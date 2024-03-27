По сельской дороге несётся легковушка. Внутри — три местных жительницы, пенсионерки. За рулём — глава администрации Козинского сельского поселения Игорь Моховенко. По обе стороны дороги — разрушенные обстрелами дома, сгоревшие машины.

Иван Шилов ИА Регнум

Моховенко выжимает из мотора максимум: в любой момент снова может прилететь. Женщины молятся.

Удалось, вырвались.

Атака

Село Козинка — самое западное поселение Грайворонского района Белгородской области. 70 километров от Белгорода, 6 километров от Грайворона.

Вся Россия узнала о селе в марте 2024 года. 14 числа, после постоянных артиллерийских обстрелов, украинские диверсанты попытались прорваться в Козинку. Три десятка диверсантов противника высадились с двух вертолётов Ми-8, зашли в несколько домов на окраине села, а при попытке двинуться вглубь были уничтожены российскими военными и пограничниками.

Новые атаки и обстрелы продолжались и 20 марта Минобороны отчиталось: Козинка полностью зачищена от украинских сил.

Когда диверсантов выбили, губернатор области Вячеслав Гладков отметил подвиг Моховенко — он буквально на руках выносил раненых и вывозил их в безопасное место. Машина главы села несколько раз попадала под обстрел.

«Когда я встречался с ним в Козинке, видел простреленное лобовое стекло. То есть стреляли в упор, стреляли несколько раз», — сообщал Гладков, добавляя, что Моховенко помогал жителям не только Козинки, но и соседнего села Глотово.

«Маленькая Швейцария» на линии огня

С нас начинается Россия, рассказывает Игорь Моховенко ИА Регнум. Поговорить с ним оказалось нелёгкой задачей: на общение с журналистами у мужчины попросту нет времени.

До 2023 года, когда начались обстрелы и попытки прорывов, в селе проживало около 1500 человек. Процветали фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели. Все были при деле.

«Это не забытое Богом, не заброшенное село. Кипела жизнь и жить там хотелось», — говорит Моховенко.

Козинка была спокойным, окруженным лесами местом с чистым воздухом и кристально-прозрачной речкой. В селе строили многоквартирные дома, ремонтировали дороги, построили новую школу.

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«Нанесли разметку на дорогу: едешь по селу — на душе радостно. Люди приезжали и называли Козинку «маленькой Швейцарией». Сделали всё, оставалось только жить», — не может скрыть грусти глава села.

Люди жили добрые, но требовательные: если что не так — никто не стеснялся высказать лично председателю поселения. Это и помогало развиваться.

Эвакуация «с той стороны»

Кошмар жителям Козинки ВСУ устроили в марте 2024 года. Чтобы спасти людей, приходилось даже прорываться «на ту сторону» — фактически за линию фронта.

К Моховенко обратилась местная семейная пара — их машину обстреляли, обоих ранили. Попросили эвакуировать.

«Мы решили выехать на территорию, захваченную врагом. Силы специального назначения прикрывали нас. Нам повезло: мы зашли в дом, положили женщину на покрывало и вынесли. Потом вернулись назад», — рассказал глава села.

У женщины, с ужасом вспоминает он, были прострелены коленные суставы.

На естественно возникающий вопрос о том, не страшно ли под обстрелами, буквально на грани жизни и смерти, Моховенко отвечает не задумываясь: боятся все, только некоторые ломаются, прячутся, а другие готовы действовать и помогать тем, кто в помощи нуждается. Им — особая благодарность.

Жизнь возвращается

В мае 2023 года ВСУ спланировали настоящую военную операцию, рассказывает Моховенко. Сначала Козинку очень сильно обстреляли, затем зашла ДРГ.

Когда село стало фактически линией фронта, большинство жителей уехало.

Страшно то, рассказывает ИА Регнум глава Козинки, что враг целенаправленно бьёт по жилым домам — по частным и многоэтажкам. Сильно пострадал храм.

«Такой красавец-храм Иоанна Богослова, их всего несколько таких в мире», — с горечью произносит Моховенко.

Но люди уже возвращаются, отмечает Моховенко.

«Это те, у кого было большое хозяйство. Возвращаются на свой страх и риск. А куда деваться-то, жизнь продолжается», — говорит поселковый глава.

«А еще хочется до земли поклониться нашим солдатам, стоящим на рубежах Родины, за их подвиг», — говорит глава Козинки.

Все войны, добавляет он, заканчиваются. Жизнь вернётся на круги своя, можно сказать, начнётся заново. А народ у нас, подчёркивает Моховенко, — сильный, его не сломить.