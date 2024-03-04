Глобус Украины. Польша вынуждает украинцев принять сложное решение
Рекомендации Евросоюза полякам не указ, поэтому статус временной защиты для украинцев Польша продлила только до конца июня. За это время будет подготовлен список разного рода ужесточений, смысл которых сводится к одному: хватить шастать.
До настоящего времени «беженцам» можно было мотаться домой на срок до 30 дней, но уже минимум год при выезде из Польши обнулялся аккаунт в местных «Госуслугах», а кое-кому отключали PESEL — индивидуальный налоговый номер, без которого как без рук. Теперь временную защиту за выезд на Украину аннулируется в принципе — в таком случае фиксируется, что беженец больше не считает пребывание там опасным. Дается недвусмысленный сигнал определяться с местом жительства.
В той или иной формы ужесточение правил проживания украинцев в разных странах происходит повсеместно. Больше болтаться по миру, получая пособия и пользуясь бесплатным жильем, вряд ли получится — у всего есть свой предел. Только цели у принимающих сторон разнятся, и здесь граждане Украины имеют возможность еще раз насладиться милыми особенностями своего государства.
Такие страны, как Польша, думают о решении собственных проблем и пожелания украинских властей складывают туда же, где хранятся рекомендации ЕС. А Британия чем дальше — тем больше делает жизнь гостей невыносимой, чтобы они вернулись домой. Потому, что их об этом настойчиво попросили, а желания самих украинцев, как минимум половина из которых уезжать не хотят, никого не интересуют. Так что ближайший год станет для многих временем непростых решений. С будущим придется определиться.
Сиди дома
Проблемой статуса граждан Украины польский Кабинет министров занялся, что называется, по-братски. Прежде всего, отменяется единоразовая выплата в 300 злотых (чуть менее 7 тысяч рублей) «новоприбывшим». Кто успел до 4 марта с. г. — тот и в дамках. Ездить туда-сюда (что могли себе позволить, например, работающие на «удаленке» или пенсионеры) больше не получится. Прижмут к ногтю тех, кто пользуется проживанием и питанием в центрах размещения, но не покрывает половину стоимости.
Зато процедура трудоустройства украинцев в Польше остается без изменений.
Те, кто легально въехал в страну после 24 февраля 2022 года и имеет временную защиту, могут работать без получения разрешений на работу иностранца. Одновременно повышаются выплаты на детей, вместо 500 злотых в месяц на несовершеннолетних будут давать 800 злотых. Этого хватит, например, чтобы оплачивать детский сад: в бесплатных, как правило, мест нет. Можно получить довольно крупную сумму по программе Семейный опекунский капитал и ряд других выплат, вроде ежегодной помощи на школьные принадлежности.
Несмотря на все возрастающий градус неприятия рядовыми поляками своих соседей, где дошло уже до откровенной торговой войны, государство целенаправленно осаживает работоспособных и интегрирует в общество украинских детей. У них проблемы с демографией, свои работяги предпочитают Британию, Швецию и Германию, а молодые польки рожать не хотят. Всех праздношатающихся и иждивенцев же Польша отсеивает и выдавливает назад. «Здесь и депортации не нужно. Они просто отфильтруют ненужные категории условиями отмены временной защиты. А если люди пойдут работать, то по разрешению на временное пребывание и работу или по «карте побыту» (аналог ВНЖ — ред.) все доступно. И медицина, и труд, и школы. Вот и всё»,— уверена Ольга Г., учительница английского языка из Киева, живущая в Варшаве.
А поскольку Польша по сравнению с другими дает минимум, здесь и процент тех, кто работает, выше: согласно результатам соцопроса газеты Rzeczpospolita, 50% украинских беженок трудоустроены, из них 63% работают по месту жительства. И такое же количество опрошенных возвращаться не хочет.
Соседняя Чехия поставила вопрос ребром еще жестче: если после 10 февраля гражданин Украины со статусом временной защиты получил канадскую рабочую визу CUAET (или другую долгосрочную визу) — статус слетает. По количеству принятых беженцев страна на третьем месте в Европе, и чехи загоняют их в рамки. С этого года бесплатное жилье предоставляется только на три месяца, машины на украинских номерах придется зарегистрировать, а если кто хочет домой — пожалуйста. Вам купят билет за счет государства в один конец.
Мягче всего правила остаются в Германии, где и украинцев собралось больше всего. Украинская община уже вторая по численности после турецкой. А на немецком рынке труда дефицит — более 1,5 млн работников. Подавляющее большинство приезжих из Украины имеет высшее или среднее техническое образование, они считаются суперквалицифированными специалистами. Из-за чего, кстати, и не работают: трудоустройство по специальности требует хорошего знания языка, а предлагать грязную работу нельзя по закону. Поэтому многие предпочитают ходить на курсы и жить на пособие.
Тем временем, 19 января Бундестаг принял закон, предусматривающий упрощение приобретения гражданства ФРГ. Теперь для этого потребуется прожить в стране пять лет вместо нынешних восьми. А при особых успехах в интеграции (владение немецким языком, волонтерство, профессиональные успехи и квалификация) будет достаточно и трех лет. Кроме того, иностранцам, принявшим гражданство Германии, позволят сохранить паспорт своей страны, а рожденные в ФРГ дети иностранцев автоматически будут получать немецкое гражданство, если один из родителей проживает в Германии более 5 лет (сейчас — более 8 лет).
Это очень хороший мотив поднапрячься.
«Германия — это стареющая страна, которой не хватает не только новых рабочих рук, но и вообще молодежи. Но из-за того, что мигранты находятся в стране временно, их семьи остаются на родине, так что немалая часть средств, заработанных в Германии, уплывает за границу. Поэтому Германия заинтересована в том, чтобы наиболее активные, талантливые и трудолюбивые мигранты чувствовали себя в стране, как дома. Реализуя желание привлечь в страну лучших, Германия пошла на неожиданный шаг, фактически разрешив двойное гражданство», — говорит президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.
Держит открытыми свои двери и Канада, продолжив программу приема украинских переселенцев еще на год. Туда едут те, у кого есть деньги на первое время и профессия: пособие выдается единоразовое. То есть туда забирают лучших, а получив работу (или пойдя учиться) после трех лет можно подаваться на ВНЖ. Правда, прямо сейчас канадское правительство пошло на поводу у своих киевских коллег и начало требовать у мужчин в рамках оформления ВНЖ, справку из военкомата. Украина пытается дотянуться до них и через океан — и до кого-то неизбежно дотянется.
Родина ждет
Уехавшие за рубеж мужчины, попадающие по возрасту под мобилизацию, всегда рассматривались властью в Киеве как собственность. О том, как бы их вернуть назад и поставить в строй, разговоры ведутся постоянно. Другое дело, что просто пинком под зад европейцы отправлять людей на бойню не хотят, и делается это тихим сапом теми, кто в конкуренцию за человеческий материал не включился.
К примеру, министр иммиграции и интеграции Дании Кааре Дибвад прямым текстом заявил, что беженцы должны будут вернуться на Украину после завершения войны. При этом он признал, что желание вернуть своих граждан высказывала украинская сторона, а Копенгаген «должен уважать это».
Точно так же теплая дружба Зеленского с Риши Сунаком и прямой интерес Британии в продолжении войны вылились в беспардонное вытеснение украинцев просто на улицу. С одной стороны, по истечение трехлетнего срока временной защиты (в 2025 г.) они смогут продлить свои визы еще на 18 месяцев. Зато с другой есть огромные проблемы с жильем, которые британские власти намеренно «сливают». Как минимум 15 тысяч из почти 200 тысяч украинских беженцев, живущих в этой стране, съехали от принимающих семей и оказались без угла, пишет издание The Daily Telegraph. И эта цифра может оказаться еще выше, поскольку треть местных советов не подала данные.
Спонсоры не обязаны принимать украинцев на бессрочной основе, хотя правительство и продлило им выплаты. Кроме того, теперь ими смогут выступать только люди, постоянно проживающие или осевшие в Великобритании. То есть ранее приехавшие украинцы не получат по компенсации за других украинцев, а это 500-600 фунтов в месяц. А тех, кто встал на учет как бездомные, кое-как распихивают по отелям, но без обещания найти что-то приличное.
Ассоциация местных органов власти по вопросам беженцев заявляет, что в Британии «хронически» не хватает жилья для гостей. Поэтому на фоне вскрывшейся проблемы была закрыта «семейная схема» приезда в Британию к родственникам. Шотландия, некоторое время принимавшая украинцев, отказалась оплачивать им временное жилье, переложив расходы на местные советы, у которых «денег нет».
Ирландцы тоже ведут себя подленько, у них был план с текущего года уменьшить выплаты c 880 евро в месяц до 155 евро на период проживания в государственном жилье. А это 90 дней. Украинцев там подталкивают к поиску работы как и в Британии. Только для получения возможности пустить корни нужна виза квалифицированного работника (skilled worker visa). Предлагают же в джоб-центрах мыть посуду в ресторане. Кроме того, стоимость самой лучшей визы с весны возрастает с 26 до 38 тыс. фунтов, а к ней нужны рекомендации от британских работодателей.
Те же не хотят связываться с мутной темой «временного пребывания».
«Почему мне не нравится это решение британского правительства? Если вы пойдете на работу сейчас, то, когда ваш работодатель будет спрашивать вас о праве на работу, вам нужно будет тыкать в статью, что вам право будет продлено. Такой аргумент. Продолжение можно делать только за 3 месяца до окончания визы. Я уже представляю этот стресс, когда зимой 2025 года 100 тысяч украинцев подадут на продолжение, чиновники не будут успевать и т.д. После продления будет только 18 месяцев, то есть через полгода снова будет все то же самое — меньше года на аренду жилья, на работу и все те проблемы, которые уже существуют у украинцев»,— пишет на своей странице в соцсети «Украинка в Великобритании» Лидия.
Она сухо и деловито сообщает всем желающим: больше вала предложений работы, бесплатных развлечений, жилья и грантов не будет. Теперь все привыкли и воспринимают украинцев как обычных жителей острова, «где-то между пакистанцами и нигерийцами». Украинский паспорт не открывает любые двери, теперь только знания, навыки и настойчивость. Так что самые настойчивые и выживут — остальным придется искать себе новое место или возвращаться домой.
Логика подсказывает, что в результате такого отсева основная масса тех, кто может зарабатывать себе на жизнь и интегрироваться в новое общество, «растасуются» по тем государствам, которые запустили программы натурализации. В Европе вслед за Германией, считают эксперты, подобное сделают ориентирующиеся на неё скандинавские страны, Австрия, Франция, а упомянутые Польша и Чехия уже плотно взялись за эту задачу. Всем нужны лучшие, максимально качественный человеческий материал, а не беженцы из Сомали.
Соответственно, кто достанется самой Украине на проект «садок вишневий коло хати» — вопрос совершенно риторический. Лишь на глобусе появятся новые пятна, обозначающие, где еще в мире носят вышиванку и любят вареники.