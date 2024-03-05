В ближайшие недели в отставку уйдёт один из самых влиятельных и опытных американских дипломатов, чью роль в формировании антироссийского курса в мире сложно переоценить. Речь о заместителе госсекретаря США Виктории Нуланд.

Иван Шилов ИА Регнум Виктория Нуланд

Сообщая эту новость, её шеф, глава Госдепартамента Энтони Блинкен в своём заявлении особо отметил вклад Нуланд в противостояние России на Украине, создание глобальной коалиции для обеспечения «стратегического поражения» Москвы и «помощь Украине в приближении того для, когда она сможет самостоятельно стоять на ногах — в демократическом, экономическом и военном отношениях».

«Именно лидерство Виктории на Украине ещё долгие годы будут изучать студенты и дипломаты», — подчеркнул руководитель американского внешнеполитического ведомства.

А изучать действительно есть что: за дипломатическую карьеру длиной более 35 лет Нуланд занималась стратегически важными вопросами и оказала непосредственное влияние на всю систему международных отношений.

Так получилось, что жизнь Нуланд с юных лет была тесно связана с советским направлением, а впоследствии — с российским и украинским. В начале 1980-х годов она пару месяцев ​​​​​​​работала вожатой в пионерском лагере «Молодая гвардия» в Одессе, куда приехала по обмену, а позже — переводчиком на советском рыболовецком судне, и за те 8 месяцев не только выучила русский язык, но и научилась пить водку.

Либо это просто совпадение, либо зов крови сделала своё дело: дедушка дипломата родом с территории современной Украины (Черновицкой области), а бабушка — из Белоруссии (Гродненской области).

Была в политической карьере Нуланд и небольшая азиатская глава: спустя 3 года после окончания факультета государственной политики Брауновского университета, в 1988-м, она отправилась в Монголию, но и там занималась вопросами отношений с СССР. А потом СССР не стало. В переломном 1991-м её ждало распределение в американское посольство в Москве, где Виктории предстояло налаживать связи с правительством первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина. Вероятно связи были налажены столь успешно, что всего через два года Нуланд ждало повышение. Её перевели в центральный аппарат Госдепартамента. В качестве заместителя госсекретаря США Строуба Тэлботта она курировала российское направление, ядерное разоружение Украины, Белоруссии и Казахстана. Затем, в 1997–1999 годах, занимала должность заместителя директора по делам бывшего СССР в Госдепартаменте.

С наступлением нового века деятельность Нуланд не была так тесно связана с Россией: с 2003 по 2005 год она была постоянным представителем США при НАТО, а в 2011-м стала пресс-секретарём Госдепартамента.

Но всё же самый яркий эпизод её карьеры связан с Украиной.

В 2013 году, когда её назначили заместителем госсекретаря по политическим вопросам, в Киеве начались акции протестов. Активистов, требующих отставки президента Виктора Януковича, не просто поддерживали сотрудники американского посольства, Нуланд регулярно прилетала из Вашингтона, гуляла по Майдану и раздавала там толи печеньки, толи пирожки, превратившиеся в мем.

При этом дипломат позже в интервью телеканалу CNN будет утверждать, что Соединённые Штаты «определённо не тратили деньги на поддержку Майдана, это было спонтанным движением», хотя признала, что с 1991 года на поддержку «устремления украинского народа, желающего иметь сильное, демократическое правительство, которое представляет его интересы» направили около $5 млрд.

Правда, 44-й президент США Барак Обама в интервью тому же CNN 1 февраля 2015 года открыто заявил, что именно Штаты «выступили посредником в переходе власти на Украине».

Как бы ни пыталась Нуланд откреститься от причастности американских властей к разжиганию госпереворота на Украине, в формировании постмайданного руководства этой постсоветской республики она принимала непосредственное участие, чему есть конкретные доказательства.

В начале 2014 года в сети появилась запись разговора, состоявшегося, судя по всему, после 3-го раунда переговоров президента Януковича и оппозиции (24 января), в котором Нуланд обсуждает с послом США на Украине Джефри Пайеттом, кто должен войти в состав нового правительства: она лоббировала кандидатуру Арсения Яценюка, впоследствии ставшего премьер-министром, а Виталия Кличко и Олега Тягнибока предлагала «оставить снаружи».

Именно Нуланд в 2016 году доверили вести диалог по украинскому вопросу с Владиславом Сурковым, бывшим тогда помощником президента России, однако прошедшие 4 раунда переговоров результатов не дал.

С приходом к власти в США Дональда Трампа места в его республиканской администрации Нуланд, разумеется, не нашлось. Тем не менее, она продолжала заниматься украинской тематикой «на общественных началах». И политическое воскрешение не заставило себя долго ждать — демократ Джо Байден, занявший президентский пост в январе 2021 года, предложил ей пост заместителя госсекретаря по политическим вопросам.

Спустя чуть больше года, 24 февраля 2022-го, Россия начала специальную военную операцию, и США пришлось активизироваться на украинском направлении. Без опыта Нуланд тут явно было не обойтись.

Почему же Виктория решила уйти сейчас, когда Киев оказался в очень трудном положении, когда ему как никогда нужна поддержка Запада и Вашингтона прежде всего?

«Причину вам не скажут. Но она проста — провал антироссийского курса администрации Байдена. Русофобия, предложенная Викторией Нуланд в качестве основной внешнеполитической концепции США, камнем тянет демократов на дно. Чего уж там, не даёт от него оторваться», — объяснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Действительно, Украина, как бы это банально ни звучало, стала для Белого дома чемоданом без ручки: сказать «простите, дальше как-нибудь сами» они не могут, тем более, Байден и многие члены его команды собственными руками превратили Украину в анти-Россию, а дальше поддерживать «столько, сколько потребуется» уже не могут, поскольку Конгресс на протяжении нескольких месяцев никак не согласует дальнейшее финансирование Киева, а в обществе и так растёт доля тех, кто считает, что денег на Украину тратится слишком много. И всё это в преддверии президентских выборов, на которых позиция демократов, мягко говоря, шаткая.

Вот поэтому США постепенно сокращают своё присутствие на Украине, перекладывая весь груз ответственности на европейские страны, а Нуланд решила умыть руки и оставить Байдена разгребать то, что они натворили в своё время вместе.