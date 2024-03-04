29 февраля Румынская православная церковь приняла решение о создании своего структурного подразделения на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум

«Благословить, поощрять и поддержать инициативу румынских православных общин на Украине по восстановлению общения с Матерью-Церковью, Румынским Патриархатом, через их юридическую организацию в религиозной структуре под названием Румынская Православная Церковь Украины» — говорится в соответствующем постановлении Священного Синода.

Тем самым Румынская церковь покусилась на юрисдикцию Московского и Константинопольского патриархатов. Если в составе первого продолжает официально прибывать Украинская Православная церковь (УПЦ), то под эгидой Константинополя учреждена раскольничья структура под названием Православная церковь Украины (ПЦУ).

Решение бухарестских церковных органов наверняка санкционировано национальным правительством. Напомним, что Румынская Православная церковь имеет полугосударственный статус, официально получает субсидии из казны. В Молдавии, к примеру, румынские чиновники не стесняются открыто лоббировать интересы Бессарабской митрополии Румынской патриархии.

УПЦ уже осудила данное решение Бухареста, попутно заявив, что оно стало следствием гонений украинских властей на каноническую церковь.

«Не ясно, идет ли речь об идее правовой регистрации по украинским законам, или такая структура уже зарегистрирована в Румынии. В любом случае, она несет в себе опасность не только для церковной целостности, но и государственного суверенитета на украинской территории, исторически связанной с Румынским государством» — комментирует эту ситуацию глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Неженский и Прилукский Климент.

Проблема функционирования румынских приходов на Украине не нова. После завершения Второй мировой войны на территории, подчинённой Киеву оказалось около 100 населённых пунктов с преимущественно румынскими и молдавским населением. При этом они отличались активной церковной жизнью.

На территории Черновицкой, Закарпатской и Одесской области (где компактно проживает румынская община) были разрешены богослужения на румынском языке. Как показали последующие события, это было весьма дальновидное решение, обеспечившее лояльность румыноязычных прихожан к УПЦ. Раскольники из ПЦУ, напротив, были не готовы открыто подтвердить данное право.

Для румынской же общины оно имело огромное значение, поскольку в условиях сокращения школьного образования на родном языке церковь остаётся основным препятствием для ассимиляции украинских румын. Поэтому, несмотря на административный нажим, священники и прихожане румыноязычных приходов из УПЦ не побежали. Это даже послужило основанием для обвинения их в «москвофильстве».

Ситуация резко изменилась после того, как в октябре 2023 года Верховная рада Украины приняла за основу законопроект, запрещающий религиозные организации, связанные с Россией. Несмотря на дистанцирование УПЦ от Московского патриархата очевидно, что именно она является его основным адресатом.

Посетивший в феврале нынешнего года Северную Буковину глава ПЦУ Епифаний в связи с этим высказывал мнение, что переход под его юрисдикцию всех двухсот приходов региона (включая румыноязычные) необратим. Однако, его призыв о к румынской пастве по строительству в «одной церкви общего украинского будущего» не возымел должного эффекта. Да и не мог возыметь, поскольку, как показал социологический опрос 2022 года, более 60% этнических румын в Черновицкой, Закарпатской и Одесской областях выступают за открытие церквей под юрисдикцией Румынской Православной церкви.

Но два года назад гораздо увереннее себя чувствовала каноническая УПЦ. К тому же украинское правительство не было так сильно зависимо от транспортно-логистических услуг Бухареста как сегодня.

В связи с фактическим блокированием польскими фермерами автомобильных переходов на границе с Украиной значение «румынского» экспортного маршрута через Нижний Дунай для Киева многократно выросло.

Министерство инфраструктуры Украины ныне оценивает ежемесячный объём вывоза грузов по «дунайскому» коридору 1,2 — 1,8 млн. тонн. Это в пять раз больше, чем экспорт через Польшу.

На повестке дня стоит налаживание контейнерных перевозок между дунайским портами Украины и Германии. Для Бухареста это создаёт не только дополнительные транзитные доходы, но и политические рычаги влияния на Киев.

Скорее всего именно по данной причине создание Румынской церкви Украины пока не вызвало резкой реакции во властных структурах Украины. Более того, румынская экспансия на каноническую территорию УПЦ может быть санкционирована компетентными органами в Киеве.

В церковных кругах циркулирует информация, что Румынский патриархат не имеет ничего против контактов с раскольнической ПЦУ. К примеру, на праздничной литургии по случаю 30-летия правления константинопольского патриарха Варфоломея в октябре 2021 года митрополит Нифон, ответственный в Румынской церкви за внешнецерковные связи, располагался рядом с посланником ПЦУ Нестором Пысыком.

Кстати, негрекоязычные церкви на том мероприятии представляли только эти два деятеля.

Вполне возможно, что патриарх Румынской церкви Даниил включился в проводимую главой ПЦУ Епифанием стратегию «гибридного» признания украинских раскольников. Согласно ей, официального признания ПЦУ на уровне Синода не произойдёт, но оно наступит фактически, посредствам совместных богослужений, обменом документами, делегациями и т.п.

Ценой за такое сближение логично попросить признание особых прав Румынского патриархата над румыноязычными приходами Украины.

Однако «церковную экспансию» Румынии на западе Украины и в Южной Бессарабии можно рассматривать и как первый шаг к территориальному переделу.

Румынская Православная церковь, как известно — это больше чем просто религиозная организация. В социалистический период она фактически имела статус государственной церкви. За тем его официально трансформировали в статус «национальной церкви», который был отменён лишь под давлением Евросоюза.

Посредством бюджетных субсидий румынское государство фактически содержит православные храмы и выплачивает зарплаты их настоятелем. Церковь готовит кадры для преподавания обязательного для изучения в школах учебного курса религии, создаёт соответствующие учебники, влияет на воспитательную работу в учебных учреждениях.

Так что предположить, в чьих интересах (Румынии или Украины) в первую очередь будет действовать Румынская церковь Украины совсем не сложно.