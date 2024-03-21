В конце 2022 года в министерстве обороны США решили создать новую структуру — Управление стратегического капитала (Office of Strategic Capital). Как было заявлено при его создании, новое управление должно было преодолеть так называемую «долину смерти», которая долгое время мешала Пентагону внедрять новые технологии.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Долина смерти» — это феномен, связанный с бюрократией, когда новые возможности, связанные с инновационными технологиями, финансируемыми министерством обороны США, не материализуются из-за невозможности преодолеть разрыв между разработкой продукта и его внедрением.

Вероятно, причиной создания спецструктуры послужил провал Третьей стратегии компенсации (или возмещения), объявленной бывшим министром обороны США Эштоном Картером еще в 2015 г. А растущая военная мощь Китая вкупе с его технологическими инновациями, а затем и опыт украинского конфликта подстегнул военное сообщество США к пересмотру своей военной политики, включая работу с подрядчиками.

Более года Управление занималось изучением проблем, связанных с существующим разрывом и, похоже, нашло, как их решить. И, наконец, 9 марта Пентагон официально издал инвестиционную стратегию.

В ней отмечается, что, в пику действующей практике использования грантов и контрактов, «Управление фокусируется на программах капиталовложений как для инвесторов, так и для компаний, использующих финансовые инструменты, такие как займы и кредитные гарантии. В свою очередь эти программы капиталовложений привлекают и масштабируют частный капитал для инвестиций в критически важные технологии… Управление будет использовать лучшие практики более чем 100 действующих федеральных кредитных программ».

Это означает, что Пентагон фактически становится банковской организацией, которая занимается выпуском облигаций и займами для инвестирования в интересующий их сектор.

И речь явно не идет об устоявшейся промышленности, которая обслуживает китов военно-промышленного комплекса США — Lockheed Martin, Boeing, RTX (бывший Raytheon), General Dynamics, Northrop Grumman, L3Harris Technologies LHX и других. Они имеют мощное лобби в Белом доме, Госдепартаменте и самом Пентагоне и занимают основную нишу в создании оружейных систем и платформ. С ними будет продолжаться сотрудничество по устоявшейся модели.

Речь идет о кластере так называемого венчурного капитала, который связан в основном с Силиконовой долиной. Там запускается большинство стартапов в США, часть из которых затем превращается в мегакорпорации. И теперь на фоне определенных проблем с финансированием, разрывом цепочек поставок и промышленной базы, у них появляется хорошая возможность опереться на военных. Хотя деньги, исходя из данных новой Стратегии, будут браться в основном из карманов налогоплательщиков.

В Стратегии прописан следующий алгоритм действий. 5% средств для инвестпрограммы предоставляет департамент или агентство, подконтрольное Пентагону, а государственное казначейство дает получателю оставшиеся 95%. При этом если разработчик-получатель находится в нише малого бизнеса, для него в обязательном порядке изыскиваются дополнительные инвестиционные средства, удваивающие сумму правительственного кредита.

Всего насчитывается 14 направлений, в которые будут активно привлекать капитал на военные нужды. Это наноматериалы и метаматериалы; биотехнологии; биоэнергетика; технологии 5G и открытых радиосетей; сенсорное обеспечение; микроэлектроника; сборочные технологии; квантовая наука — вычисления, безопасность и датчики; аккумуляторы; космические технологии.

По всей видимости, решению создать такие механизмы финансирования в интересах Пентагона, предшествовал опыт предыдущих лет.

В статье «Как Силиконовая долина научилась любить Америку, дроны и славу», опубликованной в «Вашингтон пост», сообщается, что «в период с 2021 по 2023 год инвесторы вложили 108 миллиардов долларов в оборонные технологические компании, создающие ряд передовых инструментов, включая гиперзвуковые ракеты, носимые устройства, повышающие производительность, и системы спутникового наблюдения, согласно данным компании PitchBook, которая прогнозирует, что рынок оборонных технологий вырастет до 184,7 миллиарда долларов к 2027 году».

В материале упоминаются такие инновационные компании, как Andreessen Horowitz, Anduril, Shield AI, Skydio, которые заинтересованы в работе на американскую оборонку. А другие, такие как Apollo Defense, привлекают молодые таланты и даже стремятся направлять студентов на создание собственных стартапов в области оборонных технологий или на работу в одном из них.

Кстати, ротации из военного сектора в область перспективных технологий и наоборот — это типичная практика для США. Можно вспомнить о Регине Дункан, которая с 1996 г. работала в агентстве перспективных оборонных технологий DARPA, а в 2012 г. перешла в Google. А бывший заместитель генерального директора Apple Тим Кук был назначен руководить подразделением оборонных инноваций, подчиняясь непосредственно министру обороны США Ллойду Остину.

Наконец, на ум приходит и контракт Пентагона с компанией Илона Маска SpaceX по предоставлению вооруженным силам Украины терминалов Starlink для обеспечения связи, который оказался лишь верхушкой айсберга.

Как недавно выяснилось, был еще «секретный контракт» на $1,8 млрд с Национальным управлением военно-космической разведки, подведомственным Пентагону. По словам источников, спутники, запущенные в рамках этого контракта, способны отслеживать цели на земле практически в любой точке земного шара и моментально передавать данные разведчикам и военным.

В контексте ранее озвученных планов о выводе на низкую околоземную орбиту еще сотен спутников в самое ближайшее время, такое двойное дно в компании Илона Маска выглядит как очередное расширение щупальцев Пентагона посредством ай-ти компаний. Так они это делали ранее с Google, Amazon и Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией), привлекая их в качестве подрядчиков по ряду специфических вопросов — от проведения информационно-психологических операций до разработки специальных компьютерных программ и приложений.

Но если учитывать всю историю принятия политических решений в США и саму основу политической системы, известной как «железный треугольник» (то есть взаимосвязь между членами Конгресса, бюрократией и группами интересов), можно прийти к выводу, что такой новый симбиоз создан, скорее, в интересах самого венчурного капитала. И еще неизвестно, сможет ли Пентагон адаптировать эти новшества к собственным правилам и ограничениям или станет заложником новой модели взаимоотношений.

В любом случае такое сотрудничество будет вести к милитаризации сознания сотен мелких фирм и компаний, которые увидят в этом возможность для извлечения прибыли. И, как в случае со SpaceX, всегда будет возникать подозрение — не является ли очередная инновационная компания, обещающая улучшить жизнь простых граждан, каким-то подрядчиком министерства обороны США, работающим в первую очередь на американскую военную машину.