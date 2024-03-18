Видео, где сотрудники Службы безопасности Украины вытаскивают из микроавтобуса у границы с Румынией три десятка уклонистов, щедро раздавая им пинков, играет новыми красками, когда узнаешь, что сами эсбэушники это всё и организовали. Они давно решили следовать старому лайфхаку: если не можешь чему-то помешать — возглавь это. Отсюда, как говорят украинские собеседники ИА Регнум, и такая необычная скученность: обычно через границу водят малые группы.

Иван Шилов ИА Регнум

Чтобы не перетруждаться, ловкие «безпекари» набрали через телеграм-канал партию доверчивых граждан, которых и погрузили в одну машину, чтобы за каждым не бегать. Итого в наваре 300 с лишним тысяч долларов и выполненный план по ловле «ухылянтов». Но это лишь одно из направлений обширного бизнеса, который ведет контора, еще «до всего этого» имевшая репутацию коммерческой.

С весны 2022 года он значительно трансформировался. Раньше СБУ так или иначе приходилось выявлять какой-то криминал (контрабанду или серьезные нарушения), а потом давить через угрозу возбуждения уголовных дел. Внесенные же наспех в Уголовный кодекс статьи «Пособничество государству-агрессору» и «Коллаборационная деятельность» открыли невиданные возможности для украинских «рыцарей плаща и кинжала». Теперь поиск коллаборантов поставлен на промышленную основу, а «конвейер предателей» приносит куда более серьезную прибыль, чем ловля бестолковых беглецов.

Кругом враги

Осенью 2022 года одно из профильных B2B-интернет-изданий в Киеве объявило крестовый поход против внутренних врагов: «кто еще поддерживает связи с Россией?» Была ли инициатива главного редактора порывом души истинного патриота или его об этом попросили уважаемые люди за малую долю — история умалчивает. Но систематическая работа по выявлению «преступных связей» так же по умолчанию означает, что кому-то придется заплатить за своё спокойствие.

Ведь если, к примеру, продукцию украинского предприятия купит Казахстан, а потом перепродаст в РФ через интернет-магазин — всё, предательство состоялось. 10 лет с конфискацией.

А рука у спецслужбы на «предателях» уже набита.

Например, еще в 2016–2017 годах СБУ системно отработала по импортерам сжиженного газа, подключив к масштабной бизнес-операции таможню. Украинские фирмы, которые через сложную цепь посредников возили СПГ из России, «подшили» к делу по статье о финансировании терроризма. В ходе работы силовики даже инициировали через Минэкономразвития и торговли Украины введение спецсанкций против 16 импортеров в виде запрета внешнеэкономической деятельности. А до того грузы оказались заблокированы «на колесах» на несколько месяцев.

Тогда первый замглавы СБУ Павел Демчина заявил, что схема с офшорами применялась для «безосновательного занижения таможенной стоимости импортируемого товара, утаивания направления использования средств <…> и возможного направления части средств на финансирование террористических организаций». Такого подозрения уже было достаточно. А поскольку фирмы работали по всем видам топлива, понятно, что доили такую жирную корову с полным пониманием её возможностей.

Естественно, с учетом поправок в законодательство «доярки» сперва отправились к тем, у кого молока побольше. 29 декабря 2023 года СБУ заявила о подозрении и заочном аресте основателя алкогольного холдинга Global Spirits (флагманский бренд — водка «Хортица») Евгения Черняка — опять за возможное пособничество агрессивной России через уплату там 6 млрд гривен налогов. А уже 4 января служба проводила обыск у лидера рынка Украины по производству изделий из резины, латекса, ПВХ и силикона «Киевгума». Соучредитель компании Антон Кравец был задержан, и ему объявлено подозрение по той же статье 111-2 за «пособничество».

По версии следователей, предприятие осуществило поставки тактических жгутов и бинтов через одну из европейских стран в РФ на сумму в 40 млн гривен. Доказательство — скрины переписок из мессенджеров, где какие-то люди обсуждают некие поставки. То же самое и у Черняка, суть обвинений сводится к тому, что грузинский завод, по лицензии производивший водку «Хортица», покупал бутылки, пробки и этикетки у российских компаний. Все это тоже сотрудники спецслужбы нашли в чатах в WhatsApp.

Оба «коллаборанта» и «пособника» активно отбиваются с помощью юристов и СМИ. Но у многих такой возможности нет. С марта 2022 года и по настоящий момент Служба безопасности открыла производство по статьям 111-2 о пособничестве 111-1 «Коллаборационизм» и 109 «Действия, направленные на захват государственной власти» в отношении 470 компаний.

Всего таких дел в реестре тысячи, и в основном по ним проходят физические лица. Но это легко может измениться. Под нормы этих статей попадают не только все предприятия, которые находятся сейчас или находились ранее на неконтролируемой Украиной территории, но и вообще все, кто вел деятельность с РФ и Беларусью с 2014 года.

Невиновных нет

Идея ввести новые позиции в УК возникла в головах народных депутатов еще в 2021 году, но практически дело дошло только после того, как ВС РФ оставили Киевскую область и надо было заниматься зачисткой нелояльных. Публично утверждается, что так государство пыталось «охватить все виды возможного сотрудничества с оккупантами и установить границы разрешенной и запрещенной деятельности на оккупированных территориях». А вышло всё нечетким и размытым ввиду непростой ситуации, парламентарии буквально «работали в подвале на коленке».

В итоге формулировки допускают весьма вольное толкование соответствующих видов измены, а 12 корректирующих новые нормы законопроектов, поданных уже в спокойной обстановке, по какой-то причине через Раду не прошли. Как объясняет директор по адвокации Центра по правам человека ZMINA Алена Лунева, они «не учитывают практику применения и сложности, с которыми сталкиваются правоохранители и судьи». Поэтому карают людей произвольно, по настроению.

Например, в Сумской области мужчину, который зарезал двух баранов и лично передал туши российским солдатам, приговорили к одному году и трем месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Потому что «обеспечил их оккупационную деятельность». А другой гражданин Украины, который готовил для солдат ВС РФ еду, стирал им одежду и так же поделился бараниной, заплатил штраф в сумме около 450 долларов, плюс те же конфискация и запрет на работу в органах власти.

В принципе, в современной украинской практике достаточно лайкнуть не тот пост в «Одноклассниках» или «ВКонтакте» или сделать неосторожный репост, чтобы попасть за решетку. По статье «Коллаборационизм» возбуждено уже 4900 дел, но естественно, вырваться из цепких лап СБУ всегда можно за определенную сумму.

Что же касается хозяйственной деятельности, то о ней говорится только в одном из восьми пунктов статьи УК: если таковая предполагала «взаимодействие с государством-агрессором, незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории, в том числе оккупационной администрацией государства-агрессора». Понятно, что заниматься любым бизнесом без взаимодействия с органами власти невозможно. Следовательно, те, кто пытался сохранить своё производство, рабочие места и коллектив в ходе меняющейся военно-политической ситуации, автоматически стали коллаборантами.

Как и бизнесмены, уехавшие на территорию Украины, но оставившие работающие фирмы.

Есть показательное дело в отношении агропредприятия «Маяк» в Харьковской области. Следствие утверждало, что оно взаимодействует с Россией, а у директора и одного из бенефициаров предприятия имеется российское гражданство. Из-за этого почти год было арестовано все имущество: тракторы, комбайны, зернохранилища и т.д. Суд снял арест в конце 2023-го из-за отсутствия доказательств со стороны следствия.

Но это всё касается новых реалий.

А в августе 2022 года, когда Нацполиция пришла в компанию «Санагро Украина», её учредителей обвинили по ст. 109 УКУ. Причина — работа в интересах белорусского производителя удобрений «Белагроферт», хотя в 2022 году никаких расчетов с ним уже не проводилось. По предположению следствия, прошлые дела могли способствовать белорусским и российским властям в подготовке и проведении боевых действий на территории Украины. В ходе обысков полиция изъяла продукцию «Санагро» со складов компании. Вернуть ее удалось почти через год и после вмешательства в процесс совета бизнес-омбудсмена.

Конечно, тут уже фигурирует другое силовое ведомство, но подход един: точно так же уголовные дела и заочные приговоры штампуются в отношении людей, публично говоривших что-то неполиткорректное задолго до военного конфликта. «Готовивших почву для вторжения» своей критикой и политической позицией. Поэтому если бизнес когда-то что-то покупал у «неправильных» российских или белорусских компаний в последние 10 лет, он делал то же самое.

Хотя общеизвестно, что Украина не ограничивала предпринимательскую деятельность с РФ и Беларусью, НБУ не запрещал расчеты по таким операциям, таможенная служба оформляла товары в обе стороны границы или через Беларусь, а регуляторы в случае необходимости предоставляли разрешения.

Пресс-служба СБУ на запрос украинского Forbes заявила, что преследованию подвергаются только бизнесы, которые сознательно ведут предпринимательскую деятельность с Россией, и, кроме физического присутствия здесь товара, учитываются и другие доказательства: анализ финансовых документов, данные о движении средств, импорта или экспорта из России, свидетельские показания и т.д.

По факту же, говорит ведущий эксперт Харьковского института социальных исследований Андрей Черноусов, следователи «не успевают проводить все необходимые следственные действия, они стараются ограничиться установлением личности и минимальной базой доказательств для направления дела в суд, а не подробнее и тщательнее исследовать все доказательства, которые можно еще собрать».

В основу дела ложатся «переписки в WhatsApp».

И хотя все (включая новосозданный Совет поддержки бизнеса при Офисе президента) знают, что «предательские» статьи надо менять, прописывая четкие и понятные правила, этого не происходит. Убедить кого-либо взять на себя ответственность за ослабление наказания за такие серьезные злодеяния вряд ли возможно: мейнстримом правит патриотическая «тусовка». А поскольку она целиком и полностью погружена в бизнес, связанный с войной, количество уголовных дел в отношении «пособников» хоть с какими-то деньгами в кармане будет только расти.