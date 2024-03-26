В Словакии 23 марта состоялся первый тур президентских выборов, который преподнёс неприятный сюрприз правящей коалиции во главе с лидером партии Smer-SD («Направление — социал-демократия»), премьером Робертом Фицо. За прагматичную позицию в отношении к России и стремление проводить суверенную политику Фицо заслужил звание «второго Орбана» и ненависть европейских бюрократов, которые стремятся взять реванш на нынешних президентских выборах.

Иван Шилов ИА Регнум

Почти все социологические опросы, проведенные во время избирательной кампании, прогнозировали победу спикера парламента, партнёра Фицо по коалиции Петера Пеллегрини: в первом туре с небольшим отрывом, и во втором — с немалым. Однако победителем первого тура президентских выборов в Словакии стал бывший министр иностранных дел Иван Корчок.

За него отдали голоса 42,52% словацких избирателей, тогда как за кандидата от правящей коалиции Петера Пеллегрини — 37,03%. Поскольку ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, 6 апреля состоится второй тур выборов.

Хотя Корчок баллотируется в президенты как самовыдвиженец, однако его кандидатуру поддерживают большинство прозападных сил, которые оказались в оппозиции к кабинету Фицо: леволиберальная «Прогрессивная Словакия», а также правые консерваторы из партии «Свобода и справедливость» и Христианско-демократического движения. Но, несмотря на формальные идеологические различия, все эти политические силы стоят на откровенно русофобских позициях.

Ранее аналитики, близкие к словацкой оппозиции, отмечали, что для общей победы Иван Корчок должен не просто выиграть в первом туре, но и опередить оппонента, по меньшей мере, на 4–5 процентов. Так и получилось: по результатам первого тура отрыв фаворита составил 5,5%.

Почему результат первого тура настолько отличается от данных опросов?

Самый вероятный ответ — из-за высокой, как для Словакии, избирательной явки. По данным Центризбиркома страны, явка в первом туре составила 51,91%, что явилось рекордом с 1999 года, когда в Словакии прошли первые прямые президентские выборы. Тогда все прозападные силы в Словакии объединились против экс-премьера Владимира Мечиара, не допустив того к президентскому креслу и фактически устранив из политики. С тех пор Словакия покорно следовала в фарватере Брюсселя и Вашингтона.

Но после парламентских выборов осенью 2023 года эта покорность оказалась под угрозой.

За минувшие полгода правительство Роберта Фицо продемонстрировало готовность идти по венгерскому пути — отстаивать суверенитет страны, налаживать контакты с Россией и Китаем, конфликтовать с ЕС. И нынешние президентские выборы прозападная оппозиция позиционировала как «последний шанс показать, что у такого курса нет поддержки большинства словаков».

В некоторой мере это удалось в двух самых крупных городах страны — Братиславе и Кошице.

Так, в столичном регионе Иван Корчок набрал 62,62% голосов, а Петер Пеллегрини лишь 23,28%. В Кошицком регионе разрыв между ними был меньше: Корчок — 41,18%, Пеллегрини — 37,39%. Корчок победил ещё в Трнавском регионе, остальные пять регионов Словакии оказались за Пеллегрини.

Пока фаворит первого тура не спешит с победными реляциями. «Результат обнадеживающий, но успешно добиться финальной цели будет очень сложно», — так Иван Корчок прокомментировал результаты голосования.

В свою очередь, Петер Пеллегрини не собирается сдаваться. «Я хочу быть президентом мира», — заявил он в телеобращении по результатам первого тура. По словам Пеллегрини, победа его оппонента приведет к тому, что «президентский дворец будет работать на то, чтобы нынешнее правительство не смогло доработать до конца свой срок».

Ещё полгода назад Пеллегрини и его партия Hlas-SD («Голос — социал-демократия») были владельцами «золотой акции» в словацкой политике.

Несмотря на то что на прошлогодних парламентских выборах Hlas-SD занял лишь третье место, от решения Пеллегрини, с кем создавать коалицию — с Фицо или с прозападными силами, — зависело будущее страны. Пеллегрини остановил свой выбор на альянсе с политической силой Роберта Фицо (тем более он ранее был членом этой партии и по её квоте даже премьер-министром), получив за это должность спикера парламента и поддержку Smer-SD на президентских выборах.

Ставка на Пеллегрини выглядела для премьера Фицо достаточно перспективной.

Как показали президентские выборы 2014 года, сам Фицо из-за своего антирейтинга не имеет шансов стать главой государства. Таких шансов не имеют и его однопартийцы — у наиболее известных соратников Фицо также высокий антирейтинг. Зато Петер Пеллегрини имел репутацию политика, приемлемого как для прозападного, так и антизападного избирателя, что делало его идеальным кандидатом в президенты Словакии.

Но результаты предвыборных опросов, похоже, расслабили Пеллегрини. Он вёл кампанию в основном из спикерского кресла, избегая массовых встреч с избирателями, и только в последнюю неделю перед первым туром голосования вышел на дебаты. Подобная стратегия преследовала цель сохранить имидж Пеллегрини как политика «для всех». Однако она может оказаться роковой ошибкой.

Результаты выборов показали, что «большинство людей в Словакии не хотят либерально-прогрессивного президента», зато желают такого главу государства, «который не втянет Словакию в войну, а будет говорить о мире», — это ещё одно заявление Петера Пеллегрини, озвученное по результатам первого тура.

Таким образом он апеллировал к избирателям бывшего судьи Верховного суда и экс-министра юстиции Словакии Штефана Гарабина, занявшего в первом туре третье место с результатом 11,74%.

JAKUB GAVLAK/EPA/ТАСС Кандидат в президенты Словакии Петер Пеллегрини принимает участие в голосовании на выборах президента

Суммарно результаты политиков, занявших второе и третье место, почти достигают 50% — и это может стать весомой заявкой на реванш во втором туре. Однако реализовать такое «сложение» будет очень непросто.

В отличие от Пеллегрини, который предпочитает говорить о мире и не подвергает сомнению членство Словакии в НАТО и ЕС, Гарабин открыто обещал бороться за отмену европейских санкций против России, и заявлял, что свой первый визит на президентском посту совершит в Москву.

Более того, Гарабин открыто поддержал начало СВО. «Я бы поступил точно так же, как сделал Путин относительно событий на Украине», — написал он в социальных сетях 25 февраля 2022 года.

В июне 2023 года за этот пост ему были предъявлены обвинения в клевете на основе национальной, расовой и религиозной принадлежности и одобрении уголовного преступления. Как раз 25 марта суд начал рассмотрение этих обвинений, и в случае доказательства вины Гарабину грозит до трёх лет лишения свободы.

Электорат Штефана Гарабина живет в основном на востоке Словакии, где уровень жизни значительно отстает от западной части страны. Не случайно свой самый высокий результат — более 56% — Гарабин получил в селе Рунина на самой границе с Украиной. Высокий результат Гарабина, который он демонстрирует уже вторые президентские выборы подряд (в 2019-м он получил 14,3% голосов), — свидетельство антизападных и антиукраинских настроений у многих словаков. Именно на них на прошлогодних выборах делал ставку и Фиццо.

Однако Петер Пеллегрини для избирателей Штефана Гарабина выглядит слишком прозападным.

Гарабин является последовательным антиамериканистом, заявляя о необходимости выхода Словакии из НАТО. В ходе кампании экс-министр юстиции называл спикера парламента человеком, находящимся под влиянием США, а также «коронадиктатором» и политиком, который поддерживает вакцинацию, войну, миграцию и даже распространение педофилии.

Неслучайно сам Гарабин избегает заявлений о поддержке кого-то во втором туре. Но очевидно, что выбор его электората окажет решающее воздействие на результат.

Скорее всего, чтобы добиться поддержки его избирателей, Пеллегрини придётся в ближайшие две недели существенно радикализировать свою риторику. Но приведет ли это к желаемому результату, сказать сложно. Куда большие шансы на поддержку со стороны Гарабина может дать предоставление ему определённых гарантий Фицо и Пеллегрини относительно упомянутого выше судебного процесса.

Пока же Петер Пеллегрини 25 марта провёл встречу с кандидатами, занявшими четвёртое и шестое места в первом туре: представителем венгерской общины Криштианом Форро (2,91%) и дипломатом Яном Кубишем (2,04%). Кстати, выпускник МГИМО Кубиш в 2006–2009 годах был главой МИД в правительстве Роберта Фицо.

Формально ни Криштиан Форро, ни Ян Кубиш пока не высказались в поддержку Пеллегрини во втором туре и планируют в ближайшие дни также встречу с Корчоком. Однако Форро после общения со спикером парламента заявил: «Лично я не могу себе представить, что я поддержу Корчока, но не будем опережать события». Это неудивительно, ведь на словацких венгров имеет огромное влияние премьер Венгрии Виктор Орбан, который публично поддерживает Фицо и его коалицию.

При этом занявший седьмое место Патрик Дубовский (0,71%) уже заявил о поддержке Корчока во втором туре. Ожидается, что это сделает и финишировавший четвёртым экс-премьер Игорь Матович, набравший 2,18% голосов.

«Я верю, что за эти две недели мы сможем убедить достаточно людей, что Словакия может пойти по другому пути», — такими словами Иван Корчок анонсировал новый предвыборный тур.

Но изменить настроения словацких избирателей за две недели ему будет непросто. Тем более, в следующие выходные западный мир будет праздновать Пасху, соответственно, политическая активность замрёт.

К тому же правящая коалиция будет позиционировать Корчока как «кандидата войны», который предаст интересы страны за команды Запада.

«Мы не будем пытаться сделать из нашего президента конфликтного кандидата. Петер Пеллегрини — гордый словак. А Иван Корчок всегда прислушивался к мнению великих держав», — заявил министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай Эшток (Hlas-SD).

С другой стороны, на стороне Ивана Корчока стоит подавляющее большинство частных СМИ Словакии, а также медиа соседней Чехии, которые остаются влиятельными для значительного числа словаков. Не исключено, что перед самым голосованием Корчок получит публичную поддержку от руководства Евросоюза, возможно, даже включающую угрозы заморозить финансирование Словакии из бюджета ЕС в случае победы Пеллегрини.

Хотя Словакия является парламентской республикой, где полномочия президента весьма ограничены, однако даже при таких условиях нынешние выборы чрезвычайно важны.

Победа Петера Пеллегрини позволит Роберту Фицо в значительной мере монополизировать власть в стране и получить большую свободу в проведении независимой внешней политики, в том числе по восстановлению отношений с Россией. Другой вопрос, что Россия в отличие от Запада ныне практически лишена рычагов влияния на словацкую политику и общество.

Победа же прозападного кандидата станет сигналом, что большинство словаков не поддерживают нынешний разворот внешнего курса страны. И это даст Брюсселю и Вашингтону мощный инструмент давления на правительство Фицо — вплоть до его отставки, как это уже было в 2018 году.

Правда, тогда для этого пришлось убить журналиста Яна Куцяка и устроить в Словакии «майдан» (западные сценарии со времён убийства в Киеве журналиста Георгия Гонгадзе в 2000 году особо не меняются). Другой вопрос, что это понимают и Роберт Фицо, и Петер Пеллегрини, и глава МВД Матуш Шутай Эшток.