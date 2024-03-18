Европейские политики не сомневались в переизбрании Владимира Путина на новый президентский срок, но достойно принять этот факт не смогли.

Иван Шилов ИА Регнум

18 марта министры иностранных дел стран ЕС собрались на очередное совещание в Брюсселе, чтобы ввести новую порцию санкций против России, на этот раз в связи со смертью оппозиционера Алексея Навального*, а также достичь договорённости по использованию непредвиденных доходов от замороженных российских активов для последующей траты на нужды Украины.

Но, конечно же, европейские дипломаты не могли оставить без внимания результаты президентских выборов в России, которые завершились днём ранее ошеломительным успехом для действующего главы государства Владимира Путина (87,28% голосов) при рекордной за всю историю страны явке избирателей как на территории России (77,44%), так и в загранучреждениях даже в недружественных странах.

В заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозепа Борреля от имени всех государств — членов Евросоюза говорится:

«Выборы проходили в обстановке сужающегося политического пространства, что привело к тревожному увеличению нарушений политических прав и свобод и не позволило многим кандидатам баллотироваться, включая тех, кто выступал против российской незаконной агрессии. Это лишило российских избирателей настоящего выбора и существенно ограничило их доступ к достоверной информации».

ЕС прогнозируемо не признаёт выборы в Крыму, Севастополе, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Да, нескольких претендентов в конечном итоге не допустили до участия в президентских выборах, но всё потому, что поданные ими документы не соответствовали установленным критериям. Например, по итогам проверки 105 000 подписей, которые политик Борис Надеждин (вероятно, о нём в том числе говорил Боррель) сдал в ЦИК РФ, 9147 признаны недействительными. Как сказал Путин на пресс-конференции в своём предвыборном штабе вечером 17 марта, политик не был допущен до президентских выборов прежде всего из-за «неудовлетворительной работы» в ходе предвыборной кампании.

Высказалась по поводу голосования и глава МИД ФРГ Анналена Бербок, заявив перед началом совещания в бельгийской столице, что «выборы в России были выборами без выбора», и добавив, что проведение выборов в новых регионах якобы нарушает нормы международного права. Хотя с соблюдением именно этих норм, что подтверждено присутствовавшими зарубежными наблюдателями, по воле местного населения ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей и вошли в состав России.

Вот на эти «выборы без выбора», чтобы сделать свой выбор, в генеральное консульство в Бонне и посольство в Берлине съехались российские граждане со всей Германии, поскольку четыре консульства немецкие власти закрыли, соответственно, это сразу минус четыре избирательных участка. Ради того, чтобы поставить галочку в нужной графе, некоторым людям пришлось стоять в очереди больше пяти часов, но они терпеливо ждали.

Правительство ФРГ официально объявило, что не признаёт законными состоявшиеся выборы, подчеркнув, что исход был однозначно известен заранее. В ответ на это заявление официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о том, как по четыре раза подряд свой пост занимали Ангела Меркель и Гельмут Коль, а Олаф Шольц занял канцлерский пост лишь в результате сомнительного коалиционного соглашения.

Но при всём при этом заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман сказала, что в целом кабинет министров Германии готов говорить и с Путиным, если это будет иметь смысл, но сейчас таких планов нет.

Поздравлять Путина с победой канцлер Шольц не собирается, а в официальных документах не будут указывать должность — просто «Путин», добавил чиновник.

Мария Захарова напомнила цитату из Маугли о том, как звери в джунглях настолько боятся огня, что не используют это слово, придумывая «сотни имён, лишь бы не называть его прямо». Впрочем, более молодым поколениям на ум в этой связи придут эпические злодеи из английских фэнтези-эпопей Толкина и Роулинг.

В свою очередь Франция — страна, президент которой Эммануэль Макрон в последнее время пытается вжиться в роль главного ястреба по Украине, — посредством пресс-релиза министерства иностранных дел заявила, что якобы «условия для свободных, плюралистических и демократических выборов вновь не были выполнены, <…> избирательный процесс в России проходил в условиях усиления репрессий против гражданского общества и любых форм оппозиции режиму», но «ожидаемые результаты президентских выборов, согласно которым Владимир Путин переизбран на пост президента РФ на 5-й срок», к сведению приняла.

К слову, в Париже к российскому посольству 17 марта также выстроилась огромная очередь, даже дождь и холодная погода не стали помехой. В конечном итоге во Франции проголосовало 5990 российских граждан.

«На фоне поздравлений Владимира Путина главами стран мирового большинства агрессивные натовцы похожи на заметавшихся тараканов, застигнутых врасплох включённым светом: выборы несправедливые, но к сведению принимаем, не признавая, к общению готовы», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Чиновникам, сидящим в своих кабинетах за тысячи километров, конечно, виднее, насколько правомерными были выборы, но всё же давайте дадим слово гражданам тех же стран ЕС, которые с 15 по 17 марта в качестве международных наблюдателей присутствовали на избирательных участках в разных регионах России, включая Крым, Севастополь, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.

Например, послушаем директора правовой компании Iberatlantic Global Corporation, бывшего лидера народной партии Partido Popular Педро Моуриньо из Испании. Вот что он говорит:

«Международные наблюдатели пришли к выводу, что выборы президента РФ прошли в соответствии с международными избирательными стандартами и законодательством Российской Федерации, с соблюдением принципов всеобщего, равного, прямого избирательного права. Это были открытые, гласные выборы, свободные выборы, справедливые и подлинные выборы. В новых регионах были обеспечены надлежащие условия волеизъявления граждан в сочетании с требованиями безопасности, созданы надлежащие условия для поведения выборов даже при действии режима военного положения».

Раз уж речь зашла о Франции, наблюдатель из этой страны Иван Бенедетти сказал журналистам, что ему было важно увидеть собственными глазами, как всё происходит, в том числе потому что французская пресса называется выборы в РФ нечестными и нелегитимными, но в итоге оказалось иначе.

«То, что я увидел — это очень чёткая, очень хорошая, очень правильная организация всего процесса. <…> Безусловно, организация подобного масштабного процесса — это то, чему стоит завидовать и удивляться», — сказал он.

Кстати, об организации процесса. На серьёзную разницу в избирательных системах в России и на Западе указала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова: на Западе организуют выборы и подводят их итоги чиновники, зависимые от исполнительной власти, а в России — нет.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Но, конечно, главы МИД государств — членов ЕС собрались в Брюсселе, не только чтобы обсудить победу Владимира Путина на выборах.

Дипломаты на встрече приняли окончательное решение о расширении Европейского фонда мира, из которого оплачиваются поставки оружия Украине, на €5 млрд. При этом Венгрия продолжает стоять на своём, не одобряя военную помощь Киеву, и при голосовании воздержалась.

А признают западные политики результаты выборов президента РФ или нет, это совсем не важно — Путин был и остаётся главой Российского государства, так решил российский народ, а именно он и есть источник власти в России.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов.