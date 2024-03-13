Папа Римский Франциск в интервью швейцарской вещательной компании RSI обсудил ситуацию на Украине, что произвело эффект разорвавшейся бомбы. Причиной стал очередной призыв понтифика к переговорам по урегулированию конфликта.

Иван Шилов ИА Регнум Папа Франциск, мир

В ходе беседы понтифика спросили: «На Украине есть те, кто просит смелости сдаться, показать белый флаг. Но другие говорят, что это узаконит сильнейшего. Что вы думаете?» На что глава Католической церкви ответил: «Это интерпретация. Но я считаю, что сильнее те, кто видит ситуацию, те, кто думает о людях, те, у кого есть смелость поднять белый флаг и вести переговоры. И сегодня об этом можно договориться с помощью международных держав. Слово «переговоры» — смелое слово».

Далее папа Римский подчеркнул, что если вы «терпите поражение» и «дела идут не очень хорошо», «нужно иметь смелость вести переговоры». «Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится?», — спросил он. Папа призвал «вовремя договариваться» и искать страну, которая выступит посредником, как это пыталась делать Турция.

Стоит отметить, что понтифик не в первый раз призывал положить конец конфронтации на Украине и найти дипломатическое решение для достижения мира. Столь же неоднократно его за эти заявления критиковали. Особенно остро отреагировали в Киеве в августе, когда папа Римский перед участниками Всероссийской встречи католической молодежи сказал:

«Не забывайте, что вы наследники великой матери-России, великой страны, ее истории, ее святых, ее великих деятелей культуры. Вы наследники великой России, поэтому — спасибо вам, спасибо за то, как вы умеете быть русскими. Храните это наследие, берегите его, спасибо вам».

Тогда в МИД Украины заявили, что папа «воспроизводит империалистическую пропаганду», и тому пришлось пояснять, что формулировка, возможно, была неудачной, но он имел в виду русскую культуру, а не российский империализм. В то же время Франциска вроде бы даже внесли в базу «врагов Украины» «Миротворец», но позднее запись удалили, хотя эффект уже был достигнут.

Вот и это интервью RSI понтифика исключением не стало, хотя официально оно даже не опубликовано полностью. Беседу обнародуют только 20 марта, а записали ее и вовсе в феврале.

Конечно, особенно остро на очередные призывы папы Римского отреагировали в Киеве. Владимир Зеленский недвусмысленно намекнул, что папа занимается «виртуальным посредничеством», а заодно поблагодарил «каждого украинского капеллана». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, призвал Ватикан «не повторять исторических ошибок» и последовательно поддерживать Украину.

«Сильнее всего тот, кто в битве добра со злом становится на сторону добра, а не пытается уравнять их, назвав это «переговорами». Что касается белого флага, то по истории первой половины ХХ века нам известна эта стратегия Ватикана. Призываю не повторять исторические ошибки и последовательно поддерживать Украину и её народ в справедливой борьбе за собственную жизнь. Наш флаг сине-желтый. Под ним мы живём, умираем и побеждаем. Мы не будем поднимать другие флаги», — заявил украинский министр.

К критике понтифика присоединились и европейские политики, несмотря на то, что в Ватикане выступили с «уточнением» заявления папы. По словам официального представителя Ватикана Маттео Бруни, Франциск использовал образ белого флага, предложенный журналистом, и имел в виду перемирие, а не капитуляцию.

Поспешил высказаться и представитель Франциска кардинал Пьетро Паролин. Он подчеркнул, что «прежде всего агрессию должна прекратить Россия», а слова о переговорах касаются и ситуации в секторе Газа, и «других конфликтов, которыми кровоточат мир».

Однако никакие поправки не смогли остановить последовавшую волну критики и острых реакций, в том числе и со стороны польских политиков. В одной из самых известных газет даже появилась карикатура с голым Франциском, размахивающим своим белым одеянием как флагом. Некоторые из прозападных поляков и вовсе назвали папу «полезным идиотом Кремля» и главным разочарованием католиков.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что понтифику стоило бы призвать российские власти «набраться смелости и вывести армию из Украины», тогда якобы и «мир наступит немедленно, без необходимости переговоров».

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал слова папы Франциска во время своего визита в Вашингтон: «У меня была возможность несколько раз встретиться с папой Франциском, и он, вероятно, тогда находился в лучшем интеллектуальном и этическом состоянии».

При этом он добавил, что сейчас вовсе «предпочёл бы не говорить с папой о геополитике, России или Украине», поскольку «долгое время, когда мы слышим, как он говорит об этих вопросах, хочется заткнуть уши». Туска поддержала его партия «Гражданская платформа».

Однако в более консервативных кругах Польши в основном предпочли умолчать о высказывании Франциска. Оно и понятно: и Туск, и Сикорский занимают довольно далёкую от традиционного католицизма позицию.

А прозападные силы, которые помогали партии Туска прийти к власти в Польше, и вовсе неоднократно устраивали кампании то против церкви, то против польского папы Иоанна Павла II. Вследствие чего правительству партии «Право и справедливость» пришлось принимать специальную резолюцию в защиту понтифика.

Для поляков Иоанн Павел II — личность практически сакральная. И любые попытки опорочить его воспринимаются не только как нападки на католицизм или религию в целом, но и как очернение польской идентичности.

Конечно, фигура Франциска для поляков не столь монументальна, однако он тоже символ церкви. И поэтому критическая реакция на его действия является также и ответом в ее адрес, чего традиционное общество Польши себе не позволяет.