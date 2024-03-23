Инициатива украинского правительства официально поделить всех граждан на богатых и бедных, решив, таким образом, практический вопрос, кому жить, а кому умирать, рассматривается вполне серьёзно. Несмотря на лёгкую критику предложения освободить от мобилизации тех, кто получает зарплату от 35 тысяч гривен (около 84 тыс. руб.), монобольшинство работает с таким предложением в рамках внесения поправок в «мобилизационный» закон.

Иван Шилов ИА Регнум

Несколько дней назад народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что бронь в видении кабмина в первую очередь получат чиновники категории А, работники оборонно-промышленного комплекса и поставщики для ВСУ, сотрудники полиции, работники ТЭК и операторы связи. Кроме того, счастливчики с указанной выше зарплатой тоже в армию не идут — как и те, кто платит налог на доходы физлиц более 6,3 тысячи гривен и единый социальный взнос более 7,7 тысячи гривен. Работников IT-сферы, которые являются резидентами проекта минцифры «Дія City» (некоего прообраза будущего «Сколково»), при уплате НДФЛ более 6,3 тысячи гривен также не будут мобилизовывать.

«Подобное по содержанию решение уже выносилось на обсуждение по ОП месяц назад. Но тогда его завернули именно из-за критики нормы о зарплате от 35 тысяч гривен»,— отметил Гончаренко. Кое-кому не нравится идея, что воевать уже и официально будут только бедные. По сути, власть предлагает ввести доходный ценз и действует максимально цинично. Премьер Денис Шмыгаль весьма чётко озвучил это в начале марта на пресс-конференции. По его словам, на Украине люди должны делиться на две категории: воюющие на фронте и те, кто работает, наполняя бюджет.

Именно поэтому, по его мнению, нужно бронировать работников не только критической инфраструктуры, но и тех предприятий, которые «наполняют государственный бюджет и позволяют финансировать Силы безопасности и обороны в полном объёме».

«Мы уже считали, какое должно быть соотношение: не менее чем 1 к 8. То есть восемь работающих должны обеспечивать одного человека, который рискует своей жизнью на фронте», — заявил украинский премьер и добавил, что если соотношение меньше, то эффективность теряется. Поэтому в приоритете для бронирования — работники предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность страны, принадлежат к критическим отраслям экономики, несут весомую налоговую нагрузку и получают официальную зарплату на уровне средней или выше средней по отрасли.

Военным такое, естественно, не нравится, поскольку, по их мнению, загнать в окопы следует вообще всех. Замкомандира 3-й ОШБр Максим Жорин заявил, что из-за затягивания процесса мобилизации ситуация на фронте может обрушиться. «Вместо того чтобы изменить подход к рекрутингу и подготовке — решили узаконить принцип «война только для бедных». Сейчас Украина стоит перед очень серьёзными испытаниями на фронте. Из-за различных …нутых инициатив и затягивания процесса мы будем иметь катастрофическую ситуацию», — заявил Жорин.

Но его, конечно, никто не послушает, поскольку объективно необходимость хоть как-то сохранять видимость наличия страны всё равно есть. И подход к определению «нужных» для этого людей откорректирован. Согласно последней опубликованной информации украинского Госстата, доля наёмных работников в 2020 г. с доходом более 35 тыс. грн составляло менее 5% от их общей численности.

С учетом инфляции и обстоятельств их вполне могло стать больше, к примеру, водители фур, гоняющих в Европу, спокойно зарабатывают такую сумму в месяц. Для крупных латифундий поставить критически важным трактористам зарплату всего-то в 900 долларов по нынешнему курсу не так и сложно. То есть речь идет в первую очередь о крупном бизнесе, который платит больше всего налогов. А к нему уже приплюсовываются работники критических отраслей, указанных выше.

Богатые, которые приносят какую-то маржу, остаются в тылу и болеют за Украину душой. Все остальные уезжают под Угледар и Работино.

Но самое главное, что к первым неизбежно примкнут все, кто работает в «теневом секторе». Как, ответьте, будут жить чиновники помимо категории «А»? Ведь тоже нужные люди. Или разного рода активисты и волонтёры, которые могут не получать никаких зарплат. Или владельцы бизнеса, который пока стремился не платить никаких налогов. Ответ на этот вопрос дает Виталий Шабунин, известный на всю Украину антикоррупционер, «свой парень» Госдепа США и, как судачил весь Киев, бывший любовник и. о. посла этой страны Кристины Квин.

Этот председатель правления общественной организации «Центр противодействия коррупции» и член Общественного совета при Антикоррупционном бюро Украины прославился тем, что никакого компромата на него было найти невозможно. Лишь новые времена открыли, какими талантами обладает Виталий.

Буквально со второго дня военного конфликта он поступил рядовым на службу в 207-й отдельный батальон Территориальной обороны (в/ч А7376), который был вовлечён в мероприятия по обороне Киева. В дальнейшем ТрО-шников отправляли под Бахмут, однако ни сразу, ни потом солдат Шабунин в их рядах замечен не был.

В ходе скандала, разожжённого еще одним активистом, журналистом Владимиром Бойко, который тоже чем-то занимается в 207-м батальоне, в течение 2022–2023 гг. председатель созданного американцами Нацагенства по предотвращению коррупции Александр Новиков и его зам Артём Сытник подписывали письма, на основании которых герой обороны командировался в НАПК. Спокойно проживая дома в Киеве и занимаясь своими делами, антикоррупционер получал от воинской части денежное обеспечение (23 тыс. грн. ежемесячно) и дополнительное вознаграждение (30 тыс. грн. ежемесячно) за выполнение задач в условиях военного положения.

При этом от собственного Центра Шабунин получил в 2022 г. зарплату в 1,33 млн грн. и ещё доход от предпринимательской деятельности в размере 218 тыс. грн. Пока все попытки провести следственные действия либо сделать вообще хоть что-нибудь упираются в невидимую стену. Да и в суд по другим делам любимец Госдепа не является, поскольку «находится на передовой». Как правило, в одном из столичных «Макдоналдсов».

«Посольство США в Украине 18 марта 2024 года распространило фотографию, сделанную в помещении посольства во время встречи сенатора Линдси Грэма и временного поверенного в делах США в Украине Роберта Нидема с солдатом Шабуниным, который более двух лет фиктивно числится на службе в ВСУ и получает солидное денежное обеспечение, хотя проживает у себя дома и занимается бизнесом. Цель публикации этой фотографии очевидна — посольство США требует от офиса президента Украины дать указание директору ГБР Сухачеву прекратить расследование уголовного производства, зарегистрированного по факту уклонения солдата Шабунина от военной службы»,— гневается Бойко в своём Telegram-канале.

При этом буквально в середине января 2024 г. сотрудники Государственного бюро расследований Украины завершили расследование уклонения от военной службы тремя депутатами (и одним помощником) Киевского горсовета с помощью руководителя аппарата Киевской городской военной администрации и командира части ТрО. Следователи установили, что они точно так же, как Шабунин, в течение года не появлялись на службе, но получали денежное обеспечение.

Здесь тоже видна разница в подходах. Ведь в прошлом году выяснилось, что бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, который вроде как служит офицером группы планирования штаба 251-го батальона ТрО, отправился в отпуск на 17 дней на остров Крит. Накануне его отдыха подразделение Омеляна в составе 104-й бригады ВСУ было отправлено на передовую. А в «легендарном» 207-м батальоне проходили службу бывший министр МВД и генпрокурор Юрий Луценко (уже вышедший на заслуженный отдых), генерал-майор Александр Турчинов (бывший секретарь СНБО, один из лидеров Майдана), генерал-полковник Василий Бурба (бывший начальник ГУР, а ныне адвокат) и еще десяток статусных аферистов.

И это пока не смутило ни один ответственный орган. Но ещё может смутить, учитывая личный опыт Шабунина.

А идея кабмина с официальным разделением на бедных и богатых сильно упрощает задачу. Конечно, можно тоже где-то «послужить», получая от этого всякие моральные и политические бонусы. Но время романтики уже закончилось, наступили суровые будни. Кому нужны эти проблемы на ровном месте? Гораздо проще примкнуть к перечню критически важных отраслей и служб, открыть IT-компанию, решить вопрос с налогами или платить самому себе 35 тысяч гривен.

С точки зрения украинской элиты всё получается совершенно справедливо: они соль этой земли, чего-то добившиеся в жизни. Солдаты на фронте защищают именно их и всё, что нажито непосильным трудом, что нам и сообщает правительство. Именно в этом, получается, и заключается высшая справедливость, ради которой не жалко сжечь на передовой еще 300–500 тысяч никчемных людей, неспособных заработать свои 900 долларов.