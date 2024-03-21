В условиях противостояния Запада и России визит крупных западных фигур в страны постсоветского пространства вызывает большой интерес. Пока длится конфликт на Украине, США и их союзники будут пытаться заполнять вакуум в зонах традиционных интересов России.

Иван Шилов ИА Регнум

После начала СВО госсекретарь США Энтони Блинкен уже совершал турне по странам Средней Азии, пытаясь настроить их против России и прося примкнуть к антироссийским санкциям. С теми же инициативами в прошлом году в Узбекистан и Казахстан пожаловал и французский президент Эммануэль Макрон. Однако ни один, ни другой не смогли достичь своих целей.

Очередным визитером стал генсек НАТО Йенс Столтенберг, совершивший 17–19 марта турне в Азербайджан, Грузию и Армению.

Почему Южный Кавказ

Одной из задач подобных поездок является компенсация выдавливания государств Запада и НАТО из развивающихся стран. На фоне трансформации международной системы в сторону большей многополярности Францию выдавливают из Африки, а США поджимают на Ближнем Востоке. Поэтому им нужны новые партнеры для выкачивания полезных ископаемых, урана, газа и нефти.

Средняя Азия остается лакомым, но недоступным для Запада кусочком. Страны региона в большинстве состоят в военном и экономическом союзе с Россией и не собираются выходить из ОДКБ и ЕАЭС. Туркменистан нейтрален, но не вписывается в западную модель по политическим причинам. Узбекистан проводит многовекторную политику.

Владимир Смирнов/ТАСС Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване. 2022 г.

Дополнительную головную боль создает здесь Китай со своим мощным торгово-инвестиционным присутствием, а с Пекином у Запада конкуренция по целому спектру направлений.

Прибалтика еще с 90-х перешла в орбиту влияния НАТО и США, на Украине Запад установил свой протекторат с Евромайдана. В Белоруссии майданный сценарий провалился в 2020 году, а после начала СВО Минск стал полностью враждебным Западу. Из постсоветских регионов остаётся только Южный Кавказ.

Здесь конкуренция по-прежнему высокая, но возможности для расширения влияния и продвижения интересов Запада есть. Именно поэтому генсек НАТО и почтил регион своим вниманием.

Азербайджанская осторожность

Из трех стран наименьшие шансы у НАТО в Азербайджане, и именно поэтому Столтенберг задержался здесь почти на два дня. За последний год отношения Баку с Западом резко ухудшились. И произошло это не только из-за проармянской позиции Франции, визитов французских политиков в Ереван и антиазербайджанских резолюций Сената.

В конце прошлого года отличился и Госдеп, пригрозив заморозить встречи на высшем уровне из-за взятия Азербайджаном полного контроля над Нагорным Карабахом и исхода армян из региона, названного руководством США «этнической чисткой». Масла в огонь подлили резолюции Европарламента и приостановка членства Азербайджана в ПАСЕ из-за всё того же исхода армян, а также президентских выборов и победы на них Ильхама Алиева.

Действия европейских и американских чиновников в Азербайджане рассматриваются в контексте общих отношений с Западом. Поэтому Столтенбергу как представителю западного военного альянса нужно было нормализовать связи с Баку. На встрече с Алиевым он не поскупился на комплименты. Он поблагодарил Азербайджан за участие в миротворческих миссиях в Косово и Афганистане, напомнив о том, что азербайджанские военные последними покинули аэропорт Кабула.

Он также указал на вклад Азербайджана в энергобезопасность Европы, имея в виду поставки газа по трубопроводам TANAP и TAP. В своей речи Столтенберг зашел настолько далеко, что поблагодарил Баку даже за «необходимую поддержку Украине» — Баку поставлял Киеву гуманитарную помощь.

Хотя Запад изрядно потрепал нервы руководству Азербайджана, рвать с ним Баку не собирается. Энергетика слишком важна для экономики республики. К тому же у Азербайджана военный союз с натовской Турцией, которая тоже в последний год нормализовала отношения с евроамериканскими партнерами.

Алиев проявил солидарность со Столтенбергом по всем темам — от энергетики до миротворчества, но не стал педалировать тему Украины в том контексте, в котором того хотел генсек НАТО, обвинивший Россию в «военной агрессии».

С 2022 года у Азербайджана союзнический статус отношений с Россией. Москва остается важным экономическим партнером Баку. И эта реальность вновь подтверждена во время недавнего визита премьера Михаила Мишустина в азербайджанскую столицу, где стороны договорились расширять экономические проекты.

Грузинский прагматизм

В Грузии ситуация несколько иная. Со времен Михаила Саакашвили и в особенности после войны в Южной Осетии Тбилиси сделал вступление в НАТО приоритетом внешней политики.

Хотя при правлении «Грузинской мечты» страна ведет прагматичный курс по отношению к России и с недавних пор добилась открытия авиасообщения и снятия виз со стороны России для грузинских граждан, по евроатлантической интеграции позиция неизменна.

Грузия ждет вступления в Евросоюз, обижаясь на то, что ей долго не давали статуса кандидата, а с Молдавией и Украиной Брюссель уже запустил переговоры о вступлении. Глава МИД Илья Дарчиашвили напомнил, что вступление и в НАТО остается «краеугольным камнем внешней политики страны».

Схожесть Грузии и Азербайджана для НАТО состоит в том, что обе страны не присоединяются к антироссийским санкциям и не поддерживают Украину в должной мере. И с Баку, и с Тбилиси отношения пошатнулись за последние годы. С Баку — из-за Карабаха и Армении, с Тбилиси — из-за СВО и санкций.

Но с каждой из республик Столтенберг хочет улучшить связи. С Грузией шансов больше, так как между ней и Россией сохраняется территориальный спор в Абхазии и Южной Осетии.

Предоставление статуса кандидата в члены ЕС должно облегчить задачу НАТО. И Столтенберг не случайно заявил, что статус кандидата «укрепит стремления к процветанию и дух в этом направлении в стране, мы будем идти бок о бок в направлении НАТО».

Фактически он подтвердил, что интеграции с ЕС и НАТО — вещи синхронные. Сложность лишь в том, что генсек не может обозначить ясные перспективы и назвать даты вступления в Североатлантический альянс, чего ожидали от него члены «Грузинской мечты».

Столтенберг напомнил о реформах, о которых говорили и Шарль Мишель, и Урсула фон дер Ляйен во время визитов в Тбилиси. Часть этих реформ — координация с ЕС и НАТО по вопросам внешней политики, читай — принятие антиросийских решений по санкциям и Украине.

Армянский новый курс

Наибольшую интригу создает посещение Столтенбергом Армении.

Если Азербайджан тесно связан со страной НАТО Турцией, а Грузия прямым текстом говорит о желании туда вступить, то Армения — член ОДКБ. Для Москвы появление председателя враждебной организации в стране, где размещена российская военная база, — не просто вызов, а угроза геополитическим интересам.

В Брюсселе это понимают и именно поэтому предпринимают шаги в данном направлении. Понимают и то, что нынешний визит генсека НАТО — второй с 2020 года — лег на благодатную почву.

Как раз накануне поездки Столтенберга премьер Никол Пашинян поставил под сомнение дальнейшее пребывание своей страны в ОДКБ, сначала заявив о заморозке членства, а затем и вовсе допустив выход из блока.

Сам факт прихода Пашиняна в результате «бархатной революции» уже сеял сомнения о дальнейшем партнерстве с Россией, однако долгое время западные устремления Ереван маскировал.

Маски были сброшены после 2020 года и последовавших затем событий: обострений на границе Азербайджана и Армении, установления Баку контроля над Лачинским коридором, и самое главное — контртеррористической операции Алиева в Карабахе.

Во всех этих бедах армян Пашинян обвинил ОДКБ, которая не пришла на помощь его стране. Пашинян начал предпринимать шаги по сближению с Западом. Пригласил наблюдателей ЕС на границу с Азербайджаном, присоединился к Римскому статуту Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Владимира Путина, отправил жену в Киев и заявил, что Армения не союзник России на Украине.

После того, как МИД России выдал ноту протеста армянскому послу впервые в истории двусторонних отношений, шансы США, Франции и НАТО на сближение с Армений резко выросли. До вступления Армении в Альянс еще далеко, и официально Ереван об этом предпочитает не говорить, но шаги на данном направлении делаются. Если Пашинян готов интегрироваться с ЕС в той мере, в какой захочет Союз, те же принципы могут сработать и с НАТО.

На переговорах со Столтенбергом Пашинян сказал, что его страна «заинтересована в продолжении развития политического диалога с НАТО и расширении партнерства как с НАТО, так и с отдельными странами-членами». Кроме этого, армянский премьер рассчитывает на НАТО как на гаранта безопасности и говорит Столтенбергу о важности «укрепить уровень сопротивляемости и развивать соответствующий оборонительный потенциал».

Что это, как не приглашение натовской армии к охране аэропорта Звартноц, откуда выгоняют российских пограничников, а в перспективе — расквартирование в Гюмри, где находится российская 102-я военная база?

Если нахождение российских военных в Гюмри является сдерживающим фактором для НАТО, то политические трансформации в Армении работают в пользу укрепления партнерства. Столтенберг поддержал приверженность Пашиняна демократии. О натовских перспективах генсек не стал говорить вслух, но слова «НАТО содействует суверенитету и территориальной целостности Армении» дают пищу для размышления.

И похоже, Столтенберг готовит почву для отправки натовских военных в закавказскую республику, которая сомневается в гарантиях безопасности со стороны России, но надеется на помощь натовской Франции. С Парижем отношения Москвы обостряются в свете заявлений Эммануэля Макрона о готовности направить армию на Украину, и Франция может выступить проводником натовских интересов в Армении.

Кстати, относительно Украины, по словам Столтенберга, у Армении и НАТО тоже есть общие принципы. «Я приветствую солидарность Армении с Украиной», — заявил он. И здесь, по оценкам НАТО, Армения не на стороне России.

Всё решит победа на Украине

Подводя итоги, можно сказать, что Столтенберг отчасти смог выровнять пошатнувшиеся отношения Запада с Азербайджаном и Грузией и внес свой кирпичик в фундамент процесса выдавливания России из Армении. Окажется ли визит генсека НАТО успешным в долгосрочном забеге, зависит от нескольких факторов.

В случае с Баку можно с уверенностью сказать, что улучшение связей не пошатнёт позиций России. Азербайджан не стремится как в НАТО — и Столтенберг открыто сказал об этом, так и в ЕС — об этом говорил недавно Алиев. Азербайджан продолжит многовекторную политику в своих национальных интересах, сотрудничая как с ЕС и США, так и Россией и Турцией.

В Грузии НАТО не добиться серьезных перемен, пока не сменится власть. В Армении потенциал для углубления связей гораздо больше из-за той политики, которую ведет правительство Пашиняна. Но, как в случае с Грузией, так и с Арменией, успех НАТО зависит от того, каких результатов Россия добьется на Украине.

Для Запада идеальный вариант — поражение России, что повысит шансы на выдавливание ее с Южного Кавказа. Победа же России может обратить вспять относительные успехи Запада не только в Грузии, но и Армении. А затягивание украинского конфликта сохранит сценарий, при котором НАТО будет продолжать навязывать Москве борьбу в регионе.