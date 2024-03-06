Текущая конфронтация йеменских хуситов и западной коалиции в Красном море открыла новое измерение конфликта. Сообщается, что в понедельник 4 марта были повреждены три кабеля, которые пролегают на дне Красного моря. Согласно сообщению гонконгской компании HGC Global Communications, это были Asia-Africa-Europe 1 (AAE-1), Europe India Gateway и Seacom-TGN-Gulf.

Иван Шилов ИА Регнум

В сообщении говорится, что ограничения, вызванные повреждением, затронули 25% трафика, проходящего через Красное море. Компания описала маршрут через Красное море как имеющий решающее значение для передачи данных из Азии в Европу и заявила, что начала перенаправлять трафик.

Компания Seacom, в свою очередь, сообщила: «Первоначальное тестирование указывает на то, что затронутый сегмент находится в пределах морских юрисдикций Йемена в южной части Красного моря». Примерная глубина в месте повреждения кабеля составляет 200 метров.

Tata Communications, входящая в индийский конгломерат, который обслуживает линию Seacom-TGN-Gulf, заявила, что она «инициировала немедленные и надлежащие меры по исправлению положения» после того, как кабель была перерезан.

Первые подозрения пали на хуситов Йемена, атакующих в проливе Баб-эль-Мандеб морские суда, которые они считают принадлежащими враждебным государствам. Показательно, что об этом заявили западные СМИ, которые затрагивали эту проблему и ранее. Хотя даже издание «Нью Йорк Таймс» не стало делать поспешных вводов, назвав инцидент «мистическим ущербом».

Есть версия, что кабели могли быть повреждены в результате недавнего потопления британского грузового судна Rubymar. 18 февраля оно стало мишенью для сил хуситов и было покинуто экипажем.

Судно после обстрела оставалось дрейфовать в Красном море в течение нескольких дней, волоча свой якорь по морскому дну, где он и мог перерезать один или несколько кабелей. Пока официальных подтверждений этому нет. Однако организация NetBlocks заметила перебои с доступом в Интернет в восточноафриканской стране Джибути в конце февраля.

Seacom заметила, что передача данных прекратилась по линии, которая проходит из Момбасы в Кении вверх по Красному морю до Зафараны в Египте. В то же время были повреждены два кабеля, соединяющие запад с востоком.

От самого движения хуситов «Ансаралла» никаких подтверждений не поступало. Более того, они отрицали даже намерение устраивать саботаж международных интернет-коммуникаций. В официальном пресс-релизе во вторник 5 марта было сказано, что правительство хуситов «стремится уберечь все подводные телекоммуникационные кабели и соответствующие службы от любых возможных рисков», а также обещает предоставить средства для «ремонта и технического обслуживания кабелей».

Ответственность за повреждения хуситы возложили на Великобританию и США, вооруженные силы которых проводят против них операцию.

Очевидно, что аргументированно обвинить какую-либо сторону не представляется возможным из-за отсутствия на данный момент доказательств. То, что инцидент произошел в части, подконтрольной Йемену, в соответствии с международным правом не подтверждает причастность движения «Ансаралла». В Йемене действуют разные оппозиционные группы, а в северной части страны есть даже «филиал» террористической организации «Аль-Каида».

Где проходят кабели

Пролегающие по дну морей и океанов стекловолоконные оптические кабели, соединяющие страны и регионы, выглядят практически как садовый шланг. Более 90% всего интернет-трафика связи между Европой и Азией проходит именно по таким кабелям.

А исследование, опубликованное министерством внутренней безопасности США в 2017 году, говорит, что 97% всех межконтинентальных электронных коммуникаций осуществлялось с использованием подводных волоконно-оптических кабелей, которые пролегают на дне мирового океана.

В том же исследовании был приведен наглядный пример того, насколько важны кабели на Ближнем Востоке. После того как три дайвера попытались намеренно перерезать подводный кабель недалеко от Александрии в 2013 году, скорость интернета в Египте упала примерно на 60%.

Во всем мире насчитывается примерно 550 подводных кабелей. Однако если говорить о разрывах, то в среднем их происходит от 100 до 150 в год. Поэтому случившееся в Красном море не является чем-то сверхординарным. Просто западные СМИ раздувают эту проблему, привнося политический элемент и намекая на вину хуситов. А еще нередко спекулируют о том, что и Россия может учинить нечто подобное у берегов Франции и Британии.

Кстати, в большинстве случаев причиной обрыва кабелей оказывается деятельность человека, и отнюдь не военная, например, волочение судном якоря или рыболовецкого трала. Бывают и природные катастрофы: подводные землетрясения и вулканические извержения.

А если случается обрыв отдельного кабеля, то это компенсируется избыточностью, встроенной операторами в глобальную систему. Даже если все кабели в Красном море перерезать, интернет-трафик можно будет перенаправлять вокруг мыса Доброй Надежды на оконечности Африки или на восток через Сингапур, Японию и Соединенные Штаты в Европу. Хотя это, конечно, отразится на скорости и пропускной способности.

Но Красное море представляет особый интерес.

Еще в ноябре 2022 г. специализированное издание Wired отмечало, что Египет является наиболее уязвимым местом в системе подводных кабельных коммуникаций.

Тогда журналисты анализировали недавний разрыв уже упоминавшегося кабеля AAE-1 (он соединяет Гонконг с Марселем и обеспечивает подключение к интернету более десяти государств), что привело к отключению ряда стран от Интернета на несколько часов. Эфиопия потеряла 90% своей связи, а Сомали — 85%. Также исчез доступ ко всем облачным серверам Google, Amazon и Microsoft.

Что интересно, в тот раз разрыв произошел на суше, а не в море, а причина так и не была установлена.

Всего через Красное море проходят 17 кабелей, причем два из них должны заработать в текущем году, а еще три планируется ввести в эксплуатацию только в 2025-м. Все они соединяются в относительно компактный пучок в районе Баб-эль-Мандебского пролива на выходе из Красного моря в Аденский залив.

Если же посмотреть на всемирную карту подводных кабелей, то можно увидеть еще несколько мест с чрезвычайной концентрацией интернет-коммуникаций, которые представляют определенную уязвимость. Это Гонконг в Китае, побережье Японии, Южной Кореи и Индонезии, а также юго-западный берег Британии. В США это регион Новой Англии на атлантическом побережье, а на Тихоокеанском — хабы в Калифорнии.

Глобальная сеть подводных кабелей образует значительную часть магистралей Интернета, передавая большую часть данных по всему миру и в конечном итоге подключаясь к сетям, которые питают вышки сотовой связи и Wi-Fi соединения.

Во многих случая компании, эксплуатирующие подводные кабели, имеют антенны и другое оборудование для подключения к резервной спутниковой сети. Это помогает восстановить связь в течение 15 минут, если наземная или подводная инфраструктура по какой-то причине будет выведена из строя.

Несмотря на возможность оперативного восстановления, недавний сбой имел повышенный эффект, поскольку повлиял на работу ряда западных социальных сетей и мессенджеров.

Уязвимое место России

Резонно задать вопрос: насколько сильно Россия связана с подводными интернет-магистралями и есть ли уязвимости, подобные тем, что существуют в Красном море? В целом в нашей юрисдикции подводных кабелей относительно других стран и регионов немного.

Кабель Polar Express, принадлежащий государству, охватывает большую часть территории России, она начинается от Териберки в Мурманской области и пролегает через все северные и дальневосточные моря до Владивостока.

Он имеет важную функцию передачи трафика в Амдерму, Диксон, Тикси (эти сегменты заработают в 2025 г.), Певек, Петропаловск-Камчатский, Анадырь, Находку и Южно-Сахалинск (на очереди к 2026 г.). Пока работает участок Териберка — Амдерма.

На Дальнем Востоке связь с Камчаткой с 2016 г. обеспечивает Дальневосточная подводная кабельная система и кабель Петропавловск-Камчатский — Анадырь, введенный в 2022 г.

В Черном море кабель из России соединяет Сочи с Грузией, а из Грузии он идет по дну моря в Болгарию. Поскольку Черное море является сейчас зоной конфликта, это может затронуть и интернет-коммуникации.

Сам кабель пролегает далеко от украинских границ, а если даже украинцы и их западные пособники захотят устроить диверсию, как сделали с «Северными потоками», то в первую очередь пострадает Грузия, а не Россия.

В Балтийском море с 2021 г. российский кабель соединяет Калининград и Кингисепп. Есть еще кабель BCS North-Phase 2, который через Балтийское море связывает российский город Котку с Финляндией. Он принадлежит шведской компании Arelion, и как раз через него идет основной трафик из России в Европу через Скандинавию.

Пожалуй, для России это наиболее уязвимое место. И в свете военно-политического противостояния с НАТО необходимо иметь это в виду.