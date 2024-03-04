Скандал с прослушиванием переговоров высших функционеров немецкого оборонного ведомства как следует встряхнул «берлинское болото», вновь подняв вопрос о неполном служебном соответствии некоторых представителей германского политического истеблишмента.

ТАСС/IMAGO/Christian Ohde

В 2015 году старшие североамериканские братья на голубом глазу подключались к мобильному телефону федерального канцлера. В 2024-м русские без зазрения совести слушают конфиденциальную конференцию генералов и статс-секретарей бундесвера. Порой возникает впечатление, что о секретных переговорах немецких чиновников узнало бы меньше людей, если бы их транслировали в прямом эфире на ARD в прайм-тайм вместо программы tagesschau.

Совершенно очевидно, что скандал с вопиющими дырами в протоколах безопасности может повлечь за собой серьезное расследование парламентской комиссии, по итогам которого в немецком Минобороны, а также в специальных службах, ответственных за обеспечение сохранности гостайны, наверняка полетят головы.

Любопытен, однако, следующий момент: среди немецких политиков, журналистов и депутатов бундестага никто не сомневается в том, что репутационный провал — плод коллективных усилий зловредной Москвы, помноженный на вопиющую халатность армейских функционеров. При этом никто, по крайней мере на сегодняшний день, не допускает даже мысли о том, что запись теоретически могла быть передана RT кем-то из ответственных немецких чиновников, осознающих, что нынешний вектор внешней политики ФРГ не отвечает коренным интересам германской нации.

Канцлер Олаф Шольц, при всем неоднозначном к нему отношении, четко и недвусмысленно обозначил границы германского суверенитета, которые он не готов преступать, несмотря на огромное давление, оказываемое на Берлин из Вашингтона, а также из европейских столиц:

«Никакой отправки немецких солдат на Восток и никаких поставок Киеву дальнобойных ракетных вооружений, способных сделать Германию прямым участником конфликта и вовлечь ее в войну с непредсказуемым исходом».

Хотя Шольц объективно является одним из худших федеральных канцлеров в истории Германии, ввергнувшим страну в пучину рецессии и проглотившим диверсию на «Северном потоке» от дорогих заокеанских партнеров, столь принципиальная позиция главы немецкого правительства в вопросах невмешательства Германии в горячую фазу украинского конфликта, безусловно, делает ему честь.

Однако было бы ошибкой полагать, что во всей Германии один лишь Шольц сохранил остатки здравомыслия.

Совершенно очевидно, что в настоящее время немецкое правительство и бундестаг разделились на партию мира (сам Шольц и мирное крыло СДПГ, «Альтернатива для Германии», часть партии Die Linke, наиболее здравомыслящие депутаты ХДС/ХСС и представители Альянса Сары Вагенкнехт) и партию войны (агрессивное крыло социал-демократов, к коим ныне можно отнести и Бориса Писториуса, партия «зеленых», «Свободная демократическая партия» и ястребы от консервативного блока).

В то же самое время не вызывает никаких сомнений, что множество адекватных людей продолжает служить и в военном ведомстве ФРГ, и в разведывательных службах. С точки зрения немецкого законодательства эти люди — шпионы, как, например, недавно арестованный за шпионаж в пользу Москвы высокопоставленный сотрудник немецкой службы внешней разведки BND в чине полковника.

Однако если допустить, что утечка записи была организована с германской стороны, то человек, стоящий за ней, достоин сравнения скорее с Юлиусом Розенбергом (американский ученый, передавший СССР документацию по проекту атомной бомбы и действовавший бескорыстно в надежде, что угроза взаимного уничтожения спасет мир от атомной войны. — Прим. автора), нежели с Рихардом Зорге, работавшим против нацистского режима Германии на СССР из чисто идеологических соображений.

Однако кто бы не маячил за скандалом с прослушкой — русские разведчики или немецкие чиновники, своей цели они безусловно добились.

В настоящее время Германия переосмысливает скандал, анализирует его последствия и изучает ответную реакцию русских, переданную как через посла в Москве графа Ламбсдорфа, так и по неофициальным каналам.

В любом случае отправка ракет Taurus на Украину на сегодняшний день совершенно исключена, ибо неосторожно раскрытые детали переговоров чиновников бундесвера сделают Германию в глазах Москвы прямым участником конфликта.

Если отправку на Украину 19 б/у танков Leopard 2 и некоторого количества бронированных ветеранов Leopard 1 Шольц еще мог представить как утилизацию немецкого вторчермета в степях Запорожья и Херсонщины, то в случае с Taurus подобную трактовку русские при всем желании не смогут принять за правдоподобное объяснение.

Помимо снятия с повестки дня сложного политического решения, данным скандалом Шольц решает еще и несколько чисто внутриполитических проблем.

Не секрет, что многие сторонники более активного вовлечения Германии в русско-украинский конфликт делают ставку на замену канцлера Шольца, не оправдавшего надежды ястребов, на главу Минобороны Бориса Писториуса — самого популярного политика современной Германии.

Однако шпионский скандал, как ни крути, произошел в военном ведомстве, а Писториус как руководитель несет непосредственную ответственность за своих проштрафившихся подчиненных. Так что скандал с прослушкой объективно снижает шансы Писториуса в его аппаратной и политической борьбе за пост главы кабинета министров. Тем более что неизвестно, нет ли у русских до поры до времени придерживаемого компромата на самого Писториуса.

Что же касается наиболее ретивых любителей побряцать саблей из числа отметившихся в нашумевшей аудиозаписи, то даже в случае сохранения должностей по итогам расследования они будут отодвинуты от принятия политических решений, а их карьерные перспективы будут поставлены под сомнение.

Глядя на это, преемники севших в лужу генералов и статс-секретарей, а также колеблющиеся чиновники рангом пониже наверняка сделают определенные выводы и проявят больше здравомыслия в выборе сторон в корпоративных интригах внутри министерства.

Одним словом, Олаф Шольц является одним из основных бенефициаров скандала с прослушкой. Подкрепить весомость решения об отказе в отправке Taurus’ов Киеву железобетонной аргументацией, одновременно с этим нанеся удар сразу по нескольким политическим противникам — такой маневр в стиле верховного канцлера Палпатина из «Звездных войн» достоин самых бурных и продолжительных аплодисментов.