По последним данным, количество жертв теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве увеличилось до 133 человек и продолжает расти. Террористы уже пойманы, они дают признательные показания. Вероятно, в скором будущем следствие объявит и имена заказчиков чудовищного преступления.

Иван Шилов ИА Регнум

Их целью, вне всякого сомнения, было желание навести ужас и панику в России, дестабилизировать наше общество, заставить людей бояться. Но необходимо отметить: мы ответили на теракт лишь сплочением.

«Не могу оставить без внимания помощь простых граждан, которые в первые минуты после трагедии не остались равнодушными и безучастными и наряду с врачами и сотрудниками спецслужб оказывали первую помощь, доставляли пострадавших в больницы», — отметил президент страны Владимир Путин в своем обращении к нашим гражданам.

Люди бросились на помощь своим соотечественникам, раздавали средства первой необходимости, выстроились в очередях на пунктах сдачи крови, организовали сборы для пострадавших. В вечер трагедии они помогали друг другу и в стенах «Крокуса», и рядом с ним, проявляя настоящий героизм. Их неравнодушие помогло спастись многим из тех, кто находился тогда в концертном зале. Во множестве СМИ можно найти истории очевидцев, рассказывающих о героическом, без преувеличения, поведении окружавших их людей.

Спасали и родных, и посторонних — вытаскивали из давки, вместе искали выходы из здания. «Муж меня оттолкнул, закрыл своей спиной, мы упали на пол», — делится воспоминаниями одна из пострадавших. Находились те, кто закрыл своим телом близких, пожертвовав жизнью. Были и те, кто, рискуя собой, атаковал боевиков и пытался их нейтрализовать.

«Молодой человек на него прыгнул. Я не видела, как он прыгнул, я просто видела, как он уже отнял у него (террориста. — Прим. ред.) автомат и прикладом его бил», — рассказывает очевидица. Есть информация, что, к счастью, этот человек, обезвредивший в «Крокусе» вооруженного боевика, остался жив.

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Люди помогали друг другу, разбивая стекла, чтобы покинуть ставшее смертельно опасным место и спастись от вооруженных нападавших. Говорили тем, кто был рядом, как ориентироваться и куда бежать. Вывозили детей в колясках и людей с ограниченной мобильностью.

«Нам мужчины помогли, спустили коляску на первый этаж. Спасибо им огромное за это! Это люди с большой буквы. Это наши ангелы-спасители!» — вспоминает одна из женщин.

Иногда все могла решить вовремя данная команда на эвакуацию, как было с членами операторской команды, которые должны были снимать концерт «Пикника». Они были в гарнитурах, и команду старшего получили мгновенно, а затем вышли из здания живыми и невредимыми.

По пути приходилось приводить в чувство тех, кто не понимал, что происходит. Если бы не взаимовыручка в ситуации, когда начался пожар и все заволокло дымом, жертв, несомненно, было бы больше.

Были случаи, когда люди уже прощались с жизнью, но кто-то из толпы находил выход на улицу и выводил за собой других — шли, держась за одежду, надеясь на чудо. Особое уважение тем, кто смог вывести детей, иначе в панике и хаосе вряд ли бы они смогли найти дорогу из ставшего ловушкой «Крокуса» самостоятельно.

Оказавшиеся рядом со зданием концертного зала оттаскивали раненых подальше от пылающего здания. Неравнодушные приходили помочь пострадавшим, кто чем мог: горячим чаем, едой, водой. «Я только что пришел из дома. Я просто принес аптечку на случай, если кому-то что-то понадобится», — так звучит история жителя Красногорска, который приехал к «Крокус Сити Холлу» тем вечером.

Тех, кто смог выйти из здания, на улице встречали автомобилисты из тех, кто не забыл, что такое гражданский долг. Подъезжали без раздумий, спрашивали, кому нужна помощь, отвозили людей до больниц и метро. Подобрали добрые люди, отвезли в больницу или домой — так говорили те, кому помогли.

Были таксисты, которые были согласны работать без оплаты — ради ближнего своего. «Очень много детей было, решил приехать, — рассказывает один из них. — Ко мне села девочка. Она бежала так, что потеряла свою обувь. Проходящий мимо тренер или человек отдал ей свою обувь и шёл в носках». Трудно воспринимать без эмоций эту историю человечности и доброты.

Совершенно случайные таксисты узнавали о произошедшем и приезжали помочь. «Я поехал узнать, что к чему. В «Крокус Сити» было оцепление, поэтому кого-либо отвезти просто не было возможности. Я понял, что сейчас самое важное время — нужна помощь. Сейчас стою рядом с красногорской больницей. Буду здесь до пяти утра, а после у меня заказ в Шереметьево», — рассказывает другой таксист.

На вечернем холоде люди отогревались в близлежащих заведениях, им помогали сотрудники местных кафе, успокаивая испуганных пострадавших. «Единственное, что я мог сделать — принять и сделать успокаивающий чай, а после этого отправить на такси, кого смог», — без всякой рисовки говорит бариста одной из кофеен.

Те, кто приехал в Москву с детьми на чемпионат России по бальным танцами и жил в отеле, находящемся в «Крокус Экспо», после пожара остались без вещей и крыши над головой. Неравнодушные люди организовались и расселили часть семей у себя по домам, а других приняли столичные гостиницы.

Если наши люди помогают друг другу, значит, общество идет в правильном направлении, хотя путь, к огромному сожалению, оказывается порой тернистым и кровавым. Только сплотившись, мы можем преодолеть трудное время, облегчая страдания тех, кто оказывается вокруг нас в тяжелых обстоятельствах.