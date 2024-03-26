Последняя неделя марта оказалась последней и для Алексея Данилова в качестве секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины. Одним движением руки Зеленский уволил его с должности, назначив на вакантное место главу Службы внешней разведки Александра Литвиненко.

Иван Шилов ИА Регнум

Для последнего, надо сказать, место знакомое: кадровый офицер КГБ, а потом СБУ (и заодно британский агент, закончивший Королевский колледж оборонных наук), уже пересиживал на должности зампреда СНБО пять лет после Майдана. А в целом крутился в структурах, близких к Совету, практически половину своей карьеры. Так что изображать бурную деятельность учить его не нужно.

А таким изображением Совет занимается уже достаточно давно. Последний раз СНБО был чем-то действительно весомым еще во времена президента Леонида Кучмы, когда структуру возглавил великий и ужасный академик Владимир Горбулин.

Тогда она была своеобразным противовесом Администрации президента, которой руководил не менее великий и даже более ужасный Виктор Медведчук. В частности, в СНБО разрабатывались и принимались решения по европейской и евроатлантической интеграции, проработанные на концептуальном уровне.

Горбулин и его организация были своего рода «интеллектуальным мотором» в команде Кучмы, отвечая за оборонное и внешнеполитическое направления. И здесь нужно специально пояснить, что секретарь СНБО не является его руководителем: согласно Конституции Украины, это координационный орган при президенте, который и является его главой.

Слово «координационный» означает, что речь идет об упорядочении деятельности других структур в конкретной сфере. Он контролирует действия органов исполнительной власти, но не подменяет их.

Однако если секретарь силен и имеет добро от «первого», все эти формальности ничего не значат. По должности членами совета являются премьер-министр, министр обороны, глава СБУ, министр внутренних дел и министр иностранных дел.

Формирует состав СНБО именно президент, и он может включить туда «руководителей других центральных органов исполнительной власти», а с 2014 года — «иных лиц», то есть любого, кого захочет. Поэтому в 90-е Совет мог управлять многим, а в последующие годы не раз использовался как противовес.

При президенте Викторе Ющенко в 2005 году туда был поставлен «шоколадный олигарх» Петр Порошенко. «Ющенко должен был выполнить обязательства перед Тимошенко и назначить ее премьером, но, очевидно, он пытался сбалансировать ее роль. Ющенко назначил Порошенко секретарем СНБО, чтобы они с Тимошенко балансировали друг друга», — напоминает киевский политолог Алексей Гарань.

Потом президент использовал консультативный орган как линию связи с «донецкими», находившимся в оппозиции. А Виктор Янукович пытался балансировать в стиле Кучмы: в Совете — Андрей Клюев, в АП — Сергей Левочкин.

Но в любом случае как интеллектуальный центр этот орган свою функцию утратил, превратившись в первую очередь в место почетной ссылки, а во вторую в инструмент сдерживания в системе власти или способ решить что-то в обход парламента.

В законе о СНБО много довольно общих пунктов о его компетенциях, например, «разрабатывает и рассматривает вопросы, относящиеся к сфере национальной безопасности и обороны» или «принимает решения по определению стратегических национальных интересов Украины».

Чаще всего готовит проекты указов президента и других нормативных актов по вопросам нацбезопасности. Или может принимать решения о реагировании на потенциальные и реальные угрозы, разрешении кризисных ситуаций, введении чрезвычайного или военного положения.

Но в общем-то за последние десять лет Совет запомнился только одиозными решениями, которые в случае необходимости проводили через него, как через канализацию. Так, в ноябре–декабре 2018 года Порошенко провел через СНБО назначение военного положения на 30 дней, запретив по случаю въезд мужчин из РФ: особый режим в указанный срок закончился, а запрет — уже нет.

Закон о санкциях, действующий с августа 2014 года, значительно расширил инструментарий СНБО. При том же Порошенко самым громким его использованием стала блокировка соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также ряда российских сайтов.

Этот же закон позволил вводить ограничительные меры против своих граждан в случае, если они «осуществляют террористическую деятельность». Вскоре это практически ощутили на себе украинские политики, считавшиеся пророссийскими, а главное, имевшие медиаресурс, как упомянутый выше Медведчук.

Причем если для секторальных санкций или ограничений, вводимых в отношении другого государства, решение должна утвердить Верховная рада, то для персональных санкций против физических и юридических лиц решение СНБО вводится в действие указом президента.

То есть решение принимает орган, который сам президент и возглавляет. При этом, как гражданам не раз поясняли вслух, консультативный орган не признает кого-либо виновным в преступлениях, а «ликвидирует угрозы национальной безопасности, исходящие от конкретных людей». Очень удобно и решения суда не требуется.

Именно таким способом уже при Данилове, в 2021 году, одним махом были закрыты три центральных телеканала: Зеленский просто утвердил своим указом решение СНБО.

В феврале 2022-го санкции по представлению СБУ были введены в отношении последнего оппозиционного телеканала «НАШ» и связанных с ним компаний. А заодно против фирмы «Витрина ТВ», предоставляющей услуги по трансляции российских телеканалов.

Так же легко бывший «интеллектуальный центр» занимался имущественными вопросами, поручив правительству вернуть в госсобственность часть магистрального нефтепровода «Самара — Западное направление».

То есть речь шла уже не столько о «нейтрализации» угроз нацбезопасности, сколько о возвращении имущества «в собственность украинского народа», как выразился сам Данилов. Причем тогда же он анонсировал возвращение всего, что «украли с 1991 года».

«Поверьте, продолжение следует. Далее будут офшоры, собственность… Более того, я могу сказать: все депутаты, у которых состояние в 300-400 миллионов, — люди добрые, где вы это взяли? Вы ни разу не работали в бизнесе», — заявил бывший луганский бандит в малиновом пиджаке, попавший во власть за деньги, а выросший в ней благодаря Ющенко и «оранжевому майдану». Для самого Алексея Мячиславовича СНБО стало службой, соответствующей его характеру и наклонностям.

Ни к какой интеллектуальной работе он не склонен, зато кого-нибудь наказать и что-нибудь «отжать» Данилов всегда умел на «отлично». То есть спустя годы «орган при президенте» превратился в обычную дубину.

Через руки секретаря прошли не только украинские телеканалы, «транслировавшие кремлевскую пропаганду», но и конфискация активов российского бизнеса, решения по топ-контрабандистам, «ворам в законе» и даже священникам Украинской православной церкви.

Соответственно, чувствуя себя в силе, этот бывший русский человек позволял себя регулярно высказываться в пользу «уничтожения всего русского», призывать западные страны отдать всё оружие Украине и вообще не стеснялся в оценках любого события. Что его и подвело.

«Для чистоты понимания — Данилов давно потерял контакт с Зеленским. Разладилось у него и с Ермаком, хотя Данилов и протеже британско-украинского олигарха Гайдука, бизнес-партнера Ермака, и человека, завербовавшего главу офиса Зеленского для МИ-6. Он всем надоел и не тянул. Назначение Литвиненко — это попытка усилить СНБО в преддверии «дня икс» для Зеленского, даты окончания его полномочий. В свое время именно Литвиненко как глава Украинского института стратегических исследований в структуре СНБО был архитектором превращения Совета в карательный орган политической и экономической борьбы с неугодными в интересах Зеленского и Ермака», — объясняет ИА Регнум политтехнолог Михаил Павлив.

Толчком для увольнения стал энергичный комментарий в эфире парламентского телеканала «Рада», где Данилов позволил себе назвать спецпредставителя Китая Ли Хуэя, «каким-то Хуи» и раскритиковал позицию Китая по конфликту на Украине.

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь дипломатично сообщил, что об этих обидных словах не осведомлен. Но, как широко известно в узких кругах, китайцы очень щепетильно относятся к поведению чиновников, поскольку предпочитают вести любые дела только с госструктурами.

Как сообщают с мест, теперь бывший секретарь будет назначен послом в Норвегию. «Жалко, что не в Китай», — шутят соцсети.

Ну а со сменой руководства роль СНБО опять будет усиливаться: он опять превращается в политический противовес. Близится завершение срока полномочий президента, ему нужно иметь в руках не просто дубину, а переформатированный силовой блок и лояльное правительство, управляемые в ручном режиме. Привычный и испытанный формат «параллельной администрации» годится для этого отлично.