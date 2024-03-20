Крупнейшую польскую компанию по производству одежды LPP обвинили в лицемерии. Вместо того, чтобы выполнить своё обещание и уйти с российского рынка, они тайно продолжают свою деятельность и зарабатывают огромные деньги.

Иван Шилов ИА Регнум

Такой вывод сделала американская инвестиционная исследовательская фирма Hindenburg Research в своём отчёте «Работа в тылу врага». По их данным, польская фирма, владеющая такими брендами, как Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay, разыграла «фиктивный уход» с рынка РФ с помощью подставной компании.

Отчёт Hindenburg Research молниеносно обвалил акции LPP на 35% — фактически за один день фирма подешевела почти на 2,5 млрд евро акционерной стоимости.

LPP владеет 2206 магазинами общей площадью более 1,9 млн квадратных метров торговых в 27 странах и до сегодняшнего падения оценивалась в 7,7 млрд евро. В финансовом году, закончившемся в январе 2023-го, выручка компании составила 3,7 млрд евро.

В Hindenburg Research отметили: несмотря на заявление LPP о том, что она потеряла около 20% выручки в результате прекращения своей деятельности в России в июне 2022 года, общая прибыль заметно выросла — на 13%. Исследовательская компания также указала, что заявленный LPP рост на всех рынках, за исключением России, составил 40,5% в годовом исчислении, что является уровнем, «практически неслыханным в индустрии розничной торговли одеждой».

В Hindenburg Research считают, что такие «замечательные результаты» стали возможны, потому что выход из российского бизнеса был полным обманом.

Россия была крупнейшим международным рынком сбыта для LPP после начала СВО на Украине. Но, как и некоторые другие фирмы, она объявила, что откажется от своего российского бизнеса, которым владела 20 лет.

Тогда же стало известно, что компания продаст свои российские активы под названием RE Trading некоему «китайскому консорциуму» в рамках сделки на сумму в 382 млн долларов. По итогам договорённостей магазины LPP сменили свои названия: Reserved превратился в RE, Cropp заменили на CR, Mohito стал M, House — XC, а Sinsay — «Син».

Однако оказалось, что покупателем была базирующаяся в Дубае подставная фирма Far East Services, не раскрывающая личности ни владельцев, ни директоров. Она была зарегистрирована всего за день до того, как LPP объявила о достижении соглашения о продаже своей российской дочерней компании. При этом ясно, что Far East Services не имеет поддающегося внешней проверке послужного списка в индустрии моды или очевидных ассоциаций с Китаем.

В Hindenburg Research полагают, что поляки разработали тщательно продуманную фиктивную стратегию «отчуждения инвестиций», чтобы продолжить розничную торговлю в России. И одновременно пытаются обмануть инвесторов и потребителей в Польше, на Украине и на других рынках, заставив их думать иначе.

Исследователи также утверждают, что подтвердили ложный характер сделки с бывшими высокопоставленными сотрудниками и менеджерами LPP. Те рассказали, будто российские операции компании по-прежнему «напрямую контролируются штаб-квартирой и правлением LPP».

Вместе с тем в Hindenburg Research заявили, что в декабре направили «тайных покупателей» в Москву и Санкт-Петербург, которые нашли и сфотографировали одежду с «идентичным дизайном и цветами осенне-зимних коллекций в онлайн-каталогах LPP в Польше». Это указало на то, что продукция LPP всё ещё «каким-то образом попадала в Россию» по крайней мере через 18 месяцев после заявленного ухода.

И, изучая документы, в исследовательской фирме пришли к выводу, что свои поставки LPP проводит через Казахстан. Данные по импорту-экспорту показывают, что поляки отгрузили товаров на сумму около 755 млн долларов своей казахстанской дочерней компании в 2023 году, несмотря на то, что на эту страну приходится всего 1% розничных магазинов LPP.

Именно в центральноазиатские страны, такие как Казахстан, Узбекистан и Киргизия, наблюдался рост польского импорта. И многие другие зарубежные фирмы использовали их как способ косвенной поставки продукции в Россию в обход санкций.

В ответ на все обвинения в LPP заявили: ранее они указывали инвесторам, что в рамках соглашения о продаже будет переходный этап, «в течение которого покупатель последовательно приобретает полную автономию». Этот период должен закончиться не позднее 2026 года. Также компания утверждает, что не владеет и не управляет бизнесом в России, став жертвой «организованной дезинформационной атаки».

К слову, такие пиар-кампании действительно проводятся довольно часто, а страдает от них именно бизнес. Недавно из-за обычных слухов государственная компания Orlen потеряла сразу почти 8% своей рыночной стоимости — около 1,38 млрд евро. Речь шла о неподтвержденном намерении правительства левых в Польше профинансировать замораживание цен на энергоносители за счёт специального сбора с этой компании.

А Hindenburg Research именно на подобных чёрных кампаниях и специализируется. Как исследовательская компания они занимаются поиском финансовых преступлений и скрытых проблем в публичных фирмах, чтобы затем заработать на обвале их акций после разоблачения. И, прямо скажем, не все их «расследования» оказываются правдой.

Например, в январе этого года стало известно, что обвинения Hindenburg Research в «наглом уклонении от санкций» в адрес казахстанского инвестхолдинга Freedom Holding безосновательны. Отчёт во многом строился на цитатах анонимного источника, который выдавал себя за экс-сотрудника фирмы. В свою очередь проверки выявили, что утверждения, содержащиеся в отчёте Hindenburg Research, не учитывают некоторые факты и не подкреплены доказательствами. При этом котировки Freedom Holding успели упасть на 8%.

Однако, действительно, многие польские частные фирмы не только продолжают вести бизнес в России, но и вообще впервые открыли российский рынок только после начала СВО.

Всё это свидетельствует лишь о том, что бизнес всегда остаётся бизнесом: деньги зарабатывать необходимо в любых условиях и обстоятельствах. Что, конечно же, понимают даже предприниматели в русофобской Польше. Среди них, например, компания по упаковке Canpack, владелец известного бренда «Белла» TZMO SA и промышленная фирма Makrochem SA, множество косметических марок вроде Eveline и Joanna, которые прочно обосновались в целых сетях российских магазинов и довольно неплохо продаются.

Вместе с тем очевидно, что американская фирма неспроста решила «раскрыть секреты» польской LPP. Понятно, что эта кампания является частью пропаганды, цель которой — показать, что многие фирмы до сих пор вполне спокойно работают с Россией, ведут бизнес, осуществляют поставки и, в принципе, мало что изменилось.

Да, безусловно, запрет на ввоз угля или закупку газа действует, но эти вещи происходят больше на государственном уровне. Частному бизнесу Варшава не указывает, а тот, в свою очередь, выбирает привлекательный рынок, где может заработать.

Однако совершенно ясно, что нападки на польские или любые другие фирмы будут продолжаться: как-то ведь нужно заставить европейский бизнес подчиняться санкциям, введённым европейскими же правительствами.