На этой неделе была официально открыта реконструированная авиабаза НАТО в городе Кучово (Албания), который до 1990 года назывался Город Сталина.

Иван Шилов ИА Регнум

Эта уникальная авиабаза возникла вследствие договорённостей советского лидера Иосифа Сталина и руководителя коммунистической Албании Энвера Ходжи. Причём толчок к её строительству дал ещё один известный коммунист — лидер Югославии Иосип Броз Тито, хотя и весьма специфическим образом.

Энвер Ходжа был настоящим фанатом Сталина. Поступив в 1930 году в университет Монпелье во Франции, 22-летний Ходжа познакомился с деятелями албанской секции Французской компартии, а также с такими видными коммунистическими деятелями, как Морис Торез, Анри Барбюс, Луи Арагон.

Энвер Ходжа сотрудничал с газетой французских коммунистов «Юманите», редактировал албанский коммунистический бюллетень. Он восхищался деятельностью Сталина и ВКП (б), считая, что Албании нужна именно такая партия. Ходжа переводил на албанский язык важнейшие речи Сталина, решения большевистской партии, выступления лидеров Коминтерна.

Вернувшись в 1936 году в Албанию, Энвер Ходжа начал партийную карьеру в среде местных коммунистов. А 7 ноября 1941 года, когда было провозглашено создание самостоятельной Коммунистической партии Албании, Ходжа стал заместителем её первого секретаря. Он также был утверждён в качестве главнокомандующего партизанскими формированиями в оккупированной итальянцами стране.

Албанская народно-освободительная армия пользовалась поддержкой как СССР, так и западных союзников по антигитлеровской коалиции, и уже в 1943 году к коммунистам перешла стратегическая инициатива. После капитуляции Италии в сентябре 1943-го на итальянскую территорию вошли немцы, захватив и все итальянские оккупационные зоны, в том числе Албанию. Однако уже в октябре 1944 года немецкие войска там были разгромлены и отступили на север, в Югославию.

Таким образом, Албания стала одной из немногих стран в Европе, освобождённых от нацистской оккупации без участия и помощи иностранных войск. В октябре 1944 года Энвер Ходжа стал премьер-министром коммунистической страны и главнокомандующим Албанской народной армии, причём последний титул он сохранил до самой своей смерти в 1985-м. В августе 1945 года он начал масштабную программу сотрудничества с СССР. В том же году он заявил, что Албании предстоит индустриализация, коллективизация, «культурное перевоспитание народа», и она пойдёт по пути Советского Союза.

Forrásjelölés Hasonló Энвер Халил Ходжа

Правда, поначалу контакты Москвы и Тираны были ограничены концепцией «Балканской федерации», куда Сталин рассчитывал включить Албанию, Болгарию, Югославию и даже Грецию в случае победы в этой стране «прогрессивных сил».

В качестве первого шага по созданию этой федерации рассматривалось объединение Албании и Югославии, над чем активно работал Иосиф Броз Тито. Да и советское руководство вплоть до конца 1947 года применяло формулу «Албания — спутница Югославии». Однако с началом советско-югославского конфликта в 1948 году проект «Балканской федерации» канул в лету, при этом Албания в размолвке Югославии и СССР сделала ставку на Москву.

В стране началось строительство электростанций и предприятий, перерабатывавших разнообразное местное сырьё. Так, в городе Кучово, который в 1950-м получил имя Сталина, был модернизирован нефтеперерабатывающий завод. В Тиране и Дурресе были сооружены заводы-дубликаты ЗИС и ЗИМ — подарок Сталина. Но и о своих интересах СССР не забывал: в 1952 году была сдана в эксплуатацию база советских подводных лодок в порту Влёра. В том же году начато и строительство авиабазы рядом с Кучово, предназначенной как для албанских, так и для советских ВВС.

Этот уникальный объект, построенный в основном на советские деньги, был введён в эксплуатацию в 1955-м и до сих пор поражает своей монументальностью. Кроме огромных бетонных ангаров на несколько истребителей каждый, в состав базы входит вырубленное в скалах укрытие для самолётов, к которому ведёт отдельная рулёжная дорожка. На базе в Кучово две взлётно-посадочных полосы (2853 и 2500 метров), что заставляет усомниться в её официальном предназначении как базы истребительной авиации.

Поначалу там размещались советские истребители МиГ-17 (длина разбега — 550 м, длина пробега — 850 м) и МиГ-19 (соответственно, 900 и 890 м). Таким образом, скорее всего, база в Кучово была спроектирована как «аэродром подскока» для советских бомбардировщиков. Причём их целью была в первую очередь Югославия, а не страны НАТО.

Хотя в 1955 году отношения Тираны с Москвой уже были довольно натянутыми (Ходжа был не согласен с политикой либерализации уклада в СССР, проводимой Никитой Хрущёвым), Албания вступила в Организацию Варшавского договора (ОВД). На XX съезде КПСС, когда Хрущёв выступил с закрытым докладом о «культе личности» Сталина, албанское руководство в знак протеста покинуло съезд, не дождавшись его закрытия. Но даже после этого советско-албанское военное сотрудничество продолжилось.

Однако осенью 1961 года на XXII съезде КПСС Никита Хрущёв, запуская новый виток десталинизации, подверг резкой критике Энвера Ходжу, обвинив его в массовых репрессиях против албанских коммунистов и беззакониях, творившихся в Албании. В ответ Албания разорвала дипломатические отношения с СССР и фактически вышла из Варшавского договора (формально это произошло в 1968-м после ввода войск стран ОВД в Чехословакию). СССР потерял и базу подводных лодок во Влёре, и доступ к авиабазе в Кучово.

К тому времени Ходжа давно сблизился с Китаем — в 1962–1972 годах Албания даже представляла интересы КНР в ООН. На базе в Кучово появились китайские модификации МиГ-17 и МиГ-19. Правда, после смерти китайского лидера Мао Цзэдуна Ходжа рассорился и с Пекином. В 1978–1983 годах Албания приостановила все торговые, культурные, образовательные и технологические отношения с Китаем, сохранив дипломатические отношения только на уровне послов.

К моменту смерти Энвера Ходжи в 1985 году и оборудование, и самолёты на авиабазе в Кучово были сильно устаревшими. А после краха коммунистического режима в 1990-м вся армия Албании стала никому не нужна. Добили её массовые беспорядки в 1997 году, когда после краха финансовых пирамид (где население потеряло от 1,5 до 2 млрд долларов) в стране началось разграбление военных складов и прочих объектов. Не миновала эта участь и авиабазу, которую до 1999 года даже не начинали восстанавливать.

Однако с началом подготовки Албании к вступлению в НАТО база получила новую жизнь: в 2002-2004 она была впервые модернизирована. Была построена новая диспетчерская вышка, проведено новое освещение, отремонтировано покрытие взлётно-посадочных полос. Но фактически авиабаза не использовалась, поскольку ни один из более 80 находящихся на ней истребителей не мог подняться в воздух. В 2004-м албанские власти списали все эти самолеты и начали распродавать их коллекционерам на аукционах, которые продолжаются до сих пор.

В 2011 году база в Кучово послужила местом съёмок британского телешоу Top Gear. Многие сочли этот эпизод оскорбительным из-за уничижительных комментариев участников в адрес албанцев.

Нынешний этап в жизни авиабазы начался в августе 2018 года, через девять лет после вступления Албании в НАТО. Тогда премьер-министр страны Эди Рама объявил, что Североатлантический альянс вложит в модернизацию базы более 50 миллионов евро. Реконструкция началась в 2019 году и включала в себя модернизацию и обновление диспетчерского центра, взлетно-посадочных полос, ангаров и складских помещений. Работы финансировались в рамках программы НАТО по инвестициям в обеспечение безопасности.

25 февраля 2024 года на взлётно-посадочную полосу авиабазы в Кучово впервые за много лет приземлились военные самолёты — два американских F-35, прилетевшие с авиабазы НАТО в Авиано (Италия). Они же прибыли и на церемонию открытия реконструированного объекта 4 марта. При этом ни одного боевого самолёта в составе ВВС Албании до сих пор нет. Пока в Кучово будет базироваться лишь единственный албанский ударный беспилотник — Bayraktar TB2 турецкого производства.

Однако на церемонии открытия базы албанские и натовские чиновники прямо заявляли, что это не объект ВВС Албании, а тактическая авиабаза НАТО. «Авиабаза будет служить важным воздушным хабом НАТО. Модернизация авиабазы в Кучово является стратегическим капиталовложением и показывает, что НАТО продолжает укреплять свое присутствие на Западных Балканах — регионе, имеющем стратегическое значение для Североатлантического союза», — сказал на церемонии официальный представитель НАТО Дилан Уайт.

«Это база, которая добавит ещё один элемент безопасности для нашего региона Западных Балкан, который, как мы все знаем, находится в опасности из-за угрозы и неоимпериалистических амбиций Российской Федерации», — сказал, в свою очередь, Эди Рама.

Он напомнил, что советские и китайские МиГи находились на этой базе в состоянии готовности во времена Холодной войны. «Сегодня мы живем в другую эпоху, и, к счастью, Албания находится на другой стороне», — пафосно заявил албанский премьер. Почему пребывание на «другой стороне» не предусматривает наличия своих ВВС и суверенитета над уникальной авиабазой, профессиональный художник Эди Рама не уточнил.