«Семь дней бедлама на Гаити», «Гаити скоро будет голодать», «Байден поддерживает непопулярного лидера Гаити и закапывает США в политическую яму», примерно так в последнюю неделю выглядят англоязычные новости из Карибского бассейна.

ТАСС/EPA/SIFFROY CLARENS

Да, Гаити, того и гляди, победит Гондурас в номинации «страна как имя нарицательное». Однако, несмотря на большой резонанс, ничего необычного в стране сейчас не происходит.

В последних числах февраля премьер-министр этой карибской страны Ариэль Анри отправился в Кению, пытаясь спасти соглашение об отправке отряда для участия в операции по борьбе с гаитянскими бандформированиями.

Еще в 2023 году министр иностранных дел Кении обещал направить для этих целей тысячу полицейских, однако сделать это планировалось после согласования внутри страны и получения мандата от Совета Безопасности ООН.

С первым пунктом и возникла заминка: после иска оппозиции Верховный суд Кении признал договоренности такого рода неконституционными и заблокировал направление в Порт-о-Пренс миротворческого контингента.

Пока гаитянский премьер пытался уладить ситуацию, те самые бандформирования спокойно ждать результатов не захотели.

Много хаоса и мало жертв

В первых числах марта объединившиеся банды ворвались в одну из тюрем и освободили около четырех тысяч заключенных из содержавшихся в ней 11 тысяч. В том числе, по слухам, выпустили и колумбийских наемников, участвовавших в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза в 2021 году.

Тут, однако, надо пояснить, что эти наемники практически фольклорные персонажи. Сначала их «застрелили» при задержании, потом они успели «умереть» в камерах от местных инфекций, и вот теперь их «освободили» во время очередного штурма. Во время которого, кстати, согласно отдельным сообщениям, ворота тюрьмы почему-то не были полностью закрыты.

При этом штурм тюрьмы — событие достаточно шумное и кровавое — в западном инфополе освещался достаточно блекло. Информация ограничена несколькими смазанными видео с не слишком понятным широкой аудитории числом жертв.

Учитывая, что во время очередного бунта в пенитенциарных учреждениях того же Эквадора или бандитских разборках в мексиканских штатах головы летят в прямом смысле этого слова, попытка захвата власти со стороны бандитских формирований Гаити выглядит слабоватой даже при всех заявках на иное.

Вскоре с обращением выступил главарь объединившихся банд Гаити (и по совместительству бывший полицейский) Джимми Шаризье, известный в криминальном сообществе под прозвищем Барбекю. Он заявил, что не позволит премьеру вернуться в страну, поскольку это спровоцирует «гражданскую войну» и «геноцид». И порекомендовал местному населению в ближайшие дни не отправлять детей в школы. На всякий случай, во избежание неприятностей.

Памятуя, чем заканчиваются такие обещания, граждане тут же принялись или блокировать районы своего проживания, или мигом собрали вещи в попытке их покинуть. Соблюдать срочно введенный комендантский час никто — почти традиционно — не собирался.

Бандформирования же принялись «освобождать страну»: напали на столичный аэропорт, разгромили несколько полицейских участков и попытались заблокировать главный контейнерный порт страны. По данным ООН, до полного захвата власти ребятам Джимми Барбекю осталось совсем немного — каких-то 20% столицы.

При всем ужасе и масштабе событий, официальное число жертв хаоса не слишком велико. Сначала говорилось о четверых, а спустя неделю их число колеблется в районе двадцати.

Конечно, в странах с тяжелой ситуацией на улицах пострадавших принято считать по итогам месяца, включая туда жертв шальных пуль и нападений. Тем не менее для нового «восстания рабов» — а Гаити по факту является единственным государством, в свое время появившимся в результате успешности такого мероприятия — кровавых подробностей на удивление мало.

Нелюбимый премьер

Беспорядки на Гаити случились очень вовремя для премьера Анри. Ему нужны были наглядные «иллюстрации» необходимости ввода миротворцев и для Совета Безопасности ООН, и для Кении. В социальных сетях кенийцев даже стали распространяться видеоролики нападений гаитянских шаек.

Однако местная оппозиция запустила ответный «флешмоб». Стали появляться обращения с заявлениями о том, что кенийским парням придется «от имени белых угнетателей» приводить Гаити в чувство, а то и погибнуть на этой недружелюбной земле.

По факту миссия Ариэля Анри в Кении провалена. Соглашение находится под угрозой новых исков со стороны местной оппозиции, отправка миротворцев снова затягивается на неопределенный срок.

И для Анри с командой это является большой проблемой. Его полномочия по управлению страной закончились еще 7 февраля, и отказ покинуть пост уже привел к крупным протестам.

Седьмое февраля является знаковой датой, в этот день гаитянские президенты традиционно приносят присягу. Соглашение об отставке Ариэля Анри, взявшего на себя управление страной после таинственного убийства президента Моиза, было подписано с учетом истечения его полномочий 7 февраля текущего года.

Однако, как отмечают западные СМИ, обязательной силы это соглашение не имеет. Премьер Анри, опровергая все обвинения и обижаясь на слово «узурпатор», готовить Гаити к президентским выборам не спешит.

По мнению руководства многих стран Карибского бассейна, именно такое поведение является причиной сегодняшних проблем страны. Представители отдельных общественных организаций добавляют, что правительство США усугубляет ситуацию, оказывая поддержку Анри и не давая сформировать наблюдательный комитет, который восстановил бы порядок в стране.

Штаты, к слову, военный контингент отправить отказались, хотя эта тема и муссируется в СМИ.

Сейчас, по официальной версии, Ариэль Анри в страну вернуться не может. Соседняя Доминиканская Республика принять его самолет отказалась: отношения между странами не самые простые. Так что премьер Гаити загорает в американском Пуэрто-Рико и ищет пути разрешения конфликта.

Одинаковый сценарий

Беспорядки вообще и стычки с Джимми Барбекю в частности за время правления Ариэля Анри происходят не впервые. Еще в прошлом году Барбекю спровоцировал гуманитарный кризис, захватив главный топливный терминал страны. А после была еще большая серия беспорядков и народных протестов. Самыми масштабными стали недавние февральские демонстрации, в которых приняли участие даже бывшие государственные служащие.

Обычно сценарий протестов похож: беспорядки стихают, демонстранты возвращаются к обычной жизни в городских трущобах, а Барбекю и другие главари банд неизменно остаются на свободе.

Премьер Анри же практически во всех этих случаях наблюдал за происходящим из-за границы. Он настолько успешно избегал физической опасности, что не раз наводил наблюдателей на мысль о том, что он намеренно допускает подобные всплески насилия, чтобы заполучить иностранный миротворческий контингент и укрепить собственные позиции хотя бы на какое-то время.

Не исключено, что Анри все же сможет вернуться в страну. Но бунты гарантированно повторятся, если, конечно, научное сообщество срочно не изобретет лекарства от голода и нестабильности.

Поиски виноватых

Что касается американцев, то говорить о какой-то особой любви и активной поддержке Анри с их стороны было бы неправильно. Военную помощь Белый дом посылать не рискует: там свежа память о том, что все передаваемое по официальным каналам неизменно оказывается на черном рынке.

И если на продажу «гуманитарки» — пожертвованных продуктов, лекарств, одежды — американским чиновникам наплевать, то с вооружением ситуация другая. Видеть его в руках штурмующих посольство боевиков американцы явно не хотят.

Однако сваливать всю вину за происходящее в стране только на Анри было бы несправедливо. Ситуация стабильно ухудшается в последние несколько десятилетий, и без гуманитарной помощи извне местному населению удается выживать с большим трудом. Отдельные эксперты полагают, что страна так и не оправилась от масштабного землетрясения 2010 года и последовавшей за ним эпидемии холеры.

Другие говорят, что всему виной западные корпорации, пользующиеся тем, что фактически только от них зависит благосостояние гаитянских граждан. Есть и те, кто винит местных управленцев, стремящихся тем или иным образом обогатиться на сотрудничестве с иностранцами и распределении гуманитарной помощи.

Разумеется, озвучиваются и мысли о том, что «государство победивших рабов» без должного руководства выйти на нормальный уровень жизни не сможет никогда — сколько столетий ни жди.

Смена власти и появление лидера, который демонстративно разорвет отношения со странами Запада, в данном случает вряд ли сойдет за выход. Без гуманитарной помощи от западных стран само существование Гаити находится под большим вопросом.