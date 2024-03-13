Самая популярная в мире китайская соцсеть TikTok оказалась в шаге от потери доступа на огромный американский рынок. Палата представителей США подавляющим большинством голосов приняла билль, который позволит уже через полгода удалить приложение соцсети из самых популярных цифровых магазинов, принадлежащих американским IT-корпорациям.

Иван Шилов ИА Регнум

Тема запрета TikTok в США поднимается в последние четыре года.

Первым это попытался сделать Дональд Трамп летом 2020-го, в разгар очередного витка торговых войн с Китаем. Он уже тогда своим указом принял решение о блокировке TikTok в магазинах приложения для устройств Apple и Google. Впрочем, спустя несколько месяцев соцсети удалось отбиться и через суд признать действия покидавшего Белый дом Трампа превышающими его президентские полномочия.

С приходом к власти Джо Байдена у китайского бизнеса были надежды на хотя бы частичную нормализацию отношений. Но её не случилось. Демократы сохранили все торговые барьеры против Китая, которые начал возводить Трамп. И даже постарались пожёстче закрутить гайки, например, ограничивая поставки чипов в Поднебесную.

Несколько встреч китайского лидера и американского президента не привели ни к какой разрядке.

Байден оказался в заложниках очень мощного антикитайского настроя, который нынче доминирует в Вашингтоне. Политический класс США боится потери статуса сверхдержавы, и именно Китай они видят единственной страной, которая способна свергнуть Америку и стать новым мировым лидером.

Отдельные штаты с 2021 года начали запрещать своим госслужащим пользоваться TikTok на рабочих смартфонах. Затем этот запрет распространился и на федеральных служащих. Потом был казус в штате Монтана, где попытались запретить соцсеть в границах своей юрисдикции. Впрочем, тогда суды признали это нарушением конституции США.

За последние несколько лет в Конгрессе прошли несколько слушаний с участием руководства TikTok. Смотреть их без иронии было очень тяжело. Гендиректору Шоу Цзы Чу приходилось часами отвечать на откровенно невежественные вопросы престарелых законодателей. Среди них: может ли соцсеть подключаться к домашней сети WiFi? Или получать доступ к изображениям в памяти телефона?

Главу менеджмента TikTok постоянно пытались уличать в связях с партийным истеблишментом коммунистической партии Китая (КПК) в Пекине, хотя он сам родился и жил в Сингапуре. Но всё равно его в Конгрессе заваливали вопросами, состоит ли он в КПК и является ли сторонником китайской модели развития.

В 2022 году пресса США обвинила TikTok в выводе данных американцев с серверов внутри страны в Китай, где к ним якобы имели доступ спецслужбы Поднебесной. Это было первым направлением политической атаки на китайскую соцсеть. Затем к этому по доброй традиции Вашингтона подключили и обвинения во вмешательстве в американские выборы.

Китай попытались уличить в том, что он через TikTok повлиял на исход промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2022 года. Хотя никакой доказательной базы — как и с пресловутым «русским вмешательством» — опять представлено не было. А законодатели в Конгрессе заодно бросились обвинять TikTok в том, что он за счёт хитрых алгоритмов подсаживает на себя американцев как на цифровой наркотик.

Ну и вишенкой на торте стал накал противоречий в США на фоне конфликта в секторе Газа.

Американские исследователи установили, что в TikTok доминирует пропалестинская пропаганда. Причём она превосходит произраильскую пропаганду по числу видео и просмотров в соотношении примерно 70 к 1. Это возмутило уже и израильское лобби в Вашингтоне. Хотя TikTok лишь является площадкой, а решение записывать ролики в поддержку палестинцев принимают сами пользователи.

Теперь же Конгресс полным ходом движется к запрету соцсети.

Палата представителей проголосовала, теперь дело за Сенатом. Байден уже пообещал подписать принятый законопроект, позволяющий президенту США определять «вражеские» цифровые площадки. И затем требовать от них в течение 6 месяцев отказаться от связей со странами, которые являются оппонентами Америки — вроде Китая.

Билль написан специально под TikTok. И принимается он для того, чтобы фактически устроить большой рейдерский захват соцсети.

От компании ByteDance — владельца TikTok — потребуют в течение полугода продать все свои активы кому-то из американских IT-гигантов. Это может быть Microsoft, Google-Alphabet или Meta-Facebook (признана в России экстремистской организацией). Они все — крупные спонсоры Демпартии и готовы оторвать такой кусок с руками.

TikTok имеет колоссальную международную аудиторию в 2 миллиарда пользователей и зарабатывает по 15-20 миллиардов долларов в год. Особую ценность имеют и алгоритмы искусственного интеллекта для показа контента. Они у каждой соцсети свои и являются предметом острой конкуренции между всеми цифровыми площадками.

Но самое важное значение имеет именно политический фактор, ведь IT-гиганты США долгое время почивали на лаврах монополистов. Они контролировали самые популярные международные цифровые площадки. TikTok же стал первой неамериканской соцсетью, которая смогла «выстрелить» на мировом уровне.

При этом все американские соцсети очень плотно взаимодействуют с разведсообществом США. Они наводнены отставными аппаратчиками ЦРУ, АНБ и ФБР. А тут у них появился конкурент, который никак не связан с американскими спецслужбами. Это и вызывает в Вашингтоне негодование и попытки просто отобрать активы успешной компании, которая смогла обойти американцев на их же поле.

Впрочем, в Китае заранее отказались вести переговоры о продаже TikTok с пиратами в Вашингтоне. Поэтому вполне возможен и радикальный сценарий — введение санкций и изъятие приложений соцсети из американских магазинов приложений. Впрочем, всегда есть китайские магазины, которые те же американские пользователи могут установить. К тому же TikTok попытается заблокировать это решение политической власти США и судебными методами.

Для TikTok такое развитие событий наверняка обернётся определёнными убытками, но вряд ли станет фатальным. А вот у «вашингтонского болота» возникнут серьёзные проблемы, ведь аудитория этой соцсети в США — 170 миллионов пользователей. TikTok уже является самой популярной соцсетью для молодёжи, и попытки ее запретить вызовут настоящее возмущение действиями Байдена и демократов. А молодёжь для Демпартии — это ядерный электорат, который всегда голосует «за».

В TikTok можно будет даже запустить кампанию за голосование против всех законодателей в Конгрессе (и самого Байдена), кто принимал решение о запрете. Тогда они уже не будут чувствовать себя неприкасаемыми и вполне могут получить «ответку» от электората за свои неуклюжие действия и попытки отобрать чужие активы.

Настроения электората хорошо ощущает и Трамп.

Именно поэтому он уже официально пообещал не блокировать TikTok в случае своей победы, хотя четыре года назад сам и начал педалировать эту повестку. Но сейчас американское общество жутко устало от международной конфронтации и стремится к изоляционизму. На этих настроениях и играет Трамп, обещающий со всеми договориться и надеющийся отказом от запрета TikTok завлечь на свою сторону американскую молодёжь.