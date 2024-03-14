На фоне конфликта на Украине, особенно в последний год, не проходит и дня, чтобы не появлялась информация о различных дронах. В первую очередь речь идет о FPV-квадрокоптерах. FPV, т.е. First Person View, в переводе означает «от первого лица». Это означает, что такие аппараты полностью управляются непосредственно оператором с пульта. В этом состоит их отличие от дронов промышленного производства, которые задачи по стабилизации положения в воздухе выполняют самостоятельно, оператор лишь задаёт требуемое перемещение.

Иван Шилов ИА Регнум

Это отличие важно, так как принцип FPV-управления позволяет резко упростить конструкцию. А с учётом массового выпуска компонентов FPV-дроны стали доступны для изготовления в, по сути, любых условиях и с минимальной подготовкой.

Именно массовость, доступность и дешевизна и стали причиной взрывного развития их производства. Оказалось, что, прикрутив к квадрокоптеру выстрел от гранатомёта, можно получить, по сути, эрзац-ПТУР, противотанковую ракету, только на порядок дешевле и с высочайшей маневренностью. Частично дроны могут заменять и обычные артиллерийские боеприпасы, поражая блиндажи, огневые точки и даже отдельных солдат.

Обратной стороной этого результата остаётся простота и дешевизна системы управления дронами, уязвимая перед довольно простыми устройствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Вслед за беспилотниками развитие этих средств стало таким же стремительным. Массовые поставки «окопного РЭБа» стали той преградой, которая не позволила FPV-дронам абсолютно доминировать на поле боя.

Развитие таких средств противодействия снижает результативность работы уже запущенных дронов до уровня 5-10%. Важно отметить, что традиционные системы РЭБ значительно более эффективны, но в силу высокой стоимости не могут быть массовыми настолько, чтобы охватить всю линию боевого соприкосновения.

В ходе этой «битвы щита и меча» для дронов стали использовать нестандартные частоты связи, сделали аппараты более помехоустойчивыми. Это в целом приводит к заметному удорожанию изделий. Тем не менее сейчас этот вид вооружений выпускается уже сотнями тысяч единиц в месяц и не перестает быть массовым.

Но развитие технологий не стоит на месте. Уже проходят испытания в боевых условиях модификации FPV-дронов с самонаведением, которые используют машинное зрение с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

После обнаружения цели на достаточном расстоянии вне зоны действия РЭБ дрон переходит в автономный режим наведения и поражает цель в режиме радиомолчания. Таким образом, происходит новая военная технологическая революция, где средство нападения — «меч», т.е. дрон полностью побеждает средство обороны — «щит». т.е. РЭБ.

Это событие сулит кардинальное изменение ситуации на поле боя, ведь в обозримом будущем FPV-дрон с ИИ станет невозможно опознать. Счет идет буквально на месяцы.

Традиционные меры противодействия, например, программируемые боеприпасы с дистанционным подрывом на скорострельные пушки или лазерные боевые системы проходят сейчас испытания во всех странах мира. Однако их массовое внедрение запаздывает как минимум на год. Они были нужны еще вчера, а появятся, в лучшем случае, только завтра. Таким образом, возникает окно, в течение которого эффективных средств противодействия остаётся совсем мало. Кроме ружей-дробовиков и тому подобных систем личной защиты солдатам практически нечем будет сбить FPV-дрон. Но стрелковое оружие показывает крайне низкую эффективность.

Эта ситуация создает вызов тем конструкторам, что работают над «щитом». И наиболее вероятным станет такой же ответ, какой получила в годы Первой мировой войны разведывательная и бомбардировочная авиация. Самым эффективным способом борьбы с самолётами стал тот же самолёт, только нацеленный на их уничтожение. То есть истребитель.

Представляется, что одним из наиболее быстро реализуемых и перспективных способов борьбы с дронами станет дрон-перехватчик, или зенитный дрон. Какой облик он приобретет — то ли FPV-камикадзе, то ли многоразовый перехватчик с огнестрельными или иными средствами на борту — покажет только опыт.

Но учитывая, что счёт идёт на месяцы, явно просится вывод о необходимости по максимуму использовать готовые конструктивные элементы. Ведь кроме непосредственно разработки необходим и запуск в массовое производство.

Очевидно, что, в отличие от существующих дронов, для зенитного дрона необходимо обеспечить передачу целеуказания, увязав ее с системой обнаружения вражеских беспилотников. Наведение, скорее всего, тоже необходимо делать с использованием ИИ. Фактически необходимо построить систему, использующую идеологию традиционной системы ПВО, просто максимально массовую, удешевленную и «заточенную» против летящей «мелочи».

Кто эту задачу быстрее решит, тот и начнет раньше и эффективнее вести войну дронов. Учитывая значение, которое уже набрали эти «птички» в боевых действиях, рост или снижение результативности попаданий даже на 10-15% позволят кратно повысить или понизить результаты в войсках в целом. Так что на кону очень важная ставка.