Бесчинства польских фермеров все больше напоминают по форме украинский Майдан с горящими покрышками и драками с полицией.

Иван Шилов ИА Регнум

Усложняется и ситуация на границе, протестующие против ввоза украинской аграрной продукции поляки пропускают по одной машине в 12 часов, угрожают полной блокадой и высыпают зерно из контейнеров. Все это тяжело бьет по остаткам украинской экономики.

Официальный курс доллара на Украине в конце февраля побил исторический рекорд, достигнув отметки в 38,62 грн. Падают объемы экспорта и импорта. За время блокирования поляками границы страна не получила таможенных платежей на сумму около 8 млрд грн. (более 19 млрд руб.)

А главное, рушатся отношения.

Действия польских водителей и фермеров, которым охотно помогает таможня и полицейские, вызывают шок у украинцев, которые долго уверяли друг друга, что Польша никогда не перестанет помогать Украине. Призывы Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля к руководству соседней страны «разобраться с ситуацией» ни к чему не привели, из чего логично следует, что они негласно на стороне протестующих.

Пока все удовлетворяются объяснением о кознях Кремля и «российской руке», управляющей кучкой маргиналов. Но по мере того, как протест ширится, такая картинка перестает работать.

Дело совсем не во вредности поляков: по окончанию «медового месяца» в отношениях с ЕС, там привыкли к Украине и начали рассматривать её как часть своей системы отношений. Тем более, что она сама этого настойчиво просила. А в этой системе нет места избранной проводниками Новой Украины модели «великой аграрной державы», тем более, с особыми правами.

Таким образом, проблема эта общеевропейская, а польские фермеры неожиданно для всех — передовой отряд, защищающий рубежи ЕС от угрозы с Востока. И вот почему.

1. Нечестная конкуренция

Европейское сельское хозяйство стоит на фермерах. Украина же — это крупные агрохолдинги и транснациональные компании, владеющие миллионами гектаров пашни. После снятия моратория на продажу сельскохозяйственной земли с июля 2021 года, по разным данным, только в собственности американских компаний Cargill, Dupont и Monsanto оказалось 16,7 млн гектаров, почти 40% из общего земельного банка в 42,7 млн га. Кроме того, плодородной украинской землей владеют европейские и китайские компании.

У агрогигантов — дешевая рабочая сила, механизация процессов, использование любой эффективной химии и наплевательское отношение к земле. Украинские налоги ниже европейских, а фермеры в ЕС платят высокий налог на выбросы углекислого газа (в Германии в 2024 г. — 45 евро за тонну), которого на Украине нет. В отдельных странах раздумывают над тем, чтобы ввести его для домашнего скота, непрерывно выделяющего метан (более 100 евро за тонну). Кроме того, из-за санкций в отношении России выросла цена энергоносителей, а знаменитые голландские теплицы отапливались российским газом, который Украина больше перекачивать не хочет.

Конкуренцию в таких условиях вряд ли можно назвать честной.

2. Аграрный клуб

В 2023 году Украина продала агропродукции на сумму почти 22 млрд долларов, и 60%, по данным Украинского клуба аграрного бизнеса — это экспорт в ЕС. Доля зерновых в нем почти 40%.

Потенциально украинские производители могут забрать до 30% всего европейского рынка, который сейчас наполняют 26 стран.

«Транспортный безвиз», введенный в июне 2022 года, отменил для украинских перевозчиков необходимость получать разрешения для двусторонних и транзитных перевозок в страны ЕС.

А уже в апреле 2023 года Польша запретила импорт и транзит с территории Украины не только зерна, но и практически всей аграрной продукции — овощей, молочной продукции, меда, масла, яиц и даже вина. По решению польского правительства, «зеленым коридором» разрешили пропускать только бананы, рис, оливки и цветы. Почему — хорошо видно на примере того же зерна: цену на него украинцы уронили на 30%, а количество их продукции выросло в 15 раз.

При этом Польша, наряду с еще пятью странами (Франция, Испания, Германия, Нидерланды и Румыния) образует ядро главных аграрных стран, производящих 75% всего объема сельхозпродукции в ЕС. Так что она действует от имени целого клуба заинтересованных лиц.

3. Своим денег нет

Проблемы фермеров в Евросоюзе принято было решать за счет дотаций. Еврокомиссия выделяет на поддержку сельского хозяйства примерно 350 млрд евро. Польша, как один из самых больших агропроизводителей на европейском рынке, одновременно и один из наибольших получателей финансовой помощи от Еврокомиссии (ЕК). С момента, когда страна вошла в ЕС, она получила около 74 млрд евро.

В конце марта 2023 года в ЕК согласовали пакет помощи на сумму 56 млн евро для поддержки фермеров в странах-членах, граничащих с Украиной.

В то же время, в Брюсселе оценивают стоимость предоставленных Украине торговых преференций в 125 млрд евро. Именно в такую сумму оценила эффект от «коридоров солидарности» глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Это в 2,5 раза больше, чем последний пакет финансовой помощи от ЕС в 50 млрд евро, рассчитанный на четыре года. И вдвое меньше всей суммы финансовой помощи, оказанной за прошедшие два года.

Для европейцев украинские преференции означают риск банкротства для целых отраслей, и это составляет экономическую основу протеста. Фермеры требуют от ЕК или компенсировать потери, на что денег нет, или остановить режим свободной торговли с Украиной.

4. Важен каждый голос

Это на Украине село вымирает, а на сельский электорат работал только хулиган Олег Ляшко, фотографировавшийся с вилами. Фермеры и члены их семей в Европе — это голоса, базовый электорат, с которым работают политики. Неслучайно и польских протестующих окормляет (не исключено, что с благословения руководства страны) правоконсервативная партия «Конфедерация».

Рядом с фермерами постоянно светится Михал Колодзейчак из партии «Агроуния» (прошёл в Сейм по спискам «Гражданской коалиции» Дональда Туска). Он занимает должность заместителя министра сельского хозяйства Польши, но еще недавно сам организовывавший публичные акции. Кроме того, в правительственную коалицию входит Польская крестьянская партия, уже из названия которой понятно, чьи интересы она защищает.

В других странах, составляющих аграрную основу Европы, фермер — тоже важнейшая часть общества, опора консервативных элит. Соль европейской политической жизни. Взять всё это и вычеркнуть из чистой любви к Украине просто невозможно.

Поэтому сейчас её держат в тонусе с зерном, а если всётаки как-то получится решить эту проблему в ходе мучительных переговоров — появятся вопросы любой другой продукции. Ну, а принятие разного рода законов и стандартов, которые «приближают Украину к Европе» автоматически множат её преимущества на ноль.

Потому, что если там действительно начнут жить «как в Европе», по общим правилам, то лавочку можно закрывать. Без особого отношения и возможностей «намутить» украинцы на европейском рынке попросту не выживут. А другого у них и нет: потому что сами так решили, сделав в 2014 году решительный выбор в пользу печального настоящего, которое тогда представлялось сияющим будущим.