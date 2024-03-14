Ереван, 18 ноября, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Некоторые шаги Азербайджана создают впечатление, что Баку готовится к новым боевым действиям, заявил 18 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Иван Шилов ИА Регнум

«Нам кажется, что ведётся подготовка к развязыванию новой военной агрессии против Армении», — сказал премьер на церемонии открытия осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Ереване.

Пашинян назвал крайне подозрительным, то что в Баку на официальном уровне стали называть Армению Западным Азербайджаном. Премьер добавил, что этому учат и в азербайджанских школах и вузах.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы Азербайджана 19 сентября начали боевые действия на территории Нагорного Карабаха, которые закончились через день согласием Степанакерта на условия Баку. Спустя несколько дней более ста тысяч этнических армян были вынуждены покинуть регион. Глава Азербайджана Ильхам Алиев 15 октября поднял государственный флаг республики в столице Нагорного Карабаха.

При этом премьер-министр Армении во время выступления на заседании Европарламента 17 октября заявил, что соглашения о мире и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном могут подписать уже к концу года.

В октябре 2022 года Пашинян признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана, когда подписал на встрече с Алиевым в Праге Алма-Атинскую декларацию 1991 года.