Резолюция Европарламента, принятая 14 марта, требует от России вернуть Румынии ее золотой запас и культурные ценности, вывезенные ещё в Российскую империю в период Первой мировой войны. Размер претензии оценивается в 91,5 тонны благородного металла.

Иван Шилов ИА Регнум

Стоит сразу заметить, что сам по себе такой запрос абсолютно не учитывает финансовых взаимоотношений наших стран за последнее столетие.

Свой золотой запас Румыния передала на хранение в Россию в 1916–1917 годах, когда терпела поражение от войск кайзеровской Германии и Австро-Венгрии. В 1923–1924 годах советский Народный комиссариат финансов провёл первую после прибытия «золотых» эшелонов инвентаризацию румынских фондов и оценил их содержимое в 117,9 млн золотых рублей (эквивалент более чем 91 тонны золота).

В то же время только официальный долг Румынии перед Россией на момент окончания Первой мировой войны доходил до 1,72 млрд золотых рублей, что равноценно примерно 1330 тоннам золота. К тому же Бухарест присвоил себе российское имущество в аннексированной им Бессарабии в 1918 году.

Несмотря на все кульбиты Румынского королевства во Второй мировой войне, оно было обязано выплатить репарации в 300 млн долларов США, что соответствовало 335 тоннам чистого золота. Советский Союз списал по гуманитарным соображениям 220 млн долларов, как раз в счёт «королевского золота».

Кроме того, советские правительства неоднократно демонстрировали «жесты доброй воли», пытаясь расположить к себе соседа передачей ему золота и других ценностей.

Первый из них последовал в 1934 году. Тогда в Бухарест было отправлено 12 тонн золота и архивы румынского правительства. Поистине царский подарок сделал Иосиф Сталин, выделив для формирования золотого запаса Румынской Народной Республики 30 тонн золота.

Никита Хрущёв передал ещё 4 тонны золота и распорядился вернуть 39 320 предметов искусства, ранее вывезенных из румынских музеев. Леонид Брежнев санкционировал передачу Румынии 8 тонн золота.

Последний «золотой поезд» из СССР ушёл в Румынию при Михаиле Горбачёве. В 1986-м генсек подарил строптивой союзнице по социалистическому блоку 10 тонн золота.

Таким образом, шансы Румынии получить означенные активы призрачны. Тем более что Российская Федерация признала лишь долги Российской империи перед государственным и частным кредитором. Вопрос о золотом запасе и культурных ценностях, переданных Румынией на охранение Российской империи, никогда в Российской Федерации не признавался.

Так чем же руководствуется официальный Бухарест, будируя тему «присвоенного» Россией золотого запаса?

Дело в том, что румынские политики первой величины ведут сегодня борьбу за высшие должности в евроатлантических структурах. 7 февраля президент Румынии Клаус Йоханнис в стенах Европарламента прямо заявил: «Было бы неприемлемо, если бы ни одна должность не была занята человеком из новых государств-членов, то есть из Восточной Европы».

При этом лично он номинируется на посты председателя Европейского совета или верховного представителя ЕС по иностранным делам. На днях нынешний глава Румынии заявил, что не будет возражать против выдвижения своей кандидатуры на должность генсека НАТО.

Подобную активность предпринимает Социал-демократическая партия Румынии. Она продвигает своего представителя Мирчу Джоанэ, нынешнего заместителя генсека НАТО, на должность еврокомиссара по вопросам обороны.

Очевидно, что, имея столь большие амбиции, румынские политики просто обязаны вносить свой вклад в антироссийскую риторику на общеевропейском уровне. Тема «украденного Россией золота» может стать важной частью предвыборных программ румынских кандидатов на ответственные посты.

А кроме того, это потенциальный аргумент для мотивационной части давно обсуждаемого решения о конфискации российских активов, замороженных в Европе.

Подобного рода дискуссии играют важную роль в подогревании проевропейских настроений румынского общества. Тем более что с его доверием к институтам ЕС не всё в порядке.

Согласно январскому опросу крупного социологического агентства Avangarde, четверть опрошенных румын не видят будущего своей страны в составе Евросоюза. Ещё 9% заявили, что в этом вопросе определиться не могут.

Весьма осторожны граждане Румынии в вопросе оказания поддержки Украине. Европейский совет по международным отношениям (ECFR) по итогам февральского опроса сообщил, что только 12% румын выступают за сохранение помощи на нынешнем уровне (в среднем по Европе — 20%).

А 44% опрошенных полагают, что помощь Киеву нужно будет сократить и стимулировать переговоры о мире с РФ, если это сделает Трамп после победы на выборах. Большими пацифистами в ЕС по тому же опросу являются только венгры.

И это при том, что еврооптимизм, как и проукраинские настроения, сегодня, по сути, составляют официальную идеологию Бухареста и непрерывно транслируются правительственными СМИ.

Такие настроения грозят неприятными сюрпризами правящим в Румынии партиям социал-демократов и либералов на предстоящих в июне выборах в Европарламент.

Националистический Альянс за объединение румын (AUR) способен занять на них второе место, а главные евроскептики Диана Шошоакэ и Джеордже Симион делят второе место в рейтинге доверия румын к политикам, уступая лишь премьеру Марчелу Чолаку.

К слову, рейтинг доверия Владимиру Путину, самому известному в Румынии иностранному лидеру, составляет более 11%. Это весьма пристойный результат в условиях тотальной антироссийской пропаганды и комплекса муссируемых в румынском обществе исторических обид на Россию и СССР.

Очевидно, что тема «украденного золота» как раз и понадобилась для усиления пропагандистского фона, а также для обуздания евроскептических настроений среди румын.

Другое дело, что социально-экономические противоречия между румынским обществом и Еврокомиссией сегодня слишком велики, чтобы затушевать их подобными PR-кампаниями.