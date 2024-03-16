Вход в избирательную комиссию в белгородской Красной Яруге похож на небольшую уютную крепость. Аккуратно обтянутая для красоты виниловыми баннерами баррикада из ящиков на входе, окна заложены мешками с песком и тоже задрапированы внутри и снаружи. Время от времени помещение обходит кинолог со служебной собакой, познакомиться с которой не дали: «Не положено».

Кадр из видео

До границы с Украиной отсюда примерно 13 километров, в той стороне солидно погромыхивает, но до поселка пока ничего не долетало — достаётся Белгороду, а в соседнем Грайвороне вообще полноценные бои. Приграничные села, как рассказывает глава теризбиркома Максим Носов, тоже сейчас под постоянным обстрелом, люди сидят по подвалам. Но зато все уже проголосовали. Если украинский расчет предполагал, что выборы можно отменить и кого-то напугать, то ничего не вышло. Ввиду особых обстоятельств людям на западной окраине области разрешили начать процедуру досрочно.

«Кто не испугался — их уже не испугаешь, кто боялся — все давно уже удрали. Остались что ни на есть самые патриоты своей Родины, своего дома», — сверкая золотым зубом и хитрыми глазами, объясняет Сергей Иванович из белгородского батальона теробороны. Военный пенсионер добровольно тащит службу у входа в ДК как символ твердой воли местного населения, хвалится теплыми штиблетами: «Губернатор выдал, все отлично, не мёрзнем». Да и все, кому я задавал вопрос о страхе, пожимали плечами: да мы, наоборот, на принцип голосовать ходим, на характер, чего нам бояться?

Тем не менее разумные меры предосторожности были предприняты.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3874556" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

В нынешнем году все избирательные участки пятикилометровой пограничной зоны перенесены в Красную Яругу, чтобы никто никуда не бродил и не подвергал себя опасности. «Потом обследовали все участки, были у нас представители МВД, ФСБ, пожарного надзора, и решили всё укрепить и защитить от возможного обстрела. А на территории выезжали бригады участковых комиссий, чтобы не создавать скопления людей на избирательных участках и не подвергать их дополнительной опасности», — рассказывает заместитель главы районной администрации Алексей Бондарь.

В его хозяйстве вообще всё в одном стиле — новое, добротное, ухоженное. Пользуясь случаем, он проводит небольшую экскурсию по городу, где на каждом углу что-нибудь недавно построено. Одних бассейнов на городок с 14-тысячным населением четыре штуки. Везде чувствуется любовь людей к своему месту жительства. Поэтому даже мешки с песком выглядят не как фортификация, а как элемент декора.

Внутри дворца культуры, тоже сияющего новым ремонтом, у стены спортзала аккуратно сложены бронежилеты, каски, скомплектованные медицинские подсумки и здоровенная раскладная аптечка с кучей всего необходимого. Глава участковой комиссии Владимир Безрученко клянется, что девушки, работающие в выездных бригадах, на тяжесть средств защиты не ропщут, понимают, что надо и безопасность важнее неудобства.

«Каждый член комиссии берет с собой индивидуальную аптечку на выезд. Также «Народным фронтом» нам предоставлена общая аптечка укомплектованная, турникеты, жгуты — всё, что надо для оказания первой помощи до прибытия врачей, — перебирает он добро перед камерой. — Заблаговременно каждый у нас прошел обучение, его проводили специалисты Центроспаса, все попробовали накладывать жгут. И затем только получили допуск, чтобы работать на выборах».

ИА Регнум

Безрученко опытным глазом осматривает вашего корреспондента и предлагает бронежилет-«пятерочку». Если надо. Само выборное начальство средствами защиты пренебрегает, как будто переживают, что кто-то заподозрит в них тот самый ненужный страх. Казаться хуже не хочется, поэтому и мы выдвигаемся на адрес без броников и касок, которые цепляют на себя дисциплинированные ребята с переносной урной для голосования.

Сегодня у них две заявки.

По первому адресу живет Мария Ефимовна, в свои 97 лет — очень ответственный избиратель. Старший избиркомовской бригады Саша поясняет, что приезжают сюда не впервые и к их приезду бабушка всегда готова: стол во дворе, красная скатерть, документы аккуратно разложены. Но в этот раз мы застали её врасплох. Дочка выводит бабу Машу в наспех наброшенном пальто, и она, запыхавшись, спешит к бюллетеню и немедленно ставит галочку за «своего» кандидата, вся сияя.

Ребята улыбаются, тайну голосования тут уже никак не обеспечить, хотя формально нужно отвернуться или отойти. Просто Мария Ефимовна и так всем про свой выбор сообщила заранее, а что-то объяснять ей тяжеловато: преклонные года, не докричаться: «Ой, не чую ничего». Зато во втором месте, где свой ответственный выбор на багажнике автомобиля делает молодая мать, строгий Бондарь требует соблюдать процедуру. Троица в касках тут же выполняет команду «кругом», демонстрируя безупречную выучку.

ИА Регнум

Таких выездов у них по десятку в день, но в ближайшие два напряжение идет на спад. К вечеру первого дня выборов президента, несмотря на близкие пограничные бои, более 90% жителей Краснояружского района уже «отстрелялись». Остались только те, кто не может прийти лично бросить бюллетень по каким-то уважительным причинам.

«Обстановка сложная, но это никак не должно было повлиять на главное политическое событие нашей страны. На выборах для нас самое главное — наши избиратели, поэтому, чтобы обеспечить безопасность, было принято решение о досрочном голосовании. Проходило оно с 10 по 14 марта, и, я считаю, мера эта своевременная. Да, для наших членов комиссий это стало дополнительной нагрузкой, было неспокойно, было страшновато, но мы смогли, выстояли и дали людям реализовать своё конституционное право. Так было нужно, это выбор, который определит направление развития нашей страны на ближайшие шесть лет», — серьёзно объясняет обычно улыбчивый Носов.

Ведь «дополнительная нагрузка» — это очень мягко сказано.

Сначала пришлось объехать весь район, пройти по предприятиям и по домам, сообщить об имеющейся возможности. При этом сделать всё аккуратно, чтобы не прознало «сопредельное государство», до которого от некоторых сёл несколько сотен метров. Люди, надо сказать, заботу оценили, особенно работающие. Да и пенсионерам, которых по селам абсолютное большинство, было приятно, что выборы сами пожаловали к ним на дом. Тем более, все друг друга знают, по случаю кого-то и с днем рождения поздравляли.

ИА Регнум

А с 10 марта выездные комиссии «на неприметных машинах», по выражению главы ТИК, снова объехали всё пограничье. С прозрачными опечатанными ящиками для голосования, в касках и бронежилетах, с аптечками и бюллетенями. И каждый считал своим долгом показать «хлопцам», с которыми жители украинского порубежья часто говорят на одном языке, что ничего у них не получится.

Тут все в этом настроении едины, как и в желании помочь тем, кому тяжело. Мы общаемся с главой комиссии на участке, а у женщины рядом звонит телефон: надо вывезти из опасного Грайворона маму с детьми, начинается поиск машины. И нет сомнений, что она была найдена.

«Да, времена трудные, да, времена тяжелые, я согласен с этим. Но всегда можно найти что-то доброе и хорошее в это смутное время, — говорит бывший учитель Виктор Василенко, которого тут все явно любят и уважают. Он-то сам давно проголосовал, но вот зашел проведать, как дела.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3874556" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

— Моя функция такая: я разговариваю с людьми, объясняю, почему себя так чувствую, не переживаю. Ну стреляют, ну и что? А где сейчас не опасно? Но мы должны каждый на своем месте делать своё дело и делать людям добро. Помогать людям. В нужный момент утешить, дать совет, помощь оказать физическую, финансовую. Жилья нет — пригласить к себе в дом, поживи у меня, если тебе негде. Машина нужна — я тебя отвезу куда надо. Денег сколько могу — дам. Если мы будем все так жить и так поступать, всё придет в норму. Всё будет хорошо».

Только агитировать лишний раз в этих местах явно никого не нужно. Едва познакомившись с нами, люди тут же звали попить чаю, пообедать, переночевать, как будто иначе и быть не может по отношению к заезжему человеку. Любой разговор складывается благодушно, даже если и говорить особо не охота. Вроде бы переживать нужно, вон, бабахает совсем недалеко. Только почему-то спокойно и радостно. Потому что понимаешь: не так уж и важно, как голосуют на Белгородчине — главное, как тут живут.

И если Родина начинается с такого места, то всё у неё точно будет хорошо, с гарантией: здесь учитель Василенко, чьи воспитанники живут и по ту сторону границы, знает, о чем говорит.