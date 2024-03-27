Миллиардер-педофил Джеффри Эпштейн, проводивший развратные вечеринки, уже пять лет как скончался в тюрьме при загадочных обстоятельствах, но дело его, к сожалению, живёт. Появился очередной кандидат на звание главного педофила Америки. Им стал рэпер Шон Комбс, более известный под своим творческим псевдонимом P. Diddy.

Иван Шилов ИА Регнум

За тридцатилетнюю карьеру в американском шоу-бизнесе P. Diddy сколотил состояние под миллиард долларов, записав пять альбомов рэп-музыки и получив 13 премий «Грэмми». А заодно основал свой бренд одежды и поучаствовал в создании отдельных каналов и радиостанций. В общем, сформировал вокруг своего имени целую бизнес-империю.

Теперь она стремительно рушится.

Началось всё с иска бывшей девушки P. Diddy, тоже певицы Кассандры Вентуры. После расставания она обвинила рэпера в многократных изнасилованиях. Он накачивал певицу наркотиками и заставлял заниматься сексом с другими проститутками и снимал всё это на видеокамеру. Причём список запрещённых веществ, которые её заставляли принимать, внушительный — от марихуаны и кокаина до экстази и наркотиков, используемых насильниками на дискотеках для совращения жертв.

Рэперу пришлось откупиться от своей экс-спутницы многомиллионной компенсацией. Но это только открыло врата в ад.

На P. Diddy тут же подали иски ещё четыре других девушки, которые также обвиняли рэпера и его друзей в групповых изнасилованиях. Причём одна из них на момент знакомства с рэпером была несовершеннолетней. Их всех тоже накачивали наркотиками и заставляли участвовать в бесконечных секс-вечеринках.

Происходило это в многочисленных особняках рэпера по всей Америке — от Калифорнии на западном побережье США до Флориды на восточном.

Последним же ударом для P. Diddy стал иск от его собственного продюсера Родни Джонса. Тот заявил в суде, что рэпер заставлял его подыскивать проституток для секс-вечеринок и даже принуждал самого продюсера заниматься с ними сексом. А также выдал ему специальную фирменную кепку от своего бренда, в которой он должен был щеголять. Это было специальным сигналом для девушек лёгкого поведения, что рэпер готовит очередную вечеринку и ищет на неё проституток.

Продюсер P. Diddy имеет на руках много часов видеосъёмки похождений своего подопечного, в том числе с несовершеннолетними, поэтому его иск произвел эффект разорвавшейся бомбы.

ФБР и министерство внутренней безопасности США тут же провели «маски-шоу» с обысками в поместьях рэпера. Сам же он вовремя укатил на Антигуа, надеясь там временно отсидеться. Но ему всё равно придётся возвращаться домой, ведь в мире не так много стран, которые не экстрадируют в США.

В случае подтверждения всех обвинений рэперу P. Diddy грозят десятки лет заключения. Он может пойти по стопам своего коллеги по творческому цеху, другого рэпера R. Kelly, которого осудили на 50 лет за педофилию. Его тоже уличили в сексуальных связях с несовершеннолетними.

Продюсер — а нынче разоблачитель — обвиняет чуть ли не весь творческий истеблишмент Америки в сокрытии информации о педофилии P. Diddy. Включая таких гигантов индустрии, как Universal Music Group, где записываются исполнители вроде Тейлор Свифт. Он призывает судить их всех как одну большую мафиозную структуру, покрывающую педофильские похождения известных американских рэперов.

Не менее показательны и политические последствия скандала с P. Diddy.

В материалах по его делу уже фигурируют представители королевской семьи Британии. По горячим следам выяснилось, что принцы Уильям и Гарри были знакомы с рэпером как минимум с 2007 года. А Гарри так и вовсе мог принимать участие в педофильских вечеринках в поместьях P. Diddy.

И здесь опять возникают аллюзии с делом Эпштейна, поскольку его близким другом был принц Эндрю, младший брат нынешнего британского монарха Карла III. Эндрю постоянно останавливался в поместьях Эпштейна и занимался сексом с несовершеннолетними девушками. Британская полиция не стала выдвигать против него обвинения, а в США он отделался штрафом в 12 миллионов фунтов в пользу одной из совращённых.

Теперь же в центре скандала оказалось уже молодое поколение королевской семьи.

Причём Уильям — это будущий наследник престола, а Гарри и так переживает не лучшие времена, находясь в ссылке в США вместе со своей женой Меган Маркл. Причём он умудрился рассориться с Дональдом Трампом, который грозит аннулировать американскую визу Гарри и депортировать его из страны. Гарри и Меган в 2020 году поддерживали демократов и агитировали за Джо Байдена, поэтому в случае победы Трампа ничего хорошего их не ждёт.

Очередной педофильский скандал сильно ударит по репутации всей королевской семьи, у которой и так сейчас много проблем. Тут и суматоха вокруг фотографий Кейт Миддлтон, которые она редактировала, пытаясь скрыть диагностированный рак. А теперь ещё и педофилия. Уже впору задавать вопрос: а кто среди членов королевской семьи Британии в принципе не является педофилом?

Скандал с рэпером P. Diddy может повлиять и на ход президентской гонки в США.

Он был одним из хип-хоп-исполнителей, кто поддерживал Байдена в 2020 году. На предстоящих выборах он уж точно не будет ни за кого агитировать — придётся все силы отдавать судебному процессу и попыткам не угодить за решётку до конца жизни.

Многие рэперы в США нынче разочаровались в Байдене и открыто его критикуют. 50 Cent послал его к чертям за то, что тот осенью 2023 года проводил всё своё свободное время на пляже в Делавере, пока Ближний Восток полыхал. Ice Cube призвал афроамериканцев пересмотреть симпатии к демократам ради хоть каких-то позитивных изменений для своей жизни. Азелия Бэнкс и Lil Pump уже открыто агитируют за Трампа.

На текущий момент 25–30% чернокожих в Америке рассматривают для себя возможность голосования за Трампа. Это очень значимый показатель, ведь 90% афроамериканцев всегда традиционно отдавали голос за демократов. Но сейчас им приходится нелегко на фоне инфляционного кризиса и роста цен, к тому же многие симпатизируют Трампу из-за его уголовных дел. Чернокожим кажется, что Трампа несправедливо преследует правоохранительная система США так же, как и их самих.

Ну а нынешний педофильский скандал вновь приоткрывает завесу тайны над тем, чем не гнушаются американские небожители.

Эпштейн не был исключением из правил — такие же педофильские вечеринки устраивают и многие другие, у кого есть деньги и возможности выходить сухими из воды. Но иногда что-то в этой системе ломается — и тогда они попадают под горячую руку. Вопрос лишь в том, скольким из них удаётся оставаться неприкосновенными.

Ведь никого из участников вечеринок Эпштейна так и не осудили, а самого миллиардера быстро умертвили в тюрьме. Представляется, что похожий бесславный финал может ждать и P. Diddy.