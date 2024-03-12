В то время как со страниц немецкой печати и с экранов новостных выпусков общественно-правового вещания не сходит воинственная антироссийская риторика разжигателей войны с депутатскими мандатами, подавляющее большинство немецких бюргеров продолжает занимать в вопросе поддержки Украины существенно менее агрессивную позицию.

Иван Шилов ИА Регнум

Пропаганда пропагандой, а здравый смысл и 79 лет пацификации и денацификации никто не отменял. И многолетнее вдалбливание в бюргерские головы миролюбивых нарративов в стиле «Никогда больше!» конечно же не могло пройти бесследно: среднестатистический немец совсем не столь воинственен, как его прадеды и прапрадеды, воспитанные в традиционном для старой Германии духе прусского милитаризма.

Впрочем, ведущие медиа и народные избранники в бундестаге, практически синхронно занявшие в конфликте сторону Украины, не оставляют надежд «отыграть назад» и вновь переформатировать массовое сознание немцев, дабы они соответствовали пресловутой «смене эпох» и новым геополитическим реалиям.

О том, каких успехов достигла немецкая медиапропаганда в изменении сознания немцев, можно судить по опросам социологического онлайн-сервиса Civey.

Хотя к репрезентативности Civey многие социологи относятся скептически (для участия в опросах достаточно всего лишь быть зарегистрированным пользователем на сайте СМИ, проводящего конкретный опрос, либо иметь аккаунт непосредственно в системе Civey и голосовать по ссылкам-приглашениям, получаемым по электронной почте), руководитель проекта настаивают, что статистическая погрешность опросов сервиса в среднем не превышает 2,5%.

Как бы то ни было, опросы Civey, аналогов которым в Германии в общем-то всё равно нет, регулярно дают интересный материал для анализа.

Вот, например, в недавнем опросе, проведенном Civey по запросу FOCUS Online «Как вы оцениваете решение Олафа Шольца исключить отправку западных наземных войск на Украину? бундесканцлера так или иначе поддержали 76,4% опрошенных, причем 64,1% согласились с главой кабинета министров без каких-либо оговорок. Настроены на войну всего лишь 15,5% немецких респондентов.

Интересно, что с опросом «Должна ли Германия поддержать Украину поставками ракет Taurus?», принять участие в котором Civey предложила подписчикам 23 февраля, наблюдаются любопытные метаморфозы.

Если с 23 по 25 февраля количество немцев, выступающих против отправки германских дальнобойных ракет в зону конфликта, составляло порядка 56%, то в настоящий момент оно снизилось до 43,4%. Это может свидетельствовать об определенных манипуляциях с результатами в угоду политической конъюнктуре и усилению давления в данном вопросе на чересчур миролюбивого канцлера.

Как немцы смотрят на то, что «Германия должна взять на себя ведущую роль в обеспечении Украины средствами военного назначения?”

Определенно плохо.

Согласиться с подобным утверждением готовы лишь 26,7% респондентов, в то время как 61,7% от данной идеи далеко не в восторге, прекрасно понимая, что бремя государственных расходов в этом случае будет переложено на плечи простых налогоплательщиков.

Похожий опрос «Как вы оцениваете решение федерального правительства увеличить объем текущей помощи Украине с €4 до €8 млрд?», проведенный в ноябре 2023-го года, продемонстрировал любопытную корреляцию по полам среди респондентов.

Если 49,2% граждан Германии в целом негативно оценивали подобный шаг (при 39,3% готовых раскошелиться на святое дело защиты«украинской демократии»), то среди немецких мужчин картина была несколько иной: 41,4% против увеличения расходов и 48,5% — за.

Если говорить об экономической войне с Россией, то здесь немцы настроены менее миролюбиво.

В опросе «Должна ли Германия продолжать вводить санкции против России?» утвердительно отвечают 55% респондентов, в то время как против того, чтобы с упорством, достойным лучшего применения, продолжать стрелять себе в ноги, выступают лишь 34,8% опрошенных.

Впрочем, даже это не столь уж и мало, учитывая раскрученный донельзя маховик пропагандистской машины, убеждающей немцев в том, что именно Россия и Путин виновны во всех экономических неурядицах, обрушившихся на Германию. Да и определенные манипуляции с результатами, аналогичные опросу, посвященному поставкам Taurus Киеву, в данном случае также нельзя исключать на 100%,

В еще одном опросе «Как вы оцениваете решение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен направить замороженные активы Российской Федерации на покупку боеприпасов для Украины?» бюргеры разделились во мнениях: 56,8% высказались за незаконное отчуждение российских денег в пользу Украины, в то время как неприемлемым подобный ход нашли лишь чуть более 1/3 респондентов.

Здесь, однако, обращает на себя внимание манипулятивность и некорректность поставленного социологами вопроса.

Если бы у него было логичное продолжение «… учитывая, что Российская Федерация может провести симметричные конфискации европейских активов на своей территории», картина ответов, несомненно, была бы радикально иной.

В рамках социологического эксперимента и для проверки выдвинутой гипотезы автор задал несколькими немцам среднего возраста сперва вопрос в редакции FOCUS Online, а затем в собственной редакции. Во втором случае готовность граждан ФРГ самоотверженно жертвовать национальным достоянием ради поддержки Украины резко падала с 57% до 30%.

В опросе «Считаете ли вы, что специальный бюджет бундесвера, необходимый для доведения армии до состояния боеготовности, необходимо увеличить со €100 млрд до €300 млрд?» готовность раскошелиться проявили 54,5% респондентов, в то время как отвергли подобную инициативу лишь 32%.

Справедливости ради стоит отметить, что немецкому бундесверу собственное правительство задолжало гораздо больше за последние 15 лет радикальной экономии и некомпетентного управления, а потому доведение германской армии до состояния реальной боеготовности представляется немцам разумным и логичным с точки зрения национальной безопасности.

В противном случае небоеспособные вооруженные силы превращаются в прожорливого Молоха, способного лишь на то, чтобы в мирное время объедать собственный народ.

В похожем опросе «Должна ли Германия выполнять норму в 2% ВВП на обеспечение оборонных нужд?» 69% респондентов также высказываются за выполнение Германией обязательств перед союзниками по НАТО.

Фактически данный опрос являет собой продолжение предыдущего. По мнению немецкого общества немецкая армия заслужила, чтобы к ней, наконец, перестали относиться как к нелюбимому дитя. Ситуация, когда солдатам бундесвера не выделяют денег на теплое термобелье, а военные корабли германских ВМС не могут себе позволить проводить учения боевыми боеприпасами по причине хронического отсутствия оных, действительно далека от нормальной.

Времена Урсулы фон дер Ляйен, Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Кристины Ламбрехт, прошли и теперь немецкие военнослужащие должны получить от государства хотя бы необходимый минимум, достаточный для обеспечения нормальной жизнедеятельности.

Попытки запугивания бюргеров российской ядерной угрозой, якобы следующей из речей российских политиков, разделили Германию на две практически равные группы.

Так на вопрос t-online «Беспокоитесь ли вы, что конфликт между Россией и Украиной может привести к ядерной эскалации?» утвердительно ответили 43,5%, в то время как 44,5% (53% — среди мужчин) не верят ни в какой ядерный Армагеддон. Несомненно, именно неверие в то, что Россия может всерьез ответить западным союзникам Украины в случае пересечения «красных линий», и обуславливает воинственность немецких мужчин.

Верят ли немцы в то, что «Конфликт на Украине может завершиться уже в 2024 году путем мирных переговоров?”

Однозначно нет. Не верит в подобную перспективу подавляющее большинство — 76,5% бюргеров.

В целом, результаты опросов Civey довольно правдиво иллюстрируют общественные настроения в Германии: к прямому противостоянию с Россией с оружием в руках большинство немцев явно не готово, прекрасно отдавая себе отчет, в каком состоянии находится современный бундесвер.

Однако довольно значительная часть германских налогоплательщиков, поддавшись влиянию медиапропаганды, выражает готовность продолжать помогать Украине, даже если эта помощь будет идти в ущерб национальной экономике и их собственному благосостоянию.

Впрочем, по мере того как холодильник в условиях рецессии и экономического спада в ФРГ будет постепенно побеждать телевизор, общественные настроения среди немцев наверняка будут меняться. В сторону здравомыслия.