Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши 26 марта провели обыски у четырёх депутатов Сейма от оппозиции, связанных с бывшей правящей партией «Право и справедливость» (PiS). Кроме того, были задержаны три бывших чиновника и даже католический священник. Все эти события произошли аккурат перед местными выборами, первый тур которых состоится 7 апреля.

Иван Шилов ИА Регнум

Рано утром 26 марта было объявлено о проведении следственных мероприятий в разных частях Польши: все они были частью расследования вероятных злоупотреблений во время работы Фонда справедливости, который предназначен для финансовой поддержки пострадавших от преступлений и несчастных случаев.

Обыски у больного политика

Фонд подчиняется министерству юстиции, которое ранее, при правительстве партии PiS, возглавлял Збигнев Зёбро. Известно, что обыски также провели у депутатов партии «Суверенная Польша» — коалиционного партнёра PiS — Михала Вося, Дариуша Матецкого и Марчина Романовского. Сотрудники Центрального антикоррупционного бюро Польши также обыскали монастырь католической Конгрегации «Священники Святого Сердца Иисуса» и задержали главу благотворительной организации Profeto священника Михала Ольшевского.

Правда, у Зёбро обыски проходили не сказать чтобы в полном соответствии с законом: по крайней мере, сам бывший министр заявил, что с ним никто не связался.

Силовики заклеили камеры видеонаблюдения, снесли часть ограждения дома, вырезали дверь и выбили несколько окон. Кроме того, напугали его детей. Об этом он рассказал на пресс-конференции прямо у своего дома.

Зёбро долгое время борется с раком пищевода и нуждается в специализированной помощи — недавно ему сделали операцию, после которой экс-министр ещё восстанавливается.

Он уточнил, что никаких оснований искать в его доме какие-либо улики по решениям относительно фонда не было, потому что все они, как и любые доказательства, находятся в минюсте.

Прокуратура расследует использование в политических целях 285 млн злотых (66 млн евро) из фонда. Следствие полагает, что их использовали для приобретения шпионского программного обеспечения Pegasus. Польский парламент проводит расследование относительно того, использовали ли программу для слежки за оппозиционными политиками во время пребывания PiS у власти.

Член Европарламента от PiS Збигнев Кузьмюк указал, что обыск в доме Зёбро является политическим действием в отношении человека, который не может защитить себя. Он добавил, что если бы в деятельности фонда были серьёзные нарушения, то правительство могло бы установить их уже давно, а не именно сейчас, когда бывший чиновник лежит на больничной койке.

Зёбро поддержали и другие политики из его партии «Суверенная Польша» и PiS, указав, что коалиционное правительство премьер-министра Дональда Туска попирает верховенство права, пытаясь преследовать своих политических оппонентов, используя «бандитские» методы.

Атака на «бывших»

И действительно, правительство Туска серьёзно взялось расследовать деятельность именно своих конкурентов, раз за разом всё громче обвиняя их в растрате, коррупции и недобросовестном управлении республикой. При этом другими проблемами внутренней повестки чиновники как будто вовсе не занимаются.

Помимо следственных действий в отношении Зёбро и его соратников, ранее близкий к Туску нынешний министр юстиции Польши Адам Боднар поспособствовал аресту в рамках так называемого «земельного скандала» 2007-го бывшего главы МВД республики Мариуша Каминьского и его экс-заместителя Мацея Вонсика.

Законность этого решения также подвергается сомнению: ранее по этому же делу обоих фигурантов помиловал президент страны Анджей Дуда. И в этот раз ему пришлось повторно их амнистировать.

Кроме того, правительство Туска нацелилось и на главу Центрального банка республики Адама Глапинского, назначенного при власти PiS.

Глапинского обвиняют в нарушении нескольких законов и его конституционного обязательства поддерживать политическую независимость Национального банка Польши (НБП).

Список там действительно внушительный. В числе обвинений, помимо несоблюдения принципа аполитичности, валютные интервенции без надлежащего разрешения правления НБП, снижение процентных ставок, несмотря на ускоряющуюся инфляцию, отсутствие сотрудничества с Минфином при разработке проекта бюджета на 2024 год.

Ходатайство о привлечении Глапинского к ответственности подписал всего 191 из 459 активных членов Сейма. Но это всё равно больше, чем необходимые 115 голосов.

Если ходатайство в итоге будет принято, глава НБП станет первым человеком, предстающим перед Государственным трибуналом — органом, уполномоченным наказывать высших должностных лиц государства с 2005 года.

Сам чиновник отверг выдвинутые против него обвинения как «идиотские» и заявил, что ему «нечего скрывать» — он готов защищать себя в случае необходимости.

Теперь это предложение будет рассмотрено конституционной подотчётной комиссией Сейма, где правящая коалиция за главенством «Гражданской платформы» Туска имеет большинство.

Все эти факты вкупе со сторонними решениями вроде открытого дела против государственной компании Orlen, директор которой связан с PiS, или расследования в отношении университета Collegium Humanum, считавшегося «кадровым рассадником» PiS, свидетельствуют о том, что правящая коалиция во главе с Туском планомерно ведёт карательную операцию против депутатов PiS или их сторонников.

Даже недавнее увольнение генерала Ярослава Громадзинского с должности начальника Еврокорпуса, в обязанности которого входило также обучение солдат ВСУ, вполне может быть одним из звеньев этой цепи.

Во-первых, Громадзинский имел связи с Дудой и тогдашним главой Минобороны Польши Мариушем Блащаком.

Во-вторых, нынешние власти явно не хотят видеть в армии сторонников PiS из-за опасений организации военного мятежа.

Громадзинского заменили довольно лояльным генерал-лейтенантом Петром Блазеушом, который имеет крепкие связи с американскими военными, в том числе дислоцирующимися в Польше.

Обещания не выполняются

В то же время в партии Ярослава Качиньского перед выборами тоже не расслабляются. В PiS давно и активно работают над вовлечением в свою деятельность протестных масс вроде фермеров и перевозчиков. В медиа депутаты бывшей правящей партии оправдываются, что ошибались в столь ненавистном для аграриев «Зелёном курсе» и готовы всё исправить, если вновь придут к власти.

Помимо этого, Качиньский с соратниками пытаются организовать и собственный параллельный протест.

По сути, он использует те технологии, к которым в своё время вовсю прибегал Туск, собирая на улицах Варшавы людей под лозунгом «Не допустим Polexit» (выход Польши из Евросоюза).

Однако у PiS есть большое, хоть и скорбное преимущество — депутаты под следствием, люди, лишившиеся работы из-за связи с партией и преследуемые за её поддержку. Качиньский вполне может сыграть на страхе избирателей, но пока он занимается их консолидацией вокруг партии.

На самом деле решение «перехватить» на свою сторону митингующих было довольно мудрым.

Среди тех, кто выходил на улицы, и без того достаточно поддерживавших основные тезисы правительства Качиньского. Да и «новая метла» Туска метёт настолько по-новому, что даже голосовавшие за «Гражданскую платформу» не поддерживают её с таким рвением.

Это доказывают даже опросы, в которых партия Туска медленно, но верно теряет поддержку.

Например, в последнем голосовании, проведённом 22–23 марта, «Гражданская платформа» набрала 31,9% поддержки, месяц назад она была на уровне 32,6%. А PiS меж тем сохраняет стабильность: она получила 30%, в прошлом опросе за неё проголосовали 30,1% респондентов.

Тому есть несколько причин, в числе которых не только массовые и громкие протесты, но и, собственно, результаты правления кабмина Туска. Сам премьер говорил, что за 100 дней власти исполнит 100 обещаний, целью которых было «возвращение Польши на европейский путь развития».

Однако мало того, что развития до сих пор не состоялось — Варшава даже не получила обещанные средства из фондов Евросоюза, которые Еврокомиссия заморозила на три года, — так и из них Туск полностью выполнил лишь 12 и лишь частично ещё 10.

Но ни премьер, ни его кабмин не унывают — говорят, что всё равно сделали больше, чем PiS. Ну уж шороху явно навели.

Однако учитывая, что на выборы собираются немногим больше половины избирателей (56,7%), борьба будет действительно напряжённой и любой голос может стать решающим.

В то же время такие цифры вновь намекают на необходимость формирования коалиций.

Ситуативно в местных выборах они мало что решают, однако в перспективе, когда действовать нужно будет сообща (например, воеводствами), лояльность органов самоуправления может иметь критическое значение.

Темные лошадки

Более мелкие партии, такие как «Конфедерация» и «Новые левые», а также коалиция «Третий путь» (в неё входят Польская народная партия и «Польша 2050»), имеют уровень поддержки в 9–11%, что вряд ли принесёт им сколько-то значимую победу.

Пока тёмной лошадкой является новая партия «Независимость», которую недавно основал одиозный ультраправый политик Роберт Бонкевич. Её основная идея — как раз таки то, чего так боялся Туск, — выход Польши из Евросоюза.

Кроме того, «Независимость» выступает за введение обязательной воинской повинности, патриотическое воспитание, облегчение доступа к оружию, отмену «зелёного курса», сохранение католических ценностей и ужесточение миграционной политики ЕС.

У Бонкевича как будто есть понимание альтернативного предложения для польской экономики после выхода из ЕС, который он называет «очень бесперспективным бременем».

При этом на вопрос о возможности сотрудничества с другими партиями Бонкевич, который уже имел опыт сотрудничества с PiS, указал, что готов работать «с каждым, кто реально, а не только декларативно, начнёт действовать в защиту независимости Польши».

И на данный момент, если судить только тезисно, похоже, что именно Бонкевич является тем единственным, кто умудрился прочитать все современные потребности польского общества и применить их в политику.

Однако пока неясно, сможет ли он действительно хоть как-то повлиять на исход выборов и есть ли у его новой партии какая-то политическая сила. Потенциал покажет только время, которого осталось не так много.

В целом, хотя муниципальные выборы могут казаться не столь масштабными и значительными, как выборы президента или парламента, они не менее важны для простых жителей. А поддержка партии Туска вне столицы и зарубежных посольств гораздо ниже, в то время как за PiS с завидной регулярностью готовы голосовать в маленьких городах.