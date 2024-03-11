В Вашингтоне завершились переговоры глав МИД Турции и США в рамках заседания Стратегического механизма. Вашингтон старается использовать Турцию в урегулировании конфликта в Газе и поддержке Украины.

Иван Шилов ИА Регнум

Глава МИД Турции Хакан Фидан трижды за последние три месяца встречался со своим американским коллегой Энтони Блинкеном. Урегулирование вопроса о членстве Швеции в НАТО, конфликт в Газе и на Украине и двусторонние проблемы, как-то: передача США истребителей F-16, — повестка этих встреч крайне насыщена.

К моменту последних переговоров, которые прошли 7–8 марта Вашингтоне, первый вопрос был урегулирован. Блинкен поблагодарил Турцию за одобрение заявки Швеции.

Для охладевших в последние годы отношений каждый такой комплимент турецкой прессой воспринимается как признак потепления с Вашингтоном. Ведущий CNN Turk, характеризуя такой уровень связей, использовал немецкое выражение «Kommunikation auf Augenhöhe», то есть разговор на равных.

Что касается остальных кейсов, то по ним остается много разногласий. При этом стороны на совместной пресс-конференции не стали выставлять их напоказ.

Блинкен отметил, что расхождения существуют, но готовность двух стран НАТО их обсуждать подчеркивает сохранение тесных контактов. Фидан со своей стороны тоже давал понять, что отношения находятся чуть ли не на высшем уровне, дружелюбно назвав своего визави «Тони». Турецкий министр дал понять, что кооперацию диктует наличие региональных конфликтов в Газе и на Украине.

Впрочем, детальнее понять, о чем же два министра могли спорить или договариваться, из официальных заявлений для прессы довольно сложно. Но, зная общий контекст и предыдущие публичные заявления сторон, определенные выводы все-таки сделать можно.

После решения вопроса с членством Швеции наиболее острыми вопросами между странами оставались истребители и курдские боевики в Сирии.

США до сих пор тянут с поставкой F-16, хотя обещали сделать это в обмен на одобрение вступления Стокгольма в НАТО. С одной стороны, правительство Реджепа Тайипа Эрдогана имеет законные права возмущаться и Фидан наверняка обозначил перед Блинкеным необходимость выполнения обязательств.

Как-то он обвинил США в том, что те использовали покупку российских С-400 в качестве предлога для выключения Турции из программы F-35.

В то же время у «Тони» есть очень удобная отмазка по теме F-16: Джозеф Байден свою часть сделки выполнил — официально одобрил передачу самолетов. Да вот Конгресс тормозит. Байден не может приказать сенаторам дать Турции самолёты. Что говорить про F-16, если Белый дом не может даже продавить оказание военной помощи Украине?

Тот же CNN Turk, стараясь не испортить атмосферу партнерства, даже задался вопросом, а может, проблема не только в чиновниках, а в оборонном предприятии Lockheed Martin, производящем эти истребители? Но это все равно самообман. Ведь Америка охотно поставляет более новые F-35 другим послушным натовским союзникам и Израилю.

Другой достаточно острый вопрос — о курдах — министры тоже решили обозначить весьма обтекаемо.

Нахождение курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в некоторых северных районах Сирии, куда не смогла зайти турецкая армия, беспокоит Анкару. Эрдоган за последние два года несколько раз угрожал завершить начатую в 2019 году операцию «Источник мира» и полностью выбить YPG.

Но с момента нормализации с Байденом на вильнюсском саммите НАТО прошлого года, когда Эрдоган дал добро на вступление Швеции, джумхурбашкан и его правительство реже поднимает эту тему, ограничиваясь общими фразами необходимости борьбы с терроризмом.

По информации Al-Monitor, Байден пытается склонить YPG к тому, чтобы они перешли на сторону Башара Асада, получив таким образом естественный иммунитет от атак Турции. Россия давно предлагала такой вариант урегулирования. Но сейчас ту же схему продвигает Белый дом, так как конфликт в Газе актуализировал вопрос о выводе американских войск из Ирака и Сирии.

Однако продвижения по Сирии не предвидится. Байден едва ли под конец своего срока рискнет отдать курдов на милость Асада, признав тем самым еще одно поражение от Кремля.

Наиболее актуальной темой в переговорах между МИДами Турции и США на текущий день остается Газа.

Война идет уже пятый месяц. Гуманитарная ситуация катастрофическая. Число жертв перевалило за 30 тысяч.

Турция возмущается желанием Израиля начать наземную операцию в Рафахе и намерением полностью уничтожить ХАМАС. Эрдоган сравнивает Нетаньяху с Гитлером и пытается через ОАЭ, КСА и Египет оказать давление на США и сам Израиль.

Администрация Байдена тоже устала от упрямства Нетаньяху. США начали делать демонстративные шаги в поддержку Газы, заявив о необходимости создать палестинское государство, введя санкции против израильских поселенцев и сбрасывая гуманитарные грузы в анклав. Госдеп вместе с Анкарой и арабами ведет переговоры между ХАМАС и Израилем о прекращении боев и возврате израильских пленных.

Рамадан уже наступил, а мир в Газе — нет.

Тем не менее обсуждение этой темы с Фиданом демонстрирует, что Блинкен, как он уже заявлял во время последнего визита в Анкару, рассчитывает на участие Турции в урегулировании палестино-израильского конфликта. Даст это результат или нет, зависит не только от них, но и от главного спонсора ХАМАС в лице Ирана, а также от позиции России, собравшей недавно в Москве лидеров всех палестинских движений, включая ФАТХ и ХАМАС.

Не меньше, чем Израиль и Палестина, из-за конфликта которых растет давление на США среди мусульманских стран, байденовскую администрацию беспокоит Украина.

Взятие российской армией Авдеевки и сложности с поставками боеприпасов и вооружения вселяют страхи о возможном поражении ВСУ. Поэтому на официальной части Блинкен начал именно с Украины. Здесь он тоже рассчитывает на Турцию, но не в смысле урегулирования, а поставок оружия.

«Турция играет критическую роль в поддержке Украины», — сказал Блинкен.

Едва ли Фидан обрадовался подложенной свинье. Ведь его президент в это же время встречался с Владимиром Зеленским и подтвердил готовность Турции возобновить российско-украинские переговоры, прошедшие в 2022 году в Стамбуле. Официальная Анкара позиционирует себя именно как равноудаленного посредника, а вовсе не ключевого партнера одной из сторон конфликта, как обозначил её Блинкен. В начале месяца Фидан сам говорил, что Россия и Украина достигли лимита того, что можно было достичь силовым путем.

По хмурому выражению лица ушедшей в отставку, но присутствовавшей на встрече Виктории Нуланд (турецкие журналисты сделали особый акцент на этом) было понятно, что на украинском треке Турция такой же помощник США, как Байден в деле борьбы с курдскими боевиками в Сирии.

Анкара на самом деле не расстроится, если в результате прекращения боев Украина лишится четырех областей, даже если перед натовцами Фидан и Эрдоган говорят о территориальной целостности. Главное, как можно скорее закончить войну в Черноморском регионе и чтобы именно Стамбул стал центром примирения.

Переговоры Фидана в Вашингтоне показали, что США и Турция нужны друг другу.

Для Анкары позиция американцев остается важной, чтобы снизить санкционное давление со страдающей от кризиса турецкой экономики. От США зависит во многом, насколько сильны будут курдские сепаратисты в Сирии, сколько будут продолжаться кровопролитие в важной для турок Палестине и конфликт в регионе Черного моря, имея в виду Украину.

Для США же Турция остается все еще важным партнером в регионе Ближнего Востока и в перспективе игроком, на которого можно скинуть урегулирование украинского конфликта.

Фидан ведет себя мягко с Блинкеным, чтобы не уронить турецкую лиру, а Блинкен с Фиданом, чтобы не потерять важного союзника-партнера на Ближнем Востоке и Черном море.

Кроме того, в электоральном плане Эрдоган выглядит увереннее Байдена, которого осенью ждет серьезное испытание на выборах президента. Турецкие эксперты считают, что с бизнесменом Трампом вести дела будет проще, чем с Байденом.