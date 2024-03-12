В ночь с 11 на 12 марта несколько диверсионных групп перешли государственную границу со стороны Украины и вошли на территорию России в Белгородской и Курской областях.

Иван Шилов ИА Регнум

Перед вторжением в социальных сетях развернулась масштабная информационная кампания, запущенная неонацистскими организациями «Русский добровольческий корпус» (РДК, запрещён на территории РФ) и «Свобода России» (запрещена на территории РФ).

В опубликованном ими видео показан, как утверждается, переход диверсионных групп и бронетехники через границу. Днём информацию о попытке прорыва подтвердили в Минобороны России.

Позже появились сообщения о столкновениях в Шебекинском и Грайворонском районах Белгородской области и в районе населённого пункта Тёткино в Курской области.

«Около трех часов утра после интенсивного обстрела гражданских объектов украинские террористические формирования при поддержке танков и боевых бронированных машин предприняли попытку вторжения на территорию Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

Вечером Минобороны опубликовало кадры уничтоженной техники украинских диверсионно-разведывательных групп в приграничной к Белгородской области зоне. Кадры сняты в районе населённого пункта Сподарюшино Грайворонского района Белгородской области.

«Уничтожены боевые бронированные машины М113, «Брэдли» производства США и личный состав террористических формирований украинских националистов. Понеся существенные потери, противник отброшен от границы Российской Федерации. Прорыв ДРГ противника на территорию Российской Федерации не допущен», — добавили в Минобороны.

В ФСБ России заявили, что все попытки боевиков пересечь границу отбиты с потерями для нападавших. По данным ведомства, украинская сторона потеряла более 100 человек, 6 танков и 20 бронемашин.

В свою очередь командование украинской разведки открестилось от рейда: якобы боевики действуют самостоятельно и никак не связаны с официальным Киевом.

«Разменная монета, которую не жалко»

Вероятно, диверсанты пытались закрепиться на территории России. При этом главная цель атаки — создание яркой картинки, заявил в комментарии ИА Регнум военный эксперт, полковник запаса Анатолий Матвийчук.

«На фоне крушения всех военных операций ВСУ создаётся оперативный кризис на границе пропаганд для внутреннего и внешнего пользователя. Посыл для населения такой: мы сильны, наступаем, вошли на территорию РФ. Для иностранных СМИ посыл: смотрите, что мы делаем без вашей помощи, а с вашей помощью мы сделаем больше», — говорит эксперт.

В подобные самоубийственные рейды, добавляет он, отправляют в основном формирования коллаборантов из числа российских граждан. Для Киева они разменная монета, которую не жалко потратить ради пропаганды.

«Там тоже понимают: предал один раз — предаст снова. Поэтому используют их как хотят», — отметил Матвийчук.

Украинские диверсанты не впервые пытаются прорваться на территорию России. Весной и летом 2023 года группы диверсантов несколько раз переходили границу в районе города Шебекино Белгородской области. Всякий раз их оттуда выбивали.

Тогда украинская армия пыталась отвлечь российские войска от готовящегося наступления на запорожском направлении. Но успехом попытки не увенчались

В этот раз Киев может ставить перед диверсантами более серьёзную цель — создать плацдарм на российской территории, заявил в разговоре с ИА Регнум кандидат политических наук, профессор Академии военных наук Российской Федерации Вадим Козюлин.

«Они пытаются контратаковать, создавать плацдармы для удара. Как, например, в Крынках Херсонской области. Закрепились и держались, несмотря на потери. То же возможно и на границе, поскольку это сильный раздражитель для российской общественности», — полагает эксперт.

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Кроме того, подобный плацдарм отвлёк бы на Белгородскую и Курскую области дополнительные силы российской армии, включая авиацию и артиллерию. Киев всеми силами пытается хотя бы приостановить российское наступление на донецком и запорожском направлениях, чтобы успеть построить там оборонительные рубежи.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский анонсировал начало работ по созданию оборонительных сооружений. Планируется построить три линии фортификационных сооружений протяженностью две тысячи километров. А пока их нет, нужно как-то отвлекать российскую армию.

Шоу и бравада

Есть у Киева и иные цели. Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов* (внесён в реестр террористов и экстремистов в РФ) несколько раз говорил, что нужно «перенести войну на российскую территорию». А иностранной прессе Киев стремится дать яркие фотографии и видео. Это особенно важно на фоне того, что западные СМИ всё более скептично оценивают военные перспективы Украины.

Точно неизвестно, какова сегодня численность формирований коллаборантов, воюющих на стороне Украины. Западные источники говорят о нескольких сотнях, максимум — тысяче человек. Слишком мало для масштабной военной операции. Поэтому заявления неонацистов, что они пойдут на Белгород, Курск, а дальше — вглубь России, это пустая бравада, считает Вадим Козюлин.

«Стратегических задач перед ними, конечно, не ставят. У них для этого просто недостаточно сил и вооружений. Но пытаться раздёргать наши силы они могут, чем и занимаются», — поясняет эксперт.