Утром 2 марта Санкт-Петербург был атакован с воздуха: в Красногвардейском районе города зафиксировали прилет БПЛА по жилому дому. К счастью, жертв в результате удара беспилотника по мирным жителям нет. На месте происшествия работают МЧС и сотрудники силовых ведомств.

Петр Ковалев/ТАСС

С высокой долей вероятности целью атаки противника была расположенная неподалеку нефтебаза «Ручьи». Ранее уже сообщалось о попытках таких налетов. В частности, в ночь на 18 января удалось перехватить и уничтожить беспилотный летательный аппарат, чьи обломки обнаружили, в том числе, и на территории Петербургского нефтяного терминала.

Пострадали 15 квартир

Первые сообщения о беспилотнике в небе поступили около 7 часов утра — тогда дрон заметили во Всеволожском районе. Сообщается, что БПЛА летел со стороны Ладожского озера в сторону посёлка Углово. Пролет беспилотника видели также над Ржевским полигоном. Судя по сообщениям, траектория полета дрона была необычной: он летел с востока.

Чуть позже аппарат долетел до жилого пятиэтажного дома №161 по Пискаревскому проспекту в северо-восточной части города и врезался в него, это произошло около 07:10 утра. На видео с места происшествия слышны звук мотора и мощный взрыв.

В том квартале, где располагается пострадавший дом, стоит много пятиэтажек, совсем рядом находится детский сад №23 — обжитые мирные места. В целом в Красногвардейском районе живет более 350 тысяч человек. В тишине субботнего утра жители пробудились от сильного взрыва, сопровождавшегося сильной вспышкой и облаком черного дыма.

«Мы сидели дома, пили чай, потом почувствовали сильный толчок и грохот. И резко выключился свет», — рассказывает жительница дома. Но, к огромному облегчению, взрыв не привел ни к человеческим жертвам, ни к серьезным травмам жителей.

По счастью, БПЛА угодил в квартиру, в которой никто не жил и где был отключен газ. Так что по итогам за помощью к медикам обратились шесть человек, отделавшиеся преимущественно ссадинами и легким испугом. 92-летняя женщина госпитализирована из-за стресса. «Первая бригада медиков прибыла на место через 10 минут после вызова. На месте ЧП постоянно находится необходимое число медиков», — отметили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

В официальных сообщениях говорилось о том, что «частично пострадало остекление балконов двух домов», однако материальные последствия ЧП могут быть серьезнее. Сейчас считаются пострадавшими 15 квартир, но эта цифра может вырасти. Повреждения видны на всех этажах здания.

В доме напротив также выбило стекла и повредило рамы. Пострадали и припаркованные рядом автомобили жильцов.

На месте чрезвычайного происшествия работают экстренные службы. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возглавил оперативный штаб по работе на месте ЧП, он уже встретился с жителями поврежденного дома.

«Одна из приоритетных задач — оценить характер повреждений для оказания необходимой помощи жителям», — отметил Беглов. Необходимость быстро решить проблему с ремонтом и остеклением звучит особо актуально фоне того, что на следующей неделе в городе ударят морозы до -6 градусов.

Около 100 жильцов пострадавших квартир были эвакуированы, люди временно размещены в ближайшем детском саду, с ними работают психологи и соцработники. «Пострадавшие обеспечены питанием и всем необходимым. Всем пострадавшим будет выплачена компенсация. Повреждения будут устранены за счет города», — передает слова губернатора города руководитель управления информации городской администрации Инна Карпушина.

Размер возмещений пока не называется, но если работы по устранению повреждений затянутся, власти обещают также произвести перерасчет оплаты за услуги ЖКХ. Также страховым компаниям придется установить ущерб, нанесенный припаркованным во дворе автомобилям.

Целились по нефтебазе

Официального сообщения о том, что это был за дрон, пока нет. Около дома на Пискарёвском проспекте обнаружили часть его двигателя, по деталям криминалисты смогут уточнить тип беспилотника. Специалисты разберутся и с тем, откуда и куда он летел, отмечает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Вероломство, к сожалению, стало правилом наших противников, наших врагов. Они действуют исподтишка по гражданским объектам, не стыдясь того, что страдают мирные люди, наша мирная инфраструктура», — комментирует ЧП Карасин.

Пока неизвестно, откуда производился запуск БПЛА, однако предполагаемой целью могла была нефтебаза «Ручьи», находящаяся вблизи места взрыва. От поврежденной пятиэтажки до дома 125 по Пискаревскому проспекту, где находится комплекс, осуществляющий прием, хранение и реализацию нефтепродуктов, расстояние составляет менее километра.

С начала специальной военной операции российские регионы подвергаются налетам БПЛА киевского режима, причем целью ударов зачастую служат как дома мирных граждан, так и объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Не обходят «вниманием» украинские террористы и Северо-Запад. Так, два беспилотника в ночь на 21 января атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области, под прицелом оказался химический завод «Новатэк», результатом атаки стал взрыв газовых резервуаров.

Как защититься от подобных атак, ведь это уже не первый случай прилетов дронов в весьма удаленные от линии фронта местности, в результате которых страдают наши люди и важная инфраструктура?

Как полагает старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов, «ни одна система ПВО, тем более такой огромной страны, как Россия, не в силах защитить все объекты от большого числа ударных средств противника». Поэтому, наряду с защитой средствами ПВО, главным решением будет уничтожение вражеских производственных мощностей по сборке дронов, логистических путей и баз.