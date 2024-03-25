Случилось чудо — после тридцати с лишним лет угнетений русских в Латвии западноевропейская пресса обратила внимание на их незавидное положение. Германский журнал Der Spiegel опубликовал обстоятельный и довольно объективный материал, посвященный тем жителям Латвии, которые обладают гражданством России.

Иван Шилов ИА Регнум

Как известно, над этими людьми нависла угроза депортации, и немецкое издание нелицеприятно рассказывает об атмосфере ненависти, в которой вынуждены жить русские латвийцы. Но появление этого материала вызвало острое недовольство латвийских властей, которые принялись выговаривать Der Spiegel относительно того, о чём и как им следует писать.

«Нежелательные» — так называется статья, недавно опубликованная в крупном немецком журнале Der Spiegel. Чуть позже вышла ее англоязычная версия, озаглавленная несколько иначе: «Латвия закручивает гайки своему русскому меньшинству». Подзаголовок статьи звучит так: «Около 30 процентов жителей Латвии — русскоязычные. Правительство полагает, что они смогут обеспечить Владимиру Путину плацдарм в стране».

Несмотря на подзаголовок с пропагандистским «душком», опубликованный под ним текст довольно адекватен. Автор статьи Вальтер Майр рассказывает о своей встрече в одном из кафе Старой Риги с запуганной русской женщиной по имени Катя. Она рассказала ему, что ее двоюродный брат Игорь Попов, постоянно проживавший в Латвии гражданин России, был недавно депортирован из страны, поскольку был сочтен угрозой для «национальной безопасности».

С ее слов, Попова обвинили в «контактах со службами Российской Федерации» и в том, что он придерживается «лоялистской позиции в отношении военной деятельности» РФ. «Ему дали всего один час на сборы. На следующий день его доставили на пункт пропуска в Терехово и отправили через границу в Россию», — сообщила Катя. С тех пор 52-летний сварщик Попов, у которого остались в Латвии жена и двое детей, живет в России.

Катя утверждает, что никогда не видела, чтобы ее родственник участвовал в какой-либо политической или подрывной деятельности, и предположила, что он попал в «черный список» за то, что когда-то служил в советской армии.

Майр сообщает германскому читателю, что полмиллиона русскоговорящих составляют 30% населения Латвии, а около 50 тыс. из них имеют российское гражданство. После распада Советского Союза Латвия объявила 700 тысяч своих жителей «неправильного» происхождения «негражданами» без права голоса.

Он упоминает о сносе в Риге в августе 2022 года советского мемориала победы, посвященного победе над нацистской Германией, что стало оскорблением для многих. Начались массовые увольнения русскоязычных педагогов и окончательная ликвидация русского образования. Тех же бывших неграждан, кто принял российское гражданство, поставили перед угрозой насильственного выселения, если они не сдадут экзамен по латышскому языку и не докажут свою лояльность.

«Считается, что с декабря было аннулировано более 3500 видов на жительство, что также приводит к потере доступа к банковским счетам, выплатам социального обеспечения и пенсиям», — подчеркивает Мейр, добавляя, что большинство пострадавших являются пожилыми людьми. Они взяли российское гражданство, так как это дало им доступ к дополнительной пенсии из РФ раньше, чем к латвийской пенсии. «Большинство из этих людей никогда не жило в России», — пишет журналист.

Также Майр встретился в Риге с латвийским антропологом Ингуной Потетиновой. Она сообщила, что тех жителей страны, кто заступается за русскоязычных, называют «путинскими соловьями» или «рашистами». Ее русскому мужу во время прогулки по магазинам сказали, что он должен собрать чемодан и сесть на поезд до России.

А исследование, проведенное ученым, показало, что на протяжении десятилетий слово «русский» в Латвии обозначает коллективную травму, а русскоязычные рассматриваются как часть наследия «советских оккупантов».

Также Майр отмечает, что Даугавпилс, населенный главным образом русскоязычными, сейчас охвачен атмосферой страха и недоверия — люди боятся открыто выражать свое мнение по внешнеполитическим вопросам. Активистка Ольга Петкевич рассказывает ему о 63-летней женщине, которая должна покинуть страну до 1 апреля. А также о том, что в сентябре один из пожилых россиян, чей вид на жительство был аннулирован, совершил самоубийство.

Появление этого материала, размещенного в одном из самых крупных западноевропейских изданий, вызвало в официальных кругах Латвии переполох.

Министерство иностранных дел страны направило в редакцию журнала письмо с указанием, что, дескать, «публикация вводит в заблуждение». Глава Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Майра Розе заявила, что «статья настолько тенденциозна, что о ней сложно говорить».

В свою очередь, руководитель департамента стратегических коммуникаций кабинета министров Рихардс Бамбалс подчеркивает, что имело место «манипулирование информацией», а журналист не обращался в миграционные службы за комментариями. По его словам, угроза выдворения повисла над очень незначительным числом латвийских жителей.

Розе уточняет, что на данном этапе депортировать могут не более трех тысяч человек. «Сейчас УДГМ выдало десять предписаний на выезд, исполнены три», — отметила она.

Местный политолог Ояр Скудра заявил в эфире «Латвийского радио», что автор статьи получил спецзадание. И связано оно с латвийской оппозиционной партией «Согласие» (тоже называющей себя социал-демократами), от которой Ольга Петкевич в настоящее время баллотируется в Европарламент. Также Ояр Скудра допускает, что появлению этого материала могли способствовать в германском правительстве и министерстве иностранных дел.

Сама Петкевич предположение Скудры о «внешнем стимуле» отвергает. «Когда я встречалась с журналистами, меня все отговаривали от этих интервью. Но я и вправду уверена, что мир должен узнать о беспределе, который творят латвийские власти», — вспоминает Петкевич.

«Когда нормальный человек своими глазами видит беспомощного старика, которого грозятся вот-вот выкинуть на границу за то, что он всю жизнь здесь отжил, а незадолго до получения латвийской пенсии получил российский паспорт, чтобы элементарно выжить — ему становится жаль этого старика и неважно в каком издании он работает и какая там редакционная политика», — подчеркивает Петкевич.

Русские правозащитники Латвии рассматривают появление статьи в Der Spiegel как успех, который они намерены развивать. Впрочем, процесс выдавливания из Латвии российских граждан продолжается.

21 марта в УДГМ сообщили, что выдали уже одиннадцать предписаний о выезде гражданам РФ, трое уже покинули Латвию. Ожидается, что в ближайшее время таких предписаний будет больше — непосредственная угроза депортации нависла над 800 людьми. Помимо них за последние месяцы Латвию уже покинули более тысячи россиян, решивших не унижаться ради ВНЖ.

Временный поверенный в делах России в прибалтийской республике Олег Зыков пояснил, что на историческую родину переселяются целыми семьями, включая детей и внуков. Ну а те, кого будут выселять насильно, — в основном мало дееспособные старики, не сумевшие взяться за переоформление видов на жительство или не нашедшие на это денег (процедура весьма дорогостоящая). В настоящее время сотрудники латвийского МВД уже проводят рейды по местам жительства этих «нарушителей».

Глава фракции оппозиционной партии «Согласие» в горсобрании Риги Константин Чекушин жалуется на то, что когда он посещает страны ЕС за пределами Прибалтики, то ему зачастую сложно объяснить европейцам некоторые вещи, которые происходят в Латвии. «Мне просто не верят, что это возможно. И каждый раз переспрашивают что-то типа «вы точно уверены? Может вы что-то упустили?» И в конце — «не верю!», — рассказывает политик.

По его словам, раньше для западноевропейцев объектом для «не верю» был статус «негражданина» и фиолетовый паспорт с надписью Alien, который русские латвийцы массово получили в начале 90-х. «Позже мне отказывались верить, что у нас запретили преподавание на русском даже в частных школах и вузах. Мне не верили, что социальная служба Риги убрала со своей страницы информационные материалы на русском языке, которые уже имелись, и их не надо было создавать. И это в городе, в котором для половины жителей это родной язык», — рассказывает Чекушин.

Он добавляет, что сейчас европейцы точно так же не верят в то, что в Латвии людей, проживших в ней всю жизнь, прогоняют сначала по всем «бюрократическим кругам ада», а потом, если кому-то не получается сдать языковые экзамены, ставят перед фактом «чемодан, вокзал, Россия». Чекушин вспоминает прошлогоднюю историю, когда вполне себе провластное издание TVnet оштрафовали на 8,5 тысяч евро за то, что в одной из его трансляций интервьюируемый употребил в отношении планируемого изгнания русских стариков слово «депортация».

В то же время журналисту издания Latvijas Avize Армандсу Пуче сошло с рук, когда он в одной из своих недавних статей сравнил русских родителей Латвии, желающих, чтобы их дети учились на родном языке, со «свиньями». Аналогично и депутат Сейма Эдвинс Шноре, сравнивший латвийских русских со «вшами в шубе», никак за это наказан не был. Кучка самых крикливых националистов, возглавляемых поэтессой Лианой Лангой-Бокшей, постоянно отпускает в адрес русских самые мерзкие оскорбления — и ничего им за это не бывает.

«Потому что, конечно же, «это другое» и «понимать надо». Вот только в Европе не понимают. Но сил у меня много, каждый раз стараюсь объяснять. Чтобы знали про наше уникальное «европейское» правительство. И поменьше удивлялись», — пишет Чекушин.

И в этом плане появление статьи в Der Spiegel позволило хоть немного, но прорвать информационную блокаду, сложившуюся на Западе вокруг русских Латвии.