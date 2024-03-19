Поиграли в литвинов и хватит: Польша больше не платит борцам с Лукашенко
События вокруг украинского зерна показали, что Варшава готова поддерживать «евроинтеграторские» устремления Киева ровно до тех пор, пока это не бьёт по карману поляков. Польские паны умеют считать деньги, поэтому холопам с «восточных кресов» не стоит рассчитывать на то, что им перепадёт лишний злотый. Это испытали на себе не только украинцы, но и белорусы.
8 марта директор вещающего из Польши телеканала «Белсат» Агнешка Ромашевска-Гузы гневно сообщила, что польское правительство сократило годовой бюджет медиа на 46%. А уже 12 марта пани Ромашевска-Гузы, руководившая телеканалом с момента его основания, была уволена со своей должности.
Комментируя новость о сокращении финансирования «Белсата» и увольнении его директора, пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньски заявил: «Это деньги польских налогоплательщиков, которыми мы стараемся распорядиться максимально рачительно».
Телеканал «Белсат» был создан в 2007 году на основании договора МИД Польши и Польского телевидения и позиционировался как первый в истории белорусскоязычный канал. Через спутник «Белсат» вещал на Белоруссию и продвигал политические и исторические нарративы прозападной оппозиции.
Однако полностью белорусскоязычный телеканал не пользовался популярностью у граждан Белоруссии, в связи с чем в эфире становилось всё больше контента на русском языке. После начала СВО «Белсат» и вовсе перестал ориентироваться исключительно на белорусскую аудиторию: значительная часть эфирного времени теперь уделяется российской повестке, которую освещают лица, признанные в России иноагентами и экстремистами.
Помимо телеканала «Белсат» проблемы с финансированием возникли у радио «Ўнэт» — белорусской редакции польского радио Wnet. В середине марта журналисты приостановили работу из-за отсутствия решения польского МИД о дальнейшей поддержке проекта.
Радио «Ўнэт» начало работу в ноябре 2020 года и сформировалось из журналистов, которые покинули Белоруссию после неудачной попытки госпереворота в Минске.
В конце прошлого года на одном из флагманских сайтов белорусской оппозиции — Reform. by — появилась статья главного редактора Фёдора Павлюченко, где он констатировал, что проект находится на грани закрытия из-за нехватки средств. В числе главных спонсоров сайта также было польское внешнеполитическое ведомство.
Таким образом, можно констатитровать, что поляки приняли решение в духе «поиграли в белорусскость и хватит».
Казалось бы, причина такого охлаждения лежит на поверхности — белорусская оппозиция не пользуется поддержкой в Белоруссии, поэтому интерес её финансировать у поляков падает. Однако есть и более глубинное основание для пересмотра отношения Варшавы к белорусскому вопросу.
Но если в Польше — по крайней мере пока — аккуратно ссылаются на интересы налогоплательщиков, то в соседней Литве о причинах охлаждения говорят без экивоков. Литовские официальные лица тоже не жалуют в последнее время белорусских иммигрантов.
«Я не хочу, чтобы в нашей стране появилась община, проповедующая так называемую литвинистскую идеологию, которая мало того что присваивает себе Великое княжество Литовское, но также утверждает, что настоящие литвины — это белорусы, а мы [литовцы] где-то на периферии», — заявил в августе прошлого года глава комитета по национальной безопасности и обороне литовского Сейма Лауринас Кащюнас.
Дискуссия на тему белорусского «литвинства» началась в Литве после публикации литовским порталом Delfi истории о том, как в вильнюсском баре к литовскому офицеру запаса подошёл белорус и стал утверждать, что Вильнюс — белорусский город.
Судя по опросам литовских социологов, описанный инцидент не был единичным. Недавно опубликованные данные организации Diversity Development Group свидетельствуют о том, что почти каждый пятый литовец (18%) не хотел бы жить по соседству с иммигрантом из Белоруссии.
Данные польских социологов об отношении поляков к белорусам ещё более красноречивы. Польский центр изучения общественного мнения провёл опрос на тему «Какие нации поляки любят больше, а какие меньше?». Оказалось, что белорусов не любят 43% польских граждан, равнодушны — 21%, относятся с симпатией — лишь 24%.
После массовой иммиграции в Польшу и Прибалтику белорусских оппозиционеров, многие из которых придерживаются националистических взглядов, западным соседям Белоруссии стало понятно, с кем они имеют дело.
Пока «змагары» сидели дома, их имперские амбиции были незаметны полякам и литовцам; но, приехав в «исторически белорусские» Белосток и Вильнюс, «бело-красно-белые» белорусы показали себя во всей красе, и теперь польские и литовские власти ломают голову, как от них избавиться. В Варшаве решили, что лучший способ — сокращать финансирование белорусских проектов.
Телеканал «Белсат» был запущен в начале первого премьерства Дональда Туска (2007–2014) и теперь имеет все шансы прекратить своё существование в период второго пришествия во власть лидера «Гражданской платформы». Есть основания полагать, что если бы в Польше продолжила править партия «Право и справедливость», то деятельность белорусских проектов всё равно сворачивалась бы, поскольку неприязненное отношение к белорусам более 40% поляков не может не учитываться любым правительством в Варшаве.
Долгие годы белорусские националисты мечтали, что, когда они придут к власти, Великое княжество Литовское будет официально объявлено белорусской державой, Польское восстание 1863 года станет белорусским, в официальный пантеон «великих белорусов» войдут князь Миндовг, Тадеуш Костюшко и Адам Мицкевич, а гимном свободной Беларуси станет Полонез Огинского. Однако западные соседи уже сейчас дают понять, что не позволят «змагарам» присваивать себе чужое историческое наследие.
Учитывая зависимое положение, в котором белорусская оппозиция находится по отношению к Польше и Литве, почитателям польско-литовской «Погони» в ближайшее время придётся существенно корректировать свою политику исторической памяти.