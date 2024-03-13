Больше месяца в Дагестане ищут пропавшую студентку, профессиональную спортсменку Анну Цомартову. 22-летняя девушка приехала в Каспийск на соревнования по тайскому боксу, проиграла бой, ушла из спорткомплекса и исчезла.

Иван Шилов ИА Регнум

Вышла и не вернулась

Студентка юридического вуза Анна Цомартова приехала в Каспийск на турнир по муай-тай — тайскому боксу. Представляла Ростовскую область в весовой категории до 57 килограммов.

10 февраля девушка проиграла полуфинальную схватку. Поражение стало первым для Цомартовой за 10 лет. После боя Анна отдала свой телефон младшему брату, тоже выступавшему за сборную Ростовской области, не взяла с собой никаких вещей и вышла из спорткомплекса. Одета была легко.

На прощание попросила брата передать маме, что очень её любит.

Позже полиция по камерам наблюдения определила, что девушка пошла к местной набережной, в сторону диких камней — довольно опасного участка. В МВД Дагестана сообщили, что последний раз Цомартову видели в 18:37 на набережной.

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Ночью мать девушки, Диана Цомартова, обратилась в полицию. Начались поиски.

Искали вертолёты и водолазы

Выяснилось, что в тот вечер Анна случайно попала на видео, которое снимал один из прохожих. По его словам, они с другом заметили гуляющую по берегу моря девушку. Она неспешно шла по песку, не обращая внимания на заливавшие кроссовки волны. Потом начала карабкаться по камням.

Мужчины окликнули Анну, но она никак не отреагировала — двигалась дальше.

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Когда видео попало в сеть, автора начали массово обвинять комментаторы: почему не остановил девушку, почему не пошёл за ней? Мужчина в ответ выложил еще один ролик, с объяснениями, что попросту не смог догнать спортсменку. Она, утверждает очевидец, дошла до смотровой площадки и исчезла.

«Непонятно, зачем было забираться по камням, если можно было по лестнице», — говорит автор видео.

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После исчезновения девушки родители сразу приехали в Дагестан. К поискам подключились дагестанские и осетинские волонтеры, спасатели, пограничники и росгвардейцы. Искали в том числе с вертолётов, а прибрежную полосу Каспийского моря обследовали водолазы.

На четвертый день местная прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Убийство». При этом прорабатывались все версии, не исключалось и похищение.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения Анны Цомартовой.

Отец надеется на столичных следователей

Вскоре удалось установить, что в тот вечер Анна, пройдя через отверстие в заборе, оказалась на территории ведомственного санатория ФСБ «Дагестан». На кадрах с камер наблюдения видно, что девушка пробыла там около 40 минут — сидела в одиночестве на пирсе.

Отец девушки, Николай Цомартов, рассказал ИА Регнум, что еще в самом начале поисков местный следователь-криминалист обещал семье Ани: по камерам определят все машины, въезжавшие на территорию санатория 10 февраля. Также с машин должны были взять смывы — чтобы установить, куда они ездили.

«Необходимо было подробно опросить охранников и установить, кому они звонили или писали в тот день. В их словах очень большие разногласия. Но ничего из этого сделано не было», — подчеркивает отец спортсменки.

При изъятии двух камер с территории санатория было установлено, что одна записала всё в ужасном качестве, а у другой был сбой. Нет протоколов осмотра этих видеозаписей, рассказывает мужчина.

С материалами уголовного дела по факту пропажи дочери семью Цомартовых ознакомили только в марте, добавляет Николай. При этом, по его словам, следствие фактически не продвигается.

«Официальный осмотр подвала санатория органы начали только на двадцатый день. А охранников поверхностно опросили только на седьмые сутки. — рассказал Николай — Я как сотрудник полиции знаю, какие действия должны были быть совершены сразу, но ничего из этого не сделано».

Мужчина написал заявление в прокуратуру и лично главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Ждёт ответа. Уверен, что именно подключившиеся к поискам столичные следователи смогут сдвинуть следствие с мёртвой точки.

«Точно не суицид»

Родные Анны говорят, что раньше она никогда не исчезала, всегда была на связи. В суицид она категорически не верят.

Девушка даже не допускала подобных мыслей, всегда была спокойной и целеустремленной, а поражение не могло на неё так сильно повлиять, заявила еще 13 февраля в специально записанном ролике мать Анны, Диана Цомартова.

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18 февраля появились сообщения, что Анна якобы пыталась вызвать такси из Махачкалы до Владикавказа. Таксист не повез девушку, так как «она была в неадекватном состоянии». А сотрудники управляющей компании дома, во двор которого Анна вызывала машину, оповестили жителей, что девушка может находиться в одной из квартир, и попросили проявить бдительность.

Позже отец девушки опроверг, что дочь видели в Махачкале.

20 февраля семья Ани объявила о вознаграждении размером в 1 миллион рублей за информацию о местонахождении девушки. В МВД тут же посыпались сообщения от якобы знающих людей. Полиция Дагестана отработала более 40 обращений — все оказались ложью.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщал, что в поисках Ани участвуют более 150 человек.

«Ищут на земле, под водой и с воздуха — для поисков была подключена авиация», — говорил Меняйло журналистам.

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24 февраля отец Анны Николай Цомартов создал петицию, в которой описал ситуацию и призвал подключиться к расследованию президента России Владимира Путина. На данный момент петицию подписали более семи тысяч человек.

Поиски девушки продолжаются.