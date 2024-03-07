Спецпредставитель главы Китая Ли Хуэй отправился в большое дипломатическое турне по странам — участницам украинского кризиса.

Иван Шилов ИА Регнум

2 марта китайский дипломат посетил не чужую для него Москву (Ли Хуэй еще недавно был здесь послом), после чего отправился в Европу. Там он посетит штаб-квартиру Евросоюза, Украину, Польшу, Францию и Германию.

Часть переговоров в Европе он уже провел и 7 марта должен прибыть в Киев.

Попытка номер два

Это уже второй подход китайской дипломатии. Первый был в мае 2023 года, но прорывов не принес — в том числе в вопросе продвижения мирного плана Пекина, состоявшего из 12 пунктов.

«План отличался обширностью, но был лишен конкретики, как и полагается в такого рода общих мирных инициативах.

С тех пор китайцы провели несколько раундов переговоров с обеими сторонами, а также с европейцами и с американцами, но воз не сдвинулся с места», — поясняет ИА Регнум политолог-международник, эксперт РСМД Елена Супонина.

Сейчас в Пекине уверяют, что целью миссии остается поиск мира на основании тех же 12 пунктов.

«Поскольку конфликт затягивается, самым неотложным приоритетом сейчас является восстановление мира. Чем раньше начнутся мирные переговоры, тем меньше будет нанесенного ущерба», — заявила представитель китайского МИД Мао Нин.

Казалось бы, сейчас к китайцам должны прислушаться. Ведь за год ситуация изменилась кардинально.

«Тогда всё проходило перед украинским контрнаступлением, когда многие на Западе надеялись, что Украина одержит верх и принудит Россию к миру на западных условиях.

Сейчас же совершенно очевидно, что Россия побеждает в этой войне, и продолжение боевых действий всё больше и больше меняет ситуацию в пользу России», — сказал ИА Регнум замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

По его словам, в Европе о победе Украины не говорит уже никто, как и о каком-либо киевском контрнаступлении. Забыли и о требованиях возврата к границам 1991 года — просто потому, что это абсолютно нереализуемо.

Вопрос заключается только в том, когда Украина проиграет в этой войне — и на каких условиях.

Понять и поддержать

Собственно, нынешний визит нужен Пекину по нескольким причинам.

Во-первых, понять, состоялся ли в умах европейцев переход от принятия тезиса «Украина проиграет» до «нужно договариваться с Москвой».

«Китай хочет посмотреть, что вообще европейцы думают насчет мирного урегулирования. Насколько они остаются приверженными пресловутой «формуле Зеленского», или они в свете неизбежного поражения Украины склонны сегодня говорить о других моделях урегулирования, в том числе о модели, которую изначально предлагал Китай: заморозка плюс решение более фундаментальных вопросов европейской безопасности, в том числе касающихся расширения НАТО», — говорит Дмитрий Суслов.

Задача — осознать, насколько всерьез европейцы готовы рассматривать опцию эскалации конфликта, вплоть до введения войск НАТО на территорию Украины, о чём заявлял президент Франции Эммануэль Макрон.

Во-вторых, китайцы хотят убедиться: если конфликт все-таки будет разрешаться дипломатическим путем, Пекин будет присутствовать за переговорным столом.

«Китайцы хотят держать руку на пульсе. Демонстрируют, что любые договоренности по конфликту в Восточной Европе должны учитывать интересы Китая, — отмечает Елена Супонина. — Всё, что происходит и будет происходить в конфликте на Украине, имеет отношение ко многим глобальным темам. И в целом к переустройству мира, в котором каждый, в том числе и Пекин, хочет занять свое место под солнцем».

При этом официальный Пекин уверяет, что действует бескорыстно.

«Китай не сидел сложа руки и не подливал масла в огонь, и тем более не наживался на конфликте. За всем этим стоит только одна цель, которую Китай надеется достичь, а именно: достичь консенсуса для прекращения конфликта и проложить путь к мирным переговорам», — заявила Мао Нин.

Однако очевидно, что речь идет не только о решении украинского или европейского кризиса. Дипломатическое урегулирование украинского конфликта будет проходить параллельно с выработкой там же, в том же формате участников, новых правил глобальной игры.

Собственно, китайский мирный план и обрисовывает эти правила — многополярности и национальных суверенитетов.

Когда некоторые профильные политические журналы пишут, что китайское посредничество полно символов, но ему не хватает содержания, они не совсем правы. Китай не собирается детально прорабатывать мирный план по Украине — он хочет, чтобы глобальные правила игры писались на основе его предложений.

Адекватности пока нет

Ключевым остается вопрос: насколько достижимы цели Китая?

Судя по европейской реакции, Старый Свет не готов допускать китайцев до решения российско-западного конфликта на Украине. Там вообще не считают Китай отдельным игроком в этом вопросе.

В частности, европейские дипломаты говорят, что китайский посол лишь «повторяет тезисы Москвы».

«Европейцы же дальше от реальной политики, нежели американцы. По крайней мере, большинство европейцев очень сильно ангажированы, идеологизированы. Поэтому активность Китая вызывает у них больше настороженности», — считает Елена Супонина.

Сейчас Европа заинтересована лишь в том, чтобы Пекин повлиял на Москву и заставил Россию принять европейские условия урегулирования. То есть, проще говоря, чтобы присоединился к западному взгляду на исход конфликта. А это, мягко говоря, не устраивает китайских товарищей.

«Китай в принципе невозможно подключить к европейской или западной повестке. Китай — это не того калибра игрок, чтобы его можно было подключить к каким-то чужим инициативам. У Китая есть своя собственная мирная инициатива, и он будет продолжать ее рассматривать», — уверяет Дмитрий Суслов.

Что же касается киевского режима, то там к китайской миссии относятся неоднозначно.

С одной стороны, Пекин, в общем-то, и не скрывает, что занял сторону в конфликте. Издание Bloomberg жалуется, что в Пекине к послу Украины относятся «холодно».

«Посол Украины Павел Рябикин добился лишь нескольких встреч с момента своего прибытия в китайскую столицу прошлым летом, несмотря на отправку запросов почти в 40 различных министерств и муниципалитетов», — пишет издание.

В то же время российскому послу если и не открыты все двери, то, по крайней мере, ему всегда рады. А сам лидер КНР Си Цзиньпин после начала СВО лишь один раз побеседовал с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который затем не раз позволял себе хамские высказывания в адрес китайцев.

«В Киеве пришли к выводу, что Пекин является де-факто партнером и союзником России.

Встречи с представителями мирового большинства убедили киевский режим в том, что заручаться поддержкой этого большинства и особенно Китая невозможно. Поэтому украинское руководство, видимо, махнуло рукой и решило, что будет пользоваться только поддержкой Запада и тех на Западе, кто готов поддерживать киевский режим до какого-либо конца.

Видимо, до конца самого киевского режима», — говорит Дмитрий Суслов.

С другой стороны, отмечает Елена Супонина, «чем хуже для Киева положение на фронтах, тем с большим интересом они воспринимают посреднические предложения».

Да, китайцев не удалось подключить к санкциям или давлению на Россию — но на Украине надеются, что им, возможно, удастся убедить Китай повлиять на Москву в вопросе прекращения огня. Но это, конечно, маловероятно.

«В Пекине считают, что только Китай может усадить Россию и Украину за стол переговоров, но они прекрасно понимают, что Москва не примет идею переговоров до тех пор, пока не добьется реализации целей СВО. Поэтому китайцы действуют не торопясь, скорее на перспективу», — резюмирует Елена Супонина.

Пекин это умеет.