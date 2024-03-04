Рекомендации Евросоюза полякам не указ, поэтому статус временной защиты для украинцев Польша продлила только до конца июня. За это время будет подготовлен список разного рода ужесточений, смысл которых сводится к одному: хватить шастать.

Иван Шилов ИА Регнум

До настоящего времени «беженцам» можно было мотаться домой на срок до 30 дней, но уже минимум год при выезде из Польши обнулялся аккаунт в местных «Госуслугах», а кое-кому отключали PESEL — индивидуальный налоговый номер, без которого как без рук. Теперь временную защиту за выезд на Украину аннулируется в принципе — в таком случае фиксируется, что беженец больше не считает пребывание там опасным. Дается недвусмысленный сигнал определяться с местом жительства.

В той или иной формы ужесточение правил проживания украинцев в разных странах происходит повсеместно. Больше болтаться по миру, получая пособия и пользуясь бесплатным жильем, вряд ли получится — у всего есть свой предел. Только цели у принимающих сторон разнятся, и здесь граждане Украины имеют возможность еще раз насладиться милыми особенностями своего государства.

Такие страны, как Польша, думают о решении собственных проблем и пожелания украинских властей складывают туда же, где хранятся рекомендации ЕС. А Британия чем дальше — тем больше делает жизнь гостей невыносимой, чтобы они вернулись домой. Потому, что их об этом настойчиво попросили, а желания самих украинцев, как минимум половина из которых уезжать не хотят, никого не интересуют. Так что ближайший год станет для многих временем непростых решений. С будущим придется определиться.

Сиди дома

Проблемой статуса граждан Украины польский Кабинет министров занялся, что называется, по-братски. Прежде всего, отменяется единоразовая выплата в 300 злотых (чуть менее 7 тысяч рублей) «новоприбывшим». Кто успел до 4 марта с. г. — тот и в дамках. Ездить туда-сюда (что могли себе позволить, например, работающие на «удаленке» или пенсионеры) больше не получится. Прижмут к ногтю тех, кто пользуется проживанием и питанием в центрах размещения, но не покрывает половину стоимости.

Зато процедура трудоустройства украинцев в Польше остается без изменений.

Christoph Soeder / dpa/picture-alliance/TASS

Те, кто легально въехал в страну после 24 февраля 2022 года и имеет временную защиту, могут работать без получения разрешений на работу иностранца. Одновременно повышаются выплаты на детей, вместо 500 злотых в месяц на несовершеннолетних будут давать 800 злотых. Этого хватит, например, чтобы оплачивать детский сад: в бесплатных, как правило, мест нет. Можно получить довольно крупную сумму по программе Семейный опекунский капитал и ряд других выплат, вроде ежегодной помощи на школьные принадлежности.

Несмотря на все возрастающий градус неприятия рядовыми поляками своих соседей, где дошло уже до откровенной торговой войны, государство целенаправленно осаживает работоспособных и интегрирует в общество украинских детей. У них проблемы с демографией, свои работяги предпочитают Британию, Швецию и Германию, а молодые польки рожать не хотят. Всех праздношатающихся и иждивенцев же Польша отсеивает и выдавливает назад. «Здесь и депортации не нужно. Они просто отфильтруют ненужные категории условиями отмены временной защиты. А если люди пойдут работать, то по разрешению на временное пребывание и работу или по «карте побыту» (аналог ВНЖ — ред.) все доступно. И медицина, и труд, и школы. Вот и всё»,— уверена Ольга Г., учительница английского языка из Киева, живущая в Варшаве.

А поскольку Польша по сравнению с другими дает минимум, здесь и процент тех, кто работает, выше: согласно результатам соцопроса газеты Rzeczpospolita, 50% украинских беженок трудоустроены, из них 63% работают по месту жительства. И такое же количество опрошенных возвращаться не хочет.

Соседняя Чехия поставила вопрос ребром еще жестче: если после 10 февраля гражданин Украины со статусом временной защиты получил канадскую рабочую визу CUAET (или другую долгосрочную визу) — статус слетает. По количеству принятых беженцев страна на третьем месте в Европе, и чехи загоняют их в рамки. С этого года бесплатное жилье предоставляется только на три месяца, машины на украинских номерах придется зарегистрировать, а если кто хочет домой — пожалуйста. Вам купят билет за счет государства в один конец.

Мягче всего правила остаются в Германии, где и украинцев собралось больше всего. Украинская община уже вторая по численности после турецкой. А на немецком рынке труда дефицит — более 1,5 млн работников. Подавляющее большинство приезжих из Украины имеет высшее или среднее техническое образование, они считаются суперквалицифированными специалистами. Из-за чего, кстати, и не работают: трудоустройство по специальности требует хорошего знания языка, а предлагать грязную работу нельзя по закону. Поэтому многие предпочитают ходить на курсы и жить на пособие.

Тем временем, 19 января Бундестаг принял закон, предусматривающий упрощение приобретения гражданства ФРГ. Теперь для этого потребуется прожить в стране пять лет вместо нынешних восьми. А при особых успехах в интеграции (владение немецким языком, волонтерство, профессиональные успехи и квалификация) будет достаточно и трех лет. Кроме того, иностранцам, принявшим гражданство Германии, позволят сохранить паспорт своей страны, а рожденные в ФРГ дети иностранцев автоматически будут получать немецкое гражданство, если один из родителей проживает в Германии более 5 лет (сейчас — более 8 лет).

Это очень хороший мотив поднапрячься.

«Германия — это стареющая страна, которой не хватает не только новых рабочих рук, но и вообще молодежи. Но из-за того, что мигранты находятся в стране временно, их семьи остаются на родине, так что немалая часть средств, заработанных в Германии, уплывает за границу. Поэтому Германия заинтересована в том, чтобы наиболее активные, талантливые и трудолюбивые мигранты чувствовали себя в стране, как дома. Реализуя желание привлечь в страну лучших, Германия пошла на неожиданный шаг, фактически разрешив двойное гражданство», — говорит президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Держит открытыми свои двери и Канада, продолжив программу приема украинских переселенцев еще на год. Туда едут те, у кого есть деньги на первое время и профессия: пособие выдается единоразовое. То есть туда забирают лучших, а получив работу (или пойдя учиться) после трех лет можно подаваться на ВНЖ. Правда, прямо сейчас канадское правительство пошло на поводу у своих киевских коллег и начало требовать у мужчин в рамках оформления ВНЖ, справку из военкомата. Украина пытается дотянуться до них и через океан — и до кого-то неизбежно дотянется.

Родина ждет

Уехавшие за рубеж мужчины, попадающие по возрасту под мобилизацию, всегда рассматривались властью в Киеве как собственность. О том, как бы их вернуть назад и поставить в строй, разговоры ведутся постоянно. Другое дело, что просто пинком под зад европейцы отправлять людей на бойню не хотят, и делается это тихим сапом теми, кто в конкуренцию за человеческий материал не включился.

К примеру, министр иммиграции и интеграции Дании Кааре Дибвад прямым текстом заявил, что беженцы должны будут вернуться на Украину после завершения войны. При этом он признал, что желание вернуть своих граждан высказывала украинская сторона, а Копенгаген «должен уважать это».

Точно так же теплая дружба Зеленского с Риши Сунаком и прямой интерес Британии в продолжении войны вылились в беспардонное вытеснение украинцев просто на улицу. С одной стороны, по истечение трехлетнего срока временной защиты (в 2025 г.) они смогут продлить свои визы еще на 18 месяцев. Зато с другой есть огромные проблемы с жильем, которые британские власти намеренно «сливают». Как минимум 15 тысяч из почти 200 тысяч украинских беженцев, живущих в этой стране, съехали от принимающих семей и оказались без угла, пишет издание The Daily Telegraph. И эта цифра может оказаться еще выше, поскольку треть местных советов не подала данные.

Спонсоры не обязаны принимать украинцев на бессрочной основе, хотя правительство и продлило им выплаты. Кроме того, теперь ими смогут выступать только люди, постоянно проживающие или осевшие в Великобритании. То есть ранее приехавшие украинцы не получат по компенсации за других украинцев, а это 500-600 фунтов в месяц. А тех, кто встал на учет как бездомные, кое-как распихивают по отелям, но без обещания найти что-то приличное.

Ассоциация местных органов власти по вопросам беженцев заявляет, что в Британии «хронически» не хватает жилья для гостей. Поэтому на фоне вскрывшейся проблемы была закрыта «семейная схема» приезда в Британию к родственникам. Шотландия, некоторое время принимавшая украинцев, отказалась оплачивать им временное жилье, переложив расходы на местные советы, у которых «денег нет».

Ирландцы тоже ведут себя подленько, у них был план с текущего года уменьшить выплаты c 880 евро в месяц до 155 евро на период проживания в государственном жилье. А это 90 дней. Украинцев там подталкивают к поиску работы как и в Британии. Только для получения возможности пустить корни нужна виза квалифицированного работника (skilled worker visa). Предлагают же в джоб-центрах мыть посуду в ресторане. Кроме того, стоимость самой лучшей визы с весны возрастает с 26 до 38 тыс. фунтов, а к ней нужны рекомендации от британских работодателей.

Те же не хотят связываться с мутной темой «временного пребывания».

«Почему мне не нравится это решение британского правительства? Если вы пойдете на работу сейчас, то, когда ваш работодатель будет спрашивать вас о праве на работу, вам нужно будет тыкать в статью, что вам право будет продлено. Такой аргумент. Продолжение можно делать только за 3 месяца до окончания визы. Я уже представляю этот стресс, когда зимой 2025 года 100 тысяч украинцев подадут на продолжение, чиновники не будут успевать и т.д. После продления будет только 18 месяцев, то есть через полгода снова будет все то же самое — меньше года на аренду жилья, на работу и все те проблемы, которые уже существуют у украинцев»,— пишет на своей странице в соцсети «Украинка в Великобритании» Лидия.

Она сухо и деловито сообщает всем желающим: больше вала предложений работы, бесплатных развлечений, жилья и грантов не будет. Теперь все привыкли и воспринимают украинцев как обычных жителей острова, «где-то между пакистанцами и нигерийцами». Украинский паспорт не открывает любые двери, теперь только знания, навыки и настойчивость. Так что самые настойчивые и выживут — остальным придется искать себе новое место или возвращаться домой.

Логика подсказывает, что в результате такого отсева основная масса тех, кто может зарабатывать себе на жизнь и интегрироваться в новое общество, «растасуются» по тем государствам, которые запустили программы натурализации. В Европе вслед за Германией, считают эксперты, подобное сделают ориентирующиеся на неё скандинавские страны, Австрия, Франция, а упомянутые Польша и Чехия уже плотно взялись за эту задачу. Всем нужны лучшие, максимально качественный человеческий материал, а не беженцы из Сомали.

Соответственно, кто достанется самой Украине на проект «садок вишневий коло хати» — вопрос совершенно риторический. Лишь на глобусе появятся новые пятна, обозначающие, где еще в мире носят вышиванку и любят вареники.