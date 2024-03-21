Новости, связанные с наркоторговлей, чаще всего проскальзывают в инфополе практически незаметно. Максимум, вызывают легкую «рябь на воде»: краткие комментарии экспертов, минутное возмущение обывателей, сухое сообщение о принятых мерах в пресс-релизах госструктур.

Иван Шилов ИА Регнум

Так произошло и на этот раз. Небольшая заметка о том, что сотрудники французской таможни изъяли в порту Гавра более одной тонны кокаина, попавшего туда из Бразилии вместе с партией сахара, особой шумихи не создала и в памяти общественности не отпечаталась.

Впрочем, отдельные журналисты отметили тот факт, что контейнер с кокаином был доставлен во Францию не напрямую из Латинской Америки. Ранее он побывал в портах Антверпена в Бельгии и Роттердама в Нидерландах, предположительно «похудел» там на две тонны белого порошка и только потом отправился во Францию.

И вот здесь уже разворачивается интереснейшая история про Бенилюкс, где в последние несколько лет развилась целая сеть наркопортов, не слишком уступающих эквадорскому Гуаякилю — без масштабных атак наркокартелей, но со своими нюансами.

Большая делёжка

Эксперты-криминалисты утверждают, что порты Нидерландов и Бельгии за последнее десятилетие перетянули на себя звание главного «наркоузла» Европы, давно обогнав Пиренейский полуостров.

За 2022 год в одном только Роттердаме обнаружено свыше 47 тонн кокаина, а в Антверпене изъяли все 110. Уже к 2023 году бельгийцы схватились за голову — общий объем изъятий превысил 116 тонн.

Стоит отметить, что рост изъятий крупных партий товара традиционно означает вовсе не хорошую работу правоохранительных органов, а увеличение объема поставок. Увеличение поставок, в свою очередь, провоцирует развитие бандитизма, более бодрый нелегальный оборот оружия, а также «туры в российские 90-е» с их заказными убийствами и случайными жертвами перестрелок среди мирного населения.

Но здесь стоит учитывать специфику «законопослушной» Европы: статистика заказных убийств не показывает существенного роста, поскольку они достаточно точечные и по большей части дело ограничивается лишь покушением. Например, обстрелом машины или дома. И такое «исполнение» гораздо более опасно для рядового европейца, который ведет ребенка из школы, чем для разъезжающего с личной охраной наркобарона.

Вопреки ожиданиям рост наркоторговли и прочего криминала не сразу превращает процветающие европейские города в мексиканский Тамаулипас. Как показывает практика, сначала ситуация ухудшается в отдельных кварталах, затем в районах, а чуть позже появляются безопасные и небезопасные часы для прогулок. Примерно в этот момент «дележка территории» криминальными авторитетами становится явной, а к части из них присоединяется полиция. До стрельбы в столицах или в портах средь бела дня дело может и вовсе не дойти.

Впрочем, в 2022 году власти Нидерландов все же начали говорить о том, что политика терпимости в отношении хранения разного рода веществ на руках у населения создала ситуацию, при которой «наркомафия внедрилась в систему органов государственного управления».

Такая же непростая обстановка потихоньку создалась в соседних Бельгии и Люксембурге. Автовокзалы последнего превратились в хабы по переброске запрещенного товара в Европу, а также в прибежище любителей крэка и мелких дилеров.

На первые полосы газет стал все чаще выходить порт Антверпена. Оказывается, в сентябре 2022 года министр юстиции Бельгии чудом избежал похищения местными криминальными структурами, а все из-за того, что предложил план борьбы с наркоторговцами в городской и портовой черте.

В дальнейшем местные правоохранители рассказывали истории о том, что Бельгия уже практически стала «наркогосударством», а местные группировки вовсю пытаются поделить не только порты, но и весь Бенилюкс. И даже строят в портах тайные тюрьмы для содержания конкурентов и рабов, занимающихся расфасовкой товара.

Ситуация стала настолько «веселой», что уже в начале 2024 года мэр Амстердама даже предложила декриминализовать кокаин от греха подальше. Но вовсе не для того, чтобы обезопасить граждан, а чтобы создать регулируемый рынок наркотических веществ и лишить преступные организации возможности получать доход от своих черных дел. Учитывая, как давно руководство Амстердама вращается в теме легализации и продажи запрещенных веществ, их знанию расценок вполне можно доверять и не считать такие предложения случайной шуткой.

Эквадор — в антилидерах

При этом нельзя сказать, что с наркоторговлей не пытаются бороться. По крайней мере напоказ.

Практически весь прошлый год руководство Нидерландов вело переговоры с властями стран Южной Америки, пытаясь усилить (а кое-где и внедрить) контроль на морских маршрутах.

В январе власти Бельгии также заявили о том, что намерены уделить приоритетное внимание борьбе с незаконным оборотом наркотиков через основные порты Европейского союза.

Активизировать усилия было запланировано в ближайшие полгода. Первым пунктом стояло сотрудничество в этом направлении с Эквадором, Аргентиной, Бразилией и Колумбией.

Дорожная карта, разработанная под антинаркотические мероприятия, предполагает выделение свыше 200 млн евро на закупку оборудования для таможенных служб, которое поможет сканировать контейнеры и проверять импорт на предмет скрытых партий наркотиков или их прекурсоров.

Уже к началу февраля руководство трех европейских портовых городов — Антверпена, Роттердама и Гамбурга — объявило о подписании соглашения с таможенными органами Эквадора. Как оказалось, именно отсюда в ту же Бельгию прибывает не менее половины латиноамериканского кокаина. Другая половина — из Колумбии и Панамы. Кроме того, выяснилось, что именно эквадорский кокаин чаще всего распространяется в Южной Европе.

Порт Роттердама на встрече европейских мэров и президента Эквадора Даниэля Нобоа описывался по большей части как перевалочный пункт, откуда товар доставляют в другие европейские страны.

Своим опытом в нелегком деле борьбы с наркотрафиком поделился и американский посол в Эквадоре. Он пригласил на встречу послов Германии, Бельгии, Нидерландов и Великобритании, попутно позвав туда и специалистов из Южного командования ВС США.

Итоги мероприятия для широкой общественности не оглашали. Но учитывая, как активно идет борьба с картелями в Западном полушарии (и как расцветает год от года местная контрабанда), скучно явно не было.

Другой вопрос, действительно ли усиление контроля, снабженное такими невнятными мерами, но весомыми бюджетами, сможет что-то изменить?

Заказчики и исполнители

Виновниками роста наркоторговли в Европе традиционно представляют мексиканские и колумбийские картели, албанскую мафию и итальянские преступные синдикаты.

Кое-кто все же выделяет отдельные группировки, сформированные по национальному признаку и занимающиеся перебросками товаров в конкретную страну — например, ирландские банды.

Не последнюю роль в этом играют и украинские мигранты, периодически работая на подхвате у той или иной группировки — и здесь ирония судьбы в том, что в 90-е таким же образом пытались заработать эмигрировавшие в Испанию после развала СССР русские.

Вместе с тем взваливать всю вину на подобные преступные формирования было бы неправильным. По большей части они являются лишь «службой доставки» и закупщиками товара. Право распространять наркотики на определенной территории еще нужно заслужить, причем скорее всего отдав за это существенную часть заработанного.

Ресурсы, которые позволяют обеспечить бандформированиям такое положение, есть совсем у немногих. Например, у американских структур. Однако вероятность их прямой причастности к распространению кокаина в Европе можно охарактеризовать как относительно низкую. Обычно эта сторона специализируется на других видах наркотиков, например, героине и его производных, синтетике.

Неплохо с этим бы справились и британцы, чьи таланты в использовании наркоторговли как политического инструмента уже вошли в любой приличный учебник истории.

Нельзя также не упомянуть и некоторые из существующих по сей день аристократических семей. Не все из них продолжают что-то делать для сохранения прежнего влияния, но многие очень даже стараются.

Например, потомки знаменитых Габсбургов не только занимаются организацией «цветных» революций, но и внедрились в торговлю европейской недвижимостью, развивают медиапроекты и, по слухам, проникли на черный рынок произведений искусства. Участие в наркоторговле, трансатлантической или региональной, для таких лиц лишь вопрос времени.

Незавидные перспективы

Нынешняя ситуация демонстрирует, что перспективы по объему наркоторговли у нового европейского транспортного узла очень даже неплохие. Увы, этого не скажешь про возможности ее предотвращения.

И вот здесь сама собой напрашивается мысль, что европейские власти, не слишком много сделавшие для того, чтобы ситуацию как-то изменить, решат использовать бессмертный принцип, внедренный еще Макиавелли. Тот самый «не можешь победить — возглавь».

Уж больно откровенно на это намекают мэр Амстердама, а также постепенная реальная и фактическая легализация легких наркотиков в европейском пространстве. Кто не чувствовал на улицах Праги или Будапешта неповторимый «аромат» марихуаны, тот, по сути, там и не был.

Да и отдельные представители латиноамериканских стран (например, колумбийский лидер Густаво Петро) с трибун международных организаций то и дело предлагают сделать наркотики «новой нефтью» и признать, что борьба с торговцами бесполезна.

Возможно, план будет осуществлен не в ближайшие годы, однако прямо сейчас сложно представить, что местные элиты и подконтрольные им политические активисты будут как-то возражать против такого поворота событий. «Глубинный народ», как показывает история наблюдений за европейскими протестами последних нескольких лет, в таких ситуациях мало что может исправить.