В пятницу, 1 марта, стартовал «Всемирный фестиваль молодежи» (ВФМ). Он проходит в Сочи на федеральной территории «Сириус».

Владимир Смирнов/ТАСС

Участниками фестиваля уже стали более 20 тысяч молодых лидеров, студентов и просто активных людей. Около 10 тысяч человек приехали в Россию из ближнего и дальнего зарубежья — из 190 стран мира.

При этом попали на мероприятие далеко не все желающие. Организаторы сообщили, что количество заявок составило сотни тысяч штук.

В России форум проходил уже трижды — два раза в Москве (1957 и 1985 годы) и один раз в Сочи (2017 год).

В 2024 году Всемирная федерация демократической молодежи и Международный союз студентов не приняли участия в организации мероприятия в России, сосредоточившись на подготовке ВФМС в Мексике. Но это не помешало России организовать свой фестиваль.

На время ВФМ сочинский Олимпийский парк стал Городом молодежи мира (World Youth City), Медальная площадь — «Душой России», а университет «Сириус» — международным аэропортом ВФМ.

На церемонии открытия фестиваля зрители следили за историей любви Аделины и Андрея, развернувшейся на огромных экранах. Герои взрослели, учились и проходили собственный путь к мечте. Третьим героем шоу стал искусственный интеллект, который в конце материализовался в Константина Хабенского.

Также зрители увидели выступления танцевальных, музыкальных, хоровых коллективов из разных стран.

Закрывала церемонию певица Полина Гагарина, исполнившая на русском и английском языках свой хит «Миллион голосов».

Карнавал и фиджитал-гонки

Всемирный фестиваль молодёжи продлится до 7 марта. При этом почти каждый день посвящен определенной теме: «Ответственность за судьбы мира» (2 марта), «Многонациональное единство» (3 марта), «Мир возможностей для каждого» (4 марта), «Сохраним семью во имя детей и мира» (5 марта), «Мы — вместе с Россией» (6 марта).

Сухая солнечная погода в Сочи позволила организаторам провести много мероприятий и активностей на улице. Участники форума пели, снимали танцевальные флешмобы и устраивали соревнования между хорами.

2 марта на территории «Сириуса» открылась спортивная программа фестиваля. Молодежь со всего мира увидела ледовое шоу знаменитого фигуриста Ильи Авербуха. Перед гостями форума выступили российские фигуристы-чемпионы, а также спортсмены из Гватемалы и Мексики, Аргентины и Бразилии, Франции и Сербии, Чада и Уганды, Бахрейна и Непала.

Рамиль Ситдиков /РИА Новости

3 марта ВФМ принял фиджитал-соревнования «Игр будущего». Гонщики из России, Китая, Мексики, Великобритании и других стран промчались по «Автодрому Сириус» на реальных машинах, а позже пересели на цифровые симуляторы болидов на виртуальном треке.

Одним из самых ярких событий ВФМ стал красочный карнавал, состоявшийся 4 марта. Участники фестиваля переоделись в национальные костюмы, пели, а в руках несли символы своей страны или региона.

Евгений Биятов / РИА Новости

Многонациональное шествие стало уникальной возможностью услышать сразу десятки языков, познакомиться с фольклором других национальностей.

Гимном карнавала стала легендарная «Катюша».

Кроме того, накануне на площади «Душа России» состоялся самый массовый обмен чебурашками в России. На утреннем шоу участники ВФМ из разных стран дарили игрушки друг другу.

Ожидания гостей оправдались

Представитель Египта, сопредседатель студенческого союза МГУ, основатель и руководитель студенческого международного центра МГУ Йосср Гази приехал на фестиваль во второй раз.

В комментарии ИА Регнум он рассказал, что его ожидания полностью оправдались: в Сочи собралось огромное количество интересных людей со всего мира.

По мнению Гази, очень ценно иметь подобную площадку — не только для общения, но и для запуска различных долгосрочных проектов.

«От фестиваля хочется дальнейшего развития наших взаимоотношений. Я как представитель МГУ и как гражданин Египта вижу, что Россия идет в сторону Востока, переориентируется, и мы очень приветствуем это.

Потому что Восток в целом и народ из разных арабских стран всегда очень тепло относились к РФ, и мы только рады такому развитию событий», — отметил он.

По словам собеседника, фестиваль стал не только местом для встреч, но и точкой отправления по развитию всестороннего общения.

В свою очередь ведущий специалист отдела по организации, планированию и реализации молодежной политики в Комитете по молодежной политике и спорту Южной Осетии Диана Джуссоева уверена, что ВФМ поможет людям максимально всесторонне проявить себя.

Она рассказала ИА Регнум, что осетинская команда привезла с собой национальные символы, продукцию и… горский танец.

«Для меня фестиваль — это огромная возможность по взаимодействию с молодежью из разных стран мира, с которыми у нас могут сформироваться знакомства и идеи. Впечатления у меня — невероятные», — поделилась Джуссоева.

На фестивале молодежь всего мира может расширять кругозор, посмотреть на вещи под другим углом и поделиться полученными знаниями и опытом в своих регионах, считает студентка из Владивостока, президент Ассоциации российских и иностранных студентов ДВФУ Анастасия Атласова.

«Оказавшись здесь, я будто прошла через портал в параллельную вселенную, где каждый человек доброжелателен, талантлив и позитивен», — восхищена девушка.