышению цен на товары по всему восточному побережью.

Цены повысились — правда, не только на восточном побережье, но и во всех Штатах вообще на фоне экономического кризиса, так что тут прямое влияние увидеть сложно.

Сейчас, после истории в Мэриленде, Буттиджич снова пророчествует о неприятном. Цепочки поставок во всей американской экономике могут пострадать из-за крушения моста в Балтиморе, ведь работа местного морского порта парализована, и штат на фоне транспортного коллапса теряет по 15 млн долларов в сутки.

Местное население также обеспокоено.

Приняв тот факт, что автомобильная дорога закрыта надолго, многие требуют открыть поскорее порт: через него идет и угольный экспорт, и поставки легковых автомобилей и тяжелой техники. Их производители, впрочем, уже заявили, что «ситуация не такая тяжелая, как в период пандемии».

Но для простых работников на производствах это звучит совсем не утешительно. Да и потенциальные покупатели автотранспорта наверняка почувствуют изменения в ценах.

Версии и поиски виноватых

Первые сообщения о катастрофе в Балтиморе сопровождались уведомлениями береговой охраны о «происшествии с большим количеством жертв» и введением режима ЧС на уровне штата. Стоит отметить, что в эти дни в заголовках о трагедии в Москве американские СМИ столь настойчиво упоминали «Исламское государство» (организация признана террористической и запрещена в РФ), что немедленно возникли панические разговоры о том, что причиной крушения моста мог быть теракт.

Позже разговоры переключились на версию кибератаки судна, врезавшегося в мост.

Но здесь выяснилось, что видеоролик, на котором большинство американцев лицезрели катастрофу, намеренно подавался журналистами в ускоренной трансляции. Это создало эффект «мгновенности» случившегося, что и повлекло за собой мысли о теракте.

В реальности же судно двигалось гораздо медленнее, но у опор моста не имелось дополнительных защитных механизмов. Здесь снова подмывает вернуться к разговору об отсутствии денег на модернизацию.

Однако правоохранительные органы этого делать явно не хотят и переводят стрелки на моряков-индийцев, которые использовали не то топливо или вовсе совершили ошибку при управлении судном.

Отдельные персоналии написали даже про то, что случившееся стало деянием мексиканских картелей, решивших устроить разборки за контроль над местным наркотрафиком. Данная версия не выдерживает никакой критики. Любой транспортный объект — особенно морской порт — это потенциальная точка на карте наркотрафика. Но максимальная роль, которую в общей схеме играют картели, — это курьеры, у которых нет ресурса да и резона на фокусы такого рода.

Вместе с тем крушение моста имени Фрэнсиса Скотта Ки уже всколыхнуло разговоры о том, что некачественная инфраструктура стоит не только денег, но и жизни.

Помимо Балтимора, вспоминают и сбои в энергосистеме Техаса во время сильных холодов, и крушение поезда с химикатами в Восточной Палестине, и кризис питьевой воды в Мичигане, и многое-многое другое.

При этом если вдруг представители республиканцев решат использовать ситуацию с инфраструктурой против Джо Байдена и Демократической партии в ходе предвыборной кампании, действовать придется осторожно.

Команда Байдена, конечно, отметилась рекордными траншами Украине в ущерб собственным штатам, однако о серьезных проблемах с железнодорожным сообщением, мостами, плотинами и электросетями начали говорить еще в разгар президентства Дональда Трампа.

Продолжат о них говорить и при новом президенте США. Ведь, судя по всему, число происшествий будет только увеличиваться.