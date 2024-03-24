Большой резонанс на прошлой неделе вызвали слова командира боевой группы румынских наёмников в составе ВСУ под названием Getica о том, что под его началом действуют около ста граждан Румынии и Молдавии. Подразделение якобы участвует в атаках на Белгородскую область России, а на его странице в социальной сети даже появилась картинка с лозунгом «Белгород — дистрикт Румынии».

Иван Шилов ИА Регнум

В широкий оборот слово Getica вошло благодаря произведению византийского историка VI века Иордана под названием «Происхождение и деяния гетов (Getica)».

Сам Иордан происходил из германского племени готов, положившего начало Великому переселению народов. В I веке до н. э. оно высадилось на южном побережье Балтийского моря, а затем через современные Польшу, Волынь, Подолье и Поднепровье мигрировало в Причерноморье.

На Нижнем Дунае и Днестре вестготы (западные готы), по мнению Иордана, перемешались с романизированным к тому времени фракийским племенем гетов. Так на территории современных Румынии, Молдавии, Западной Украины возникло германско-фракийское протогосударство. Готы стали его властителями, а геты составляли основную массу подданных.

В IV веке возглавляемые Германарихом остготы (восточные готы), по словам Иордана, сокрушили в Приазовье «достойных презрения из-за слабости их оружия» славян. Вследствие чего те вынуждены были подчиниться победителю.

Новая база НАТО

Время существования полулегендарной «Гетики» продлилось до гуннского нашествия. Современные историки к такой романо-германской версии румынской предыстории относятся весьма критично. Зато она хорошо подходит для обоснования иллюзии извечной принадлежности румын к западной цивилизации, противостоящей «восточным варварам».

И иллюзия эта сегодня очень востребована в связи с тем, что общественное мнение Румынии весьма скептически относится к военной поддержке прозападной Украины в её противостоянии с Россией. А проведённый месяц назад в Молдавии социологический опрос и вовсе показал одобрение 55% респондентов идеи прекращения конфликта при сохранении за Россией всех занятых ею территорий.

Это явно диссонирует со стремлением стран НАТО сделать Румынию и Молдавию ключевыми звеньями военной инфраструктуры против России. Что требует от Бухареста и Кишинёва большей щедрости в отношении программ Североатлантического альянса.

Собственно, само создание упомянутого румынского «легиона» под эгидой ВСУ призвано увеличить личную вовлечённость граждан Румынии и Молдавии в противостояние с Россией.

Но требуются ещё и материальные вложения. Румынские СМИ распространяют информацию о начавшейся модернизации 57-й авиабазы ВВС имени Михаила Когэлничану в районе Констанцы.

С 1999 года она уже используется силами НАТО, а в перспективе должна стать главным объектом альянса на юго-востоке Европы.

Для этого планируется модернизировать взлётно-посадочную полосу на ней, построить ангары для различных видов самолётов и дронов, топливные хранилища, создать условия для проживания десяти тысяч военных и членов их семей.

В целях расширения авиабазы экспроприировано более 2,3 тысячи гектаров пахотных земель, чем недовольны местные жители. Это вдобавок к 500 гектарам, которые занимает существующий под Констанцей военный объект. В общей сложности официальный Бухарест заявляет о готовности инвестировать в данный проект 2,5 млрд евро.

«Стройка века» под Констанцей, видимо, должна компенсировать отставание оборонных расходов Румынии от других членов НАТО.

Вместо взятого на себя обязательства в 2,2% ВВП в прошлом году страна израсходовала на военные нужды лишь 1,6%. Это даже меньше, чем средний по странам альянса уровень таких трат в 1,73% ВВП.

Причём основная часть армейских расходов в Румынии идёт не на перевооружение (21%), а на содержание персонала (60%).

16 марта стало известно о старте программы по модернизации порохового завода в Фэгэраше, что в центральной части Румынии. Благодаря этому планируется возобновить остановившееся в 2024 году производство пороха, который в настоящее время завозится из других стран.

И хотя на данные цели предусмотрено выделение гранта ЕС в размере 47 млн евро, бюджет Румынии также берёт на себя часть расходов. Правда, официальный Бухарест надеется на быструю окупаемость инвестиций в пороховое производство в условиях украинского конфликта.

Министр экономики Раду Опря в связи с этим даже заявил, что Румыния рассчитывает наконец-то освоить выпуск 155-миллиметровых снарядов, а также «производить куда больше ракет».

Поставщиком необходимых технологий выступит немецкая компания Raytheon. Благодаря этой сделке европейское производство снарядов должно к концу нынешнего года достигнуть 1 миллиона единиц, а в 2025 году — удвоиться.

Носатый нашел деньги

Республика Молдова, конечно же, располагает куда более скромными ресурсами, нежели Румыния. В Кишинёве по этому поводу даже шутят, что маленькая национальная армия способна воевать разве что с самоопределившимся Приднестровьем.

Тем не менее и без того остродефицитный республиканский бюджет изыскал 14,5 млн евро на приобретение «видавшей виды» радиолокационной станции у французского поставщика. Станцию доставили в Кишинёв в конце прошло года, она приступила к мониторингу молдавского неба на юге страны.

Теперь оборонное ведомство заявляет о планах приобрести «для баланса» ещё одну РЛС. Заявляется, что она будет развёрнута на севере Молдавии. Как говорит министр обороны Анатол Носатый, вторая РЛС будет куплена за счёт «внешних источников». Доставшиеся в наследство от СССР 20 радаров воздушного наблюдения, по его словам, устарели, поскольку не способны идентифицировать беспилотники.

Общие же военные расходы Республики Молдова в 2023 году увеличились сразу на 68%, достигнув 89 млн долларов. Однако и такого беспрецедентного в молдавской истории роста не достаточно для выполнения амбициозной программы «Армия-2030». Она предусматривает ежегодное финансирование национальной армии на сумму более чем 280 тысяч долларов для перевооружения по западным стандартам. Так что прозападному правительству Майи Санду ещё есть к чему стремиться.

Вот только сможет ли стагнирующая молдавская экономика при разрыве связей с Россией оплачивать подобные расходы — большой вопрос. То же самое касается и Румынии: страна уверенно идёт по пути деиндустриализации, и даже перспективные проекты добычи газа на черноморском шельфе на вписываются в «зелёную повестку» западных стран.

В пример Румынии теперь ставят Данию, Францию и Ирландию, объявивших о запрете на новую разведку нефти и газа. К тому же Бухарест призывают присмотреться к опыту радикальных экономических реформ эксцентричного аргентинского президента Хавьера Милея. Такой совет одного из своих экспертов распространило на днях Международное радио Франции.

Лидер латиноамериканской страны, как известно, заморозил бюджетные расходы, прекратил индексировать пенсии, урезал финансирование регионов. Обуздать инфляцию он старается сокращением «излишних» государственных функций. Это привело к некоторому оживлению экономики, но увеличило количество бедных.

«Румынии понадобится Милей. Но где его найти? Среди политиков шансов нет… Что касается экономистов, то либертарианцы испарились», — заявляет спикер французского радио Константин Рудници.

Видимо, как и во времена Иордана, вся надежда на готов. «Варяги» наверняка не будут испытывать лишних переживаний по поводу развития местной экономики, зато будут безукоризненно следовать целям «европейской солидарности». Даже путём очередного самоубийственного противостояния румын «восточным варварам».