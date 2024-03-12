Новость о согласовании главой украинского государства кандидатуры Валерия Залужного на должность посла Украины в Соединенном Королевстве была обречена стать резонансной. Ради этого резонанса даже нарушены стандартные дипломатические процедуры, поскольку обычно про «согласования» заранее не сообщается. Тем не менее Зеленский поспешил лично сообщить, что, мол, «именно этого он и просил», мечтал о дипслужбе, о которой не знает ровным счетом ничего.

Иван Шилов ИА Регнум

Реакция получилась бурно-растерянной, причем как на Украине, так и за рубежом. С одной стороны, все признают масштаб личности «железного генерала» и глубокое уважение к нему со стороны иностранных партнеров. Но при чем тут посольская работа? Уже довольно давно украинское общество рассматривает Залужного как очередного мессию, способного осветить мрак политической жизни. Более того, в узких кругах всем известно, что за ним сплотились желающие реванша враги Зеленского, половина парламента готова упасть в руки герою, сформирован его штаб и политтехнологи пишут стратегии. А тут вдруг такое.

При этом сам Валерий Федорович до сих пор по этому поводу не проронил ни слова. Как и британская сторона, спокойно обходящаяся без посла с июля прошлого года, когда за нелояльность президенту был уволен Вадим Пристайко. О решении Зеленского британцы тоже узнали из газет. Но для работы с украинской властью им посредники не нужны, даже новость про будущее Залужного появилась во время визита в Киев министра обороны Великобритании Гранта Шаппса. К женскому празднику он пообещал 325 миллионов фунтов стерлингов на закупку 10 тысяч дронов для ВСУ.

Так что в воздухе повис немой вопрос: едет или не едет? Ведь от выбора зависит не только дальнейшая жизнь самого экс-главкома, но и, без преувеличения, судьба Украины. Куда понесет остатки страны и с какой силой её будет лихорадить? Ведь представляет ли из себя Залужный-политик нечто приличное на самом деле — не столь важно. Важно то, как вера движет народными массами. А еще важнее — что советуют товарищи из Вашингтонского обкома.

Едет

Источник издания «Европейская правда» в украинском правительстве утверждает, что в МИД положительно относятся к назначению Залужного послом. Но выступают за то, чтобы перед командировкой он задержался на несколько месяцев — подтянуть английский язык. «Он может быть очень успешным в Британии, поскольку будет входить во все клубы, а политика в Британии делается именно так»,— утверждает анонимный источник.

А вполне публичный, в лице того же Пристайко, уверен, что Валерию Федоровичу сперва будет непросто переключиться с военного на дипломата, но миссия будет успешной, а у Залужного появится «очень интересный жизненный опыт». Матерый дипломат уверен, что хамское выталкивание главного политического конкурента и нарушение протокола (когда британцам даже не дали возможность выбора) ни на что не повлияют. На островах легендарную личность примут с радостью, а украинцы обрадуются тоже. Ведь «железный генерал» продолжит заниматься защитой Украины. Только уже в Лондоне.

«Первый самый большой вызов, который ожидает Залужного — это справиться с волной популярности, потому что в Британии его ждут, ценят и хорошо знают, кто он. Но когда эйфория пройдет, считаю, что одной из самых больших задач, которые встанут перед генералом, будет восстановить и вдохнуть новую жизнь в поддержку, которую оказывают нам партнеры. К большому сожалению, все устают, война длится годами. И наши британские друзья также устают. Я говорю о том, что новому послу придется находить новые аргументы и новые варианты поддержки для Украины», — объясняет Пристайко в большом интервью.

Вот только у внутренней украинской оппозиции есть крупные сомнения по этому поводу. Бывший советник президента Порошенко (и бывший посол Украины в ЕС) Константин Елисеев считает, что опыт, знания и навыки Залужного реально пригодились бы совсем на другом поприще. Ведь дипломатическая служба — это не про оружие, которое и так привезут, она требует специалиста с опытом, связями, дипломатическим талантом и амбициями.

Лондон — мировой финансовый и инвестиционный центр, там нужно работать с деньгами. И еще с людьми, поскольку большое количество украинцев в Британии требует масштабной консульско-правовой работы. Военно-оборонными вопросами может заниматься профильный атташе.

«Более эффективным было бы наделить его полномочиями Специального посланника Украины по вопросам мобилизации военной поддержки Украины. Такой широкий, не ограниченный географией мандат позволил бы «железному генералу» работать на разных площадках и в разных форматах, в том числе т. н. «челночной дипломатии». И не только в Лондоне,— уверен Елисеев. — Именно это сегодня и нужно Украине, в частности в свете проблем, с которыми столкнулась наша помощь в Конгрессе США, или в Бундестаге, или на фоне инициатив президентов Чехии или Франции. Он стал бы «магнитом» для привлечения международного внимания к Украине, вакциной против растущей глобальной усталости от войны».

В общем, устали не только британцы, а Залужный растормошит всех.

Но в таком случае он превращается в нового «лидера войны и победы», которым до нынешнего момента работал Зеленский, не вылезавший с международных саммитов. А риск для монополии на светлый образ — слишком серьезный вызов для Офиса президента. На такой позиции бывший главком ВСУ быстро обрастет сетью международных контактов высокого уровня, получит лучшие информплощадки и нарастит политический капитал как за рубежом, так и на родине.

Так что политическая конкуренция оказалась более весомой причиной не только для увольнения, но и для назначения. При этом, уверен украинский политолог Кость Бондаренко, Залужный — представитель группы, которая в большей степени была ориентирована на Вашингтон. Поэтому решать он на самом деле будет после консультаций с американцами. «Это точно не та тема, в которой Залужный может действовать исходя из личных желаний и предпочтений. Именно поэтому мы пока не слышали его заявлений по этому поводу», — считает эксперт.

Хотя при этом источники ИА Регнум в Киеве предполагают, что предложение уже принято, поскольку генерал банально устал «от всего этого» и влезать в грязные политические игрища, где придется кривляться на камеру, писать в соцсети и носить галстук, не хочет. Проще отдохнуть в Лондоне на полном пансионе, да и зарплата хорошая. А Украиной пусть руководят те, у кого заслуг поменьше.

Не едет

Настоящие политические амбиции Залужного на самом деле доподлинно неизвестны. Даже в наших собственных публикациях мы всегда исходили только из реального расклада, имеющего потенциал. У генерала есть узнаваемый бренд «легенды антироссийского сопротивления» и «отца-командира, берегущего солдат», он имеет большое уважение в армии, за ним сплотились все недовольные Зеленским. Под политический проект уже давно собран штаб с технологами и медийщиками, есть пул экспертов и минимум половина парламента лояльных депутатов. Порошенко и бизнесмены поменьше дают ему деньги и медиаресурс. А некоторые уже открыто включились в избирательную кампанию экс-главкома еще до того, как он сам что-то решил.

Так на днях социологическая компания SOCIS опубликовала результаты опроса, проведенного по заказу издания «Цензор. НЕТ». Они показывают, что если бы выборы в Верховную раду состоялись в этом году, то более трети граждан поддержали бы политическую силу Залужного (если бы она существовала). А за партию Зеленского проголосовали бы 21,7% украинцев. При этом, если бы во второй тур президентских выборов прошли Залужный и Зеленский, 48,2% опрошенных отдали бы свои голоса за бывшего главнокомандующего ВСУ, а действующего главу государства — только 23,3%.

Учитывая, что главред «Цензора» Юрий Бутусов является фанатом генерала и постоянно критикует ОП, нет никаких причин сомневаться в заказном характере исследования. Но при этом более серьезные конторы подтверждают: генерал на самом деле воспринимается как замена Зеленскому. Так, президент потерял сразу 5% личного рейтинга после увольнения главкома, Зеленскому доверяют порядка 60% опрошенных КМИС. Однако доверяющих Залужному — 94%, он лидер списка из 13 политических деятелей, предложенного для оценки.

Короче говоря, Залужный может сбить Зеленского, если захочет никуда не ехать, а побороться за власть. По крайней мере, доставить ему в политическом плане очень, очень большие неприятности.

Другое дело, готов ли он бороться. Как и работа посла, публичная политика требует определенных навыков и опыта. Нужно влезать в придуманный кем-то имидж, исправлять дикцию, учиться работать с камерой и микрофоном, держаться на публике. Тут уже недостаточно сидеть с суровым видом в зеленом свитере и раздавать команды. А Валерий Федорович — типичный тупой военный, который достиг таких высот в армейской карьере и иначе не умеет.

У него нет собственных мыслей о переустройстве внутренней и внешней политики Украины. Ему вряд ли близки чаяния гражданского общества, которое отчаянно пытается вернуться к нормальной жизни, насколько это возможно. Он не разбирается в экономике и не знает, где брать деньги — ему их всегда просто приносили. У него нет собственной команды (кроме таких же тупых военных), и ловкачи вроде Порошенко в два счета обыграют его, загнав в свою паутину. При этом все «прилёты» от страдающего Зеленского будут только его. А уж тот постарается сделать жизнь конкурента максимально невыносимой.

Так что сенсационное (на самом деле) решение военно-врачебной комиссии о том, что вчерашний первый человек в армии и его ближайший соратник, начальник Генштаба Сергей Шаптала, непригодны к воинской службе, красноречиво указывает на уход от неприятностей. Можно, конечно, предположить, что так развязываются руки для драки за власть, с гражданского и взятки гладки. Но в то время, когда в окопах сидят люди со второй и третьей группой инвалидности, а новый законопроект о мобилизации предусматривает ужесточение правил их призыва, выглядит это максимально некрасиво. Так в политику не входят.

«Многие люди в первые дни войны взяли в руки оружие, имея инвалидность второй группы, и воюют до сих пор, и нет никакого механизма, чтобы их увольнять оттуда. И сейчас механизмы эти прорабатываем, как это должно быть. Это не большое количество, это даже не десятки тысяч, это меньше десяти тысяч [людей]. Но до сих пор не было принято решение, многие из них до сих пор не могут освободиться, потому что ВВК не могут пройти», — говорит секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Ему интересно, как и где мордатым и пышущим здоровьем генералам удалось сделать невозможное для простых людей. А поскольку Костенко представляет власть, то с легкостью показал бы коррупционную изнанку лекарской доброты — если вдруг «железный генерал» вздумает стать топ-кандидатом в президенты. «Качать лодку в непростой для страны час».

Так что отдых в Лондоне в гражданском костюме может быть не крестом на политической карьере, а инвестицией в неё. Войти в политику сейчас, скорее всего, означает получить катастрофу. А как посол он может много тренироваться и делать заявления не как именитый военный, а как посол, работающий на благо Украины. Катастрофа пусть достанется Зеленскому, она просто неизбежна. А вот тогда из-за моря на белом коне и появится спаситель нации с безупречным прошлым.

И с хорошей репутацией в Вашингтонском обкоме.